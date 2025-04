El viaje político de Ruz: de la gestión local al nuevo pulso interno del socialismo granadino

María Raquel Ruz (Granada, 1975) nunca pensó que se dedicaría a la política ni que estaría tanto tiempo ligado ella. Pero, tras 14 años como concejala socialista en el Ayuntamiento de Granada, se siente atrapada por ella. Ha tenido responsabilidades importantes dentro del gobierno local en las dos etapas de Paco Cuenca como alcalde de la ciudad. Ahora cree que ha llegado al punto de madurez oportuno para liderar a su propio partido en la capital.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, amplió sus conocimientos con estudios específicos en Contabilidad y Administración, lo que le ha permitido tener una visión integral tanto del entorno jurídico como del económico. Su implicación en el tejido empresarial granadino ha sido destacada, habiendo ocupado el cargo de presidenta de la asociación Centro Comercial Abierto de Granada entre 2005 y 2010. Asimismo, ejerció como vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Granada en 2010.

Después llegó la política y, como consecuencia de su posición en el gobierno local, su participación en la vida municipal de los distritos Ronda y Beiro, más cerca de los vecinos. “Alguien con responsabilidad municipal tiene que estar en la calle escuchándolos ”, afirma en la entrevista concedida a GranadaDigital que acompaña a este perfil. De alguna forma consigue conectar con ellos, al menos mayoritariamente con los que forman las bases de su partido. En la elección de delegados para el último congreso provincial del PSOE la lista que lideraba arrasó. “Incluso antes de que arrancara la asamblea se notaba que iba a ganar claramente”, comentan personas presentes en la convocatoria.

Esa demostración de fuerza frente a la lista apoyada por la dirección provincial y compañeros del grupo municipal como Jacobo Calvo es la que terminó de convencerla para presentarse a la secretaría general del PSOE local. Primero habló con Cuenca, constató su decisión de centrarse en sus nuevas tareas a nivel regional y le comunicó que se presentaría a su sucesión. Algunos compañeros del día a día en la labores del partido conocieron su propósito antes de publicarlo en Instagram. Otros no. “Las razones de su decisión no las ha compartido con todos. Seguro que se siente preparada”, comenta una fuente. Entre sus filas hay quien considera que su anuncio ha llegado demasiado pronto. “Esto es muy largo. El partido es el que tiene que ganar, esto va de tener proyecto”, dicen.

Su plan para el PSOE granadino pasa por la renovación. “Tiene muchas opciones de ser secretaria y sería deseable que integrara las diferentes sensibilidades que hay en el partido. Me gustaría que ese diálogo fuera de verdad activo”, apuntan por un lado. “Quisiera que el debate vaya sobre el partido y no sobre las personas. Toca anteponer los intereses del partido”, piden por otro. En cualquier caso, ante la posibilidad de que aparezca una lista alternativa, tiene clara su vocación de liderazgo. Integrar a otras corrientes internas, sí. Ceder la dirección, no. “Los militantes quieren mayoritariamente que este proyecto lo lidere yo”, asegura Ruz.

“Es una persona que tiene arrastre. Tiene a un público fiel que la valora y con el que guarda mucha conexión”, valoran desde dentro. Sin embargo, hay quienes cautelosos avisan de que este proceso electoral interno, que podría alargarse hasta finales de mayo, pueda desgastar a la propia formación. “Todo lo que sea ofrecer un resquicio de grieta beneficia a la derecha”, alertan. Hay debate de puertas para adentro, desde luego. Todos se esfuerzan en resaltar las bondades del mismo. Incluso Ruz lo acepta y trata de exponerlo como algo natural en el funcionamiento de cualquier comunidad: “De verdad, mucha gente se cree que en el grupo municipal hay mal rollo. Para nada. Seguimos queriéndonos, respetándonos y trabajando juntos”.

Su experiencia en el gobierno local

A su fuerza de convocatoria y su práctica en la empresa privada aúna la experiencia atesorada durante sus años en el gobierno local. Entre los periodos 2016-2019 y 2021-2023 estuvo al frente de las áreas de Movilidad y Protección Ciudadana, Turismo y Comercio y Economía. A esta última llegó tras el triste fallecimiento de su compañero José María Corpas. “Fue un momento muy complicado a nivel personal porque era una persona muy querida. Fue una pena y una pérdida muy grande. Pero bueno, cogí esa área y con la ayuda de los trabajadores, que hacen una labor tremenda, conseguimos sacarla adelante”, recuerda.

Durante su primera etapa de gestión enfrentó retos en movilidad y seguridad ciudadana. Uno de los principales fue revertir el sistema de transporte LAC. La reordenación exigió creatividad y diálogo con vecinos para rediseñar rutas que respondieran a las nuevas zonas urbanas. “Apenas había recursos económicos”, apunta.

En paralelo trabajó con una plantilla policial que llevaba una década sin nuevas promociones, diseñando una nueva estructura. “Llegamos a una paz social a la que habíamos llegado tras una serie de acuerdos con los sindicatos”. Ya en la segunda etapa, posterior a la pandemia, se estabilizó el sistema de turnos de la Policía Local, ahora de nuevo en cuestión. “Ser responsable de la Policía Local le iba muy bien por ese carácter marcial suyo, en el buen sentido. Es una mujer de armas tomar y por algo tiene el apodo de ‘la teniente O’Neil’”, comenta alguien que ha trabajado cerca de ella.

En turismo apostó por llevar a Granada a ferias internacionales e impulsó la herramienta Granada Card, que pasó de facturar 100.000 euros a un millón, lo que permitió financiar acciones como la rehabilitación de la Abadía del Sacromonte. Asimismo, se instaló un retén permanente de bomberos en la Sierra, una medida importante para la seguridad en una zona de difícil acceso.

Dentro del PSOE se ve con buenos ojos que la próxima secretaria general sea una mujer. “Es una baza que ella juega”, apuntan. Consideran que sería un valor añadido y ofrecería una visión diferente. También piensan que sus aspiraciones no terminarán ahí. Aunque quedan dos años para las próximas elecciones municipales, creen que la tendencia la llevará a ser candidata a la alcaldía. “Ese es otro horizonte. Dos años en política es muchísimo, pero estaré donde quiera la militancia”.