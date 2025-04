'La Bohème' y Travis Birds, estrellas de la agenda cultural

A medida que abril avanza, las temperaturas parecen ir subiendo en Granada. El buen tiempo se acerca a la ciudad después de un mes lluvioso. La música y el buen humor se acercan a Granada esta semana en la agenda cultural con una variedad de espectáculos para todos los gustos.

Una ópera muy aclamada llega al Teatro Isabel la Católica

El Teatro Isabel la Católica trae dos actuaciones muy especiales para la agenda cultural de esta semana. 'La Bohème', es un espectáculo de ópera escenificada de Giacomo Puccini. Se trata de una obra muy famosa que tiene como escenario el barrio latino de París durante los años 1840. La historia cuenta las aventuras de cuatro jóvenes bohemios que viven juntos en una buhardilla. La trama relata las experiencias que afrontan estos jóvenes con su vecina o su amiga. La obra será interpretada por Juventudes musicales de Granada. Se podrá presenciar dos veces en el Teatro Isabel la Católica, una vez el próximo jueves 10 y el sábado 12 de abril. Ambas actuaciones serán a las 20:00 horas.

Travis Birds, la invitada especial de la sala Aliatar

La sala Aliatar trae a una invitada muy especial esta semana. El próximo sábado 12 de abril a las 22:00 horas actuará Travis Birds. La artista y compositora madrileña publicó su primer disco 'Año X' en 2016 gracias a un crowfunding de unos amigos. A partir de ahí empezó a brillar en la industria llegando a participar en concursos e incluso en una serie de televisión con su talento musical. Su música, muy cerca del pop y del rock, ha conseguido conquistar a más de uno. Es que Travis Birds acumula 438.500 oyentes por mes en Spotify. Su última obra, el single 'Te vi en el concierto', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 31 de octubre de 2024. Un concierto en el que se garantizan muchas sensaciones y ritmo. Para acceder a este espectáculo, el precio de entrada es de 18 euros.

La variada agenda cultural de Planta Baja Rata + Yann Yupanqui

Planta Baja presenta una agenda cultural muy diversa para este fin de semana. El recinto dará paso este jueves 10 de abril a las 21:00 horas a un concurso muy especial. Se trata de las semifinales de Emergentes, el XII Concurso de bandas granadinas. Para este jueves se podrá escuchar a Llaga, Fer Ku, Yo estoy bien el mundo está mal y a La enfermedad del beso. La entrada es libre para que cada uno pueda aprovechar de una noche inolvidable.

La velada continúa el próximo viernes 11 de abril a las 21:00 horas con la banda Neon Collectives Tributes. El grupo valenciano están muy activos y cuentan con varios repertorios de distintos artistas. En la página web oficial explican que algunas bandas dedican todo su repertorio a algún artista en concreto pero que Neon Collective Tributes pretende "poner en valor los grupos que han cambiado la historia de la música". Bajo esta fórmula, esa misma noche harán un concierto en tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode. Para acceder a una noche en la que se garantizan grandes éxitos musicales, el precio de entrada es de 15 euros.

Su agenda semanal termina el próximo sábado 12 de abril a las 21:00 horas con un concierto de Rata + Yann Yupanqui. Rata es un dúo murciano que "trae un suplo de aire fresco al pop rock nacional", como se definen ellos mismos en su página de Spotify. Sus letras harán que muchos se sientan identificados con canciones sobre el desamor, la amistad o el paso del tiempo. Su última obra, el single 'Ya no me cuentas nada', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 21 de febrero. Por otra parte, Yann Yupanqui dará un toque de punk a la sala. Es que su música fluirá en la sala con una guitarra "que no saber tocar y máquinas que hacen ruido", como él mismo dice en su página personal de Spotify. Con un post punk andaluz, hará temblar la sala. Su última obra, el EP 'Estado de fuga', está disponible desde el pasado 21 de marzo en plataformas digitales.

'Sensaciones' en el Teatro Flamenco de Granada

Un buen espectáculo de flamenco alegra el fin de semana de cualquiera. Es por eso que el Teatro Flamenco de Granada ofrece sus habituales actuaciones 'Sensaciones'. Tiene dos pases de jueves a domingo: uno a las 17:00 horas y otro a las 19:00 horas. Además, se añade un pase suplementario el viernes y el sábado a las 20:45 horas. El precio de la entrada, al igual que los pases, nunca cambia. El espectáculo es gratis para los menores de cinco años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

El folk y el blues se invitan al Hotel Palacio de Santa Paula

El Hotel Palacio de Santa Paula trae varios espectáculos de calidad para esta semana en su barra del claustro. Su agenda cultural empieza el próximo viernes 11 de abril a las 21:30 horas. Ambulancia irlandesa trio hará un espectáculo de folk y música irlandesa. En esta actuación se podrá presenciar el violín y la mandolina de Nicolás Ortiz, las guitarras de Tente Márquez y el laúd, los teclados y la percusión de Óscar Musso. La fiesta continúa el próximo sábado 12 de abril a las 21:30 horas con una actuación de blues. Oso, Levy y Nother harán una actuación inolvidable en la que se podrá presenciar la guitarra y la voz de Oso de Benalúa, el bajo de Dani Levy y la batería de Giggs Nother. Para acceder a ambas actuaciones será necesario reservar previamente y se requerirá una consumición mínima.

Eventos de la agenda cultural de Granada

Jueves 10 de abril:

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:30 horas: Borja Picó. JJ Taberna, Granada. (5 euros)

21:00 horas: Espectáculo flamenco. Eshavira, Granada. (12,37 euros)

21:00 horas: Emergentes: Semifinales. Planta Baja, Granada. (Entrada libre)

21:00 horas: La Bohème Juventudes musicales de Granada. Teatro Isabel la Católica, Granada

21:30 horas: Cantores de Híspalis - El Mesías. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (27,50/37,40 euros)

21:30 horas: Guitarmageddon + Jam Session. Lemon Rock, Granada. (5 euros)

22:00 horas: La Jam de Lucho. Rocknrolla, Granada. (La voluntad)

22:00 horas: Velada flamenca. Liberia Café Pub, Granada

Viernes 11 de abril:

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Tributo a Hans Zimmer Candlelight. Carmen de los Mártires, Granada. (20/39 euros)

19:00 horas: Abigaíl Horro. Sostiene Pereira Librería, Granada. (12 euros)

20:00 horas: Una historia de mujeres en el jazz. Teatro Municipal de Armilla. (8 euros y 5 euros para los empadronados en Armilla)

20:00 horas: Otra historia + Acantilado + K'Yena. Sala Riff, Armilla. (10/12 euros)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Tributo a The Cure, U2 & Depeche Mode Neon Collective Tributes. Planta Baja, Granada. (15 euros)

21:00 horas: Achake + D'Rockados. Rocknrolla, Granada. (8/10 euros)

21:00 horas: Tributo a Queen Candlelight. Carmen de los Mártires, Granada. (21/40 euros)

21:00 horas: Rosario. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (38,50/60,50 euros)

21:00 horas: María del mal + Azrael + Mügre. El Tren, Granada. (14/17 euros)

21:30 horas: Folk, Irish Music, ambulancia irlandesa trio. Barra del claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

22:00 horas: Experimento. El Acorde, Granada. (Entrada libre)

22:00 horas: Velada flamenca Freddie's Kids. Liberia Café Pub, Granada

22:30 horas: Pablo G y Jesús Coca. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Sábado 12 de abril:

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

18:00 horas: Jo' Buddy. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

18:00 horas: D'Baldomeros + Santa Catalina. El Parke, Motril

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Patrimonio flamenco. Teatro La Chumbera, Granada. (13 euros)

21:00 horas: La Bohème Juventudes musicales de Granada. Teatro Isabel la Católica, Granada

21:00 horas: Dub Fx. El Tren, Granada. (27,50 euros)

21:00 horas: Rata + Yann Yupanqui. Planta Baja, Granada

21:30 horas: Oso, Levy & Nother, blues. Barra del claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Abbey Road. Tributo a The Beatles. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada. (35,20/39,60 euros)

21:30 horas: Arrímate Ar queré. JJ Taberna, Granada. (8,25 euros)

21:30 horas: Canalla Fest Ouyeah + Ojaras'k + Pocama. Sala Riff, Armilla. (8/10 euros)

22:00 horas: Travis Birds. Aliatar, Granada. (18 euros)

22:00 horas: Los italianini. El Acorde, Granada. (10 euros con consumición)

22:30 horas: Fernando Beiztegui. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Domingo 13 de abril: