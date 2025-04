Sam Griffin: "El equipo está con un gran ánimo y en excelentes manos"

Sam Griffin es de esos jugadores que prefiere y, sobre todo, se desenvuelve mejor hablando dentro de la pista que fuera de ella. El estadounidense es quizás un hombre de pocas palabras, pero con las ideas y convicciones muy claras. No necesita excesivo tiempo para dejar claro que el Covirán Granada marcha en el buen camino para conseguir unos triunfos que "seguro llegarán". Así mismo, el jugador rojinegro no duda en mostrarse seguro de que su llegada al plantel granadino servirá no solo para que el equipo mejore, sino también para conseguir el objetivo de quedarse en la ACB, una meta por la que decidió cambiar su vida y trasladarse a Granada.

Pregunta: Es su cuarta semana con el equipo. ¿Cómo se encuentra? ¿Ya adaptado a los compañeros, el club, la ciudad…?

Respuesta: Estoy genial. Es increíble estar aquí. Tanto los entrenadores como los jugadores, todo el mundo, me ha acogido muy bien. Estoy muy agradecido de estar en Granada

P: Es su primera entrevista desde que llegó al Covirán. Seguro muchos no conocen su historia. ¿Cómo empezó su andadura en el baloncesto?

R: Empecé a jugar cuando apenas tenía seis años. Jugaba a fútbol americano, béisbol y hacía atletismo. Aunque cuando llegué a secundaria, antes de empezar realmente el instituto fue cuando decidí centrarme únicamente en el baloncesto. De ahí pasé a jugar en la universidad y me acabé convirtiendo en profesional y ahora estoy aquí.

P: Es un jugador muy joven, pero cuenta con mucha experiencia. Hay algún año que le haya marcador más en su carrera profesional?

R: No hay un año especial como tal, pero sí que he pasado por diferentes eventos o momentos en mi vida y en el baloncesto donde he experimentado éxitos y también momentos malos que te acaban moldeando y convirtiendo en el jugador que soy hoy en día.

P: Estaba en Grecia con minutos y con buenos números. ¿Porqué decidió venir aquí?

R: Tuve una llamada de zoom con el entrenador y el me explicó cómo él creía que yo podía ayudar al equipo, cómo podía ayudarlos a ganar. Eso fue todo. Ese es mi objetivo aquí. Vi una gran oportunidad de ayudarlo a él al equipo y a los jugadores que están aquí. Vine para coger esta oportunidad.

P: También es una oportunidad de que le conozcan otros equipos de la ACB.

R: Eso viene siempre. En cualquier liga en la que estés. Si juegas al máximo de tus capacidades y tratas de ayudar al equipo a ganar, claro que eso impacta en tu éxito individual. Así que, para mí, eso es lo que me impulsa a ayudar al equipo. Y creo que gracias a eso todos tendrán éxito: los entrenadores, mis compañeros y, por supuesto, yo mismo.

P: Cuando Pablo habló con usted la primera vez, ¿Le dijo que venía para liderar al equipo?

R: Me dijo que, bueno, solo quería que fuera agresivo y tuviera confianza en la cancha, y los entrenadores también me lo han dicho, así que es lo que busco. Veo a mis compañeros trabajar duro todos los días en el gimnasio y en la cancha, así que me esfuerzo mucho tanto en el gimnasio como en la cancha. He estado viendo un vídeo con el entrenador asistente Arturo, y él también me ha estado ayudando. Así que todos han estado, el entrenador de gimnasio también me ha estado ayudando a diario en el gimnasio, fortaleciendo mi cuerpo. Obviamente, Grecia y España son dos ligas diferentes, así que los estilos son diferentes, pero me han ayudado a adaptarme muy rápido. Así que, para eso estoy aquí: para ayudar al equipo. Y, sabes, creo que todo el mundo tendrá éxito gracias a eso, es decir, los entrenadores, mis compañeros de equipo también y, por supuesto, yo mismo.

P: ¿Qué diferencia ve entre la liga griega y la española?

R: Diría que el estilo es como aquí, el ritmo es un poco más rápido, pero depende del equipo. Algunos equipos en Grecia tienen ritmos más rápidos, pero aquí parece que casi todos juegan a un ritmo en el que tienes que recorrer la cancha y tomar decisiones rápidas. Y los errores que cometes son canastas casi automáticas. No se pueden cometer tantos errores. Allí puedes recuperarte de los errores gracias al ritmo, pero aquí, como el ritmo es tan rápido, cada error se convierte automáticamente en un gol. ¿Esperabas que el ECB fuera tan difícil? Definitivamente es un desafío, y tienes que llegar muy concentrado. Además, como dice el entrenador, con confianza y agresividad.

P: Se le ve que se ha adaptado rápido a la competición, al menos a nivel ofensivo no tiene problemas.

R: Es el sistema y, ya sabes, el entrenador quien me puso en la posición para hacerlo. Porque puedes ser un jugador con habilidades y talentos, pero todo depende de la organización, los entrenadores y los compañeros, quienes te ayudan a ayudar al equipo, sobre todo a ganar, y también a jugar al máximo. Así que, bueno, eso es mérito de toda la organización.

P: ¿Cómo lleva el ver que la victoria no llega?

R: Ya llegará. Ya llegará. Es mi tercer partido, así que el próximo es contra el Barcelona, ​​y luego tenemos algunos partidos más, y creo firmemente que vamos a conseguir victorias.

P: En Tenerife jugaron mucho mejor

R: Sí, sí. Estuvimos bien. Fue un partido muy especial. Por eso digo que, con el espíritu que tuvimos, la unión y, ya sabes, la forma en que jugamos ese partido, es positivo para los próximos partidos. Fue positivo para la mente, porque lo vi y pensé: vale, no se gana, pero el juego es mejor. El equipo va a ser mejor.

P: ¿Cómo está el equipo?

R: El equipo está genial. Creo que el último partido fue muy alentador, desde el punto de vista del equipo, y de cara al futuro, podemos seguir construyendo sobre eso y seguir creciendo como equipo. Así que pensé: "Creo que el equipo está con un gran ánimo y en excelentes manos".

P: Se siente seguro con el balón en las manos en los momentos más complicados. ¿Se ve preparado para liderar el equipo también en la generación de juego ahora que Sergi García y Agustín Ubal no están?

R: Sí, sabes, soy cristiano, así que creo en el Señor y en Jesús, así que es en lo que confío a lo largo de mi vida, y eso me ayuda en cada momento. Así que no es realmente un momento difícil, pero claro que hay que serlo. La gente lo llama desafiante, y puede que lo sea, pero creo en mi fe, así que me mantengo firme en ella.

P: ¿Qué espera del partido contra el Barcelona?

R: Va a ser difícil. En ese partido, solo Dios lo sabe. O sea, hay que salir y, como dice el entrenador, tener confianza, ser agresivos, estar unidos como equipo y partir de ahí.

P: ¿Es la primera que se ve en esta situación, luchando por quedarse en una competición?

R: Bueno, en Lavrio, cuando estaba en mi antiguo equipo, la situación era similar: luchábamos por mantenernos en la liga, y ganamos la cantidad justa de partidos. He estado en una situación similar, donde había que luchar por mantenerse en la liga. Y esta situación, por supuesto, no la había vivido antes, pero bueno, eso es todo. Muchos jugadores dicen que, en este momento, los equipos que luchan por mantenerse en la liga empiezan a ganar muchos partidos.

P: Espera que el equipo pueda ganar los partidos que necesita para quedarse en la competición

R: Como dije, el último partido jugamos contra el Tenerife. Pensé que fue positivo y alentador para el equipo y la organización, y se puede construir a partir de ahí, así lo creo. Alguien te dijo que, como ha pasado los dos últimos años, el equipo se mantiene en la ACB en el último partido de la temporada, en el último momento.