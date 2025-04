Raquel Ruz: "Los militantes quieren mayoritariamente que lidere el proyecto del PSOE"

En la última elección de delegados para el congreso provincial del PSOE, Raquel Ruz comprobó sobre el terreno y con datos reales que cuenta con un importante respaldo dentro de su partido. Intuyó que Paco Cuenca rehusaría renovar su cargo como secretario general de los socialistas granadinos. Le preguntó y se lo confirmó. Aunque el proceso interno aún no se ha abierto oficialmente, su intención de sucederlo ya es pública. En esta entrevista concedida a GranadaDigital precisa algunas de las claves de su proyecto, del que anuncia que implementará cambios sustanciales. Aunque se muestra abierta a consensuar una lista interna, su mensaje es claro: el liderazgo pasa por ella.

Pregunta - ¿Cuáles son las razones que motivan su interés en ser secretaria general del PSOE de Granada?

Respuesta - Pues ha sido un proceso. Como sabe llevo muchos años ya con una responsabilidad institucional. También estoy trabajando internamente en el partido y los y las militantes me han visto como una persona cercana que no solamente atendía sus demandas sino que tiene experiencia institucional. Cuando Paco Cuenca decide que no quiere seguir hay muchos militantes que me miran a mí como una persona de renovación, que puede llevar adelante un proyecto diferente, un proyecto nuevo que parta de la militancia. Tengo encuentros con diferentes grupos y diferentes ‘familias’ que hay siempre en las formaciones que coinciden en que hace falta una renovación de los órganos del partido para darle más impulso. Veo que coincidimos tanto en el diagnóstico como en la solución de lo que el partido necesita y también coinciden en que yo sería la persona que podría liderar esto por experiencia, por edad, por ser mujer también... Después de hablar con Paco Cuenca y ver que, efectivamente, no se iba a volver a presentar, decidí dar un paso adelante.

En estos momentos creo que la gente, los militantes, tienen que ser generosos y estar enfocados siempre en lo que necesita el partido más que en un interés u objetivo personal.

P.- El resultado de la elección de delegados para el congreso provincial, ¿es el punto de inflexión en el que decide que es el momento?

R.- Tenía la perspectiva de que iba a tener un apoyo mayoritario porque así me lo habían trasladado, pero al final eso se tiene que ver reflejado en una asamblea. Cuando pasa la votación, efectivamente, vemos que el apoyo es mayoritario y que puede seguir creciendo. Mucha gente tenía sus dudas al principio de este proceso, pero ahora ya tienen pocas y se están sumando cada vez más a esta línea de renovación. Y lo hacemos con ese único objetivo de que el partido salga reforzado.

P.- Ha hablado de ‘familias’ dentro del partido. El debate puede ser muy sano, pero también puede dar pie a posturas encontradas que acaben enconando a la militancia. ¿Qué la anima a afrontar ese posible desgaste interno que pueda producirse?

R.- Tengo muy claro que el debate siempre es bueno y constructivo. He dicho muchas veces que este movimiento no es contra nadie. A mí me parece que mis compañeros son muy válidos y que han trabajado muy bien. Pero ahora necesitamos otra cosa. Las votaciones son una de las grandes fortalezas que tiene mi partido. Aquí no funciona el dedazo, funciona lo que los militantes apoyen. Cuando termine este proceso tenemos que tener todos muy claro que, gane quien gane, todo el mundo va estar detrás apoyándole al 100%. Y va a ser el secretario o la secretaria general de todos los militantes del PSOE de Granada. Y que no haya ninguna fisura. Es el momento de ser generosos.

P.- ¿Cabe la posibilidad de que, en caso de que apareciera una lista alternativa a la que usted lidera, se pudiera alcanzar algún tipo de consenso para que se integraran siendo usted quien asuma ese liderazgo o cediéndolo a la otra lista?

R.- Ya hay dentro de este proyecto muchas sensibilidades diferentes. Se están abriendo debates internos enriquecedores. Este proyecto está abierto a todo el mundo. Después de la delegación del congreso provincial, se ha visto claro que la gente, los militantes, quieren mayoritariamente que lidere el proyecto del PSOE. Y, por tanto, creo que hay que hacerle caso a lo que dice la mayoría de los militantes. El proyecto está liderado por mí y aquí cabe todo el mundo. Estaríamos dispuestos a hablar con quien quiera apoyar, con quien quiera estar y, sobre todo, integrarse en este proceso de renovación.

P.- ¿Cuáles son las bases de ese liderazgo nuevo que pretende?

R.- Este proyecto sale de las bases. Después, la gente que ha tenido cargos representativos se ha sumado a él porque ha visto que realmente hay una base sólida. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que la militancia vuelva a tener su sitio, que se le escuche y que haya esos debates internos que, en otras ocasiones, han sido como penalizados, entre comillas. No me creo infalible ni que pueda llegar a todos los sitios. Yo creo en los proyectos compartidos. Y este va a ser un proyecto compartido.

Quiero volver a abrir las sedes para que la militancia tenga allí su lugar de reunión. Es volver a acoger al militante que alguna vez se ha sentido fuera o excluido del partido, que a lo mejor ha pensado que las decisiones las tomaba un grupo reducido. Creo que las cosas tienen que ser mucho más horizontales, mucho más transversales, y que las decisiones se tomen entre todos porque esa va a ser nuestra fortaleza.

P.- Quiere acabar con el súper liderazgo, pero quizás esa idea contrasta con la forma en la que Pedro Sánchez ejerce sus responsabilidades a nivel nacional o con la que se vislumbra con la ministra Montero en Andalucía.

R.- No creo que sean súper liderazgos. De lo que puedo hablar es de mi agrupación local y lo que quiero para ella. En Granada hay gente muy válida por su formación, pero también por su trayectoria vital. Creo que las decisiones compartidas son mucho más acertadas y mucho más fuertes y, por tanto, van a fortalecer el partido.

P.- Cuando decide entrar en política, en ese trazo imaginario que supongo haría del recorrido que podría tener, ¿dónde encaja la decisión que ha tomado?

R.- Nunca pensé que me iba a dedicar a la política y nunca pensé que iba a estar tantos años en política. Sí es verdad que este mundo atrapa porque te das cuenta de que puedes ser útil a la sociedad. Aunque parezca que los políticos muchas veces gobernamos de espaldas a ella, creo que la sociedad necesita de la política. Nuestro objetivo tiene que ser mejorar la vida de la gente. Seguramente, si no me dedicara a la política me dedicaría de lleno al voluntariado. Que te venga una vecina o un vecino a darte las gracias por algo que ha mejorado su vida reconforta muchísimo. A lo mejor reconforta mucho por todos esos otros malos ratos que te llevas, que también te llevas malos ratos.

P.- ¿Cree que ese espíritu generoso que reclama a sus compañeros podría ser su mayor virtud?

R.- Mi mejor virtud es que soy una persona valiente. No estoy aquí por dinero, no estoy aquí por un protagonismo que pudiera tener en un momento dado. Son cosas que no me interesan. Yo soy protagonista de mi vida y no me interesa tener más protagonismo. Es verdad que es una consecuencia del sitio en el que estoy. Pero también lo es que a mí lo único que me lleva a continuar es el intentar mejorar la vida de las personas. Y estaría hasta que los militantes lo quieran. El día que no, me iré con la satisfacción del deber cumplido. Muchas veces no puedes hacer todo lo que quieres hacer porque, a lo mejor, las circunstancias económicas son las que son, por circunstancias… Pero intentarlo a mí me reconforta. Y en la vida hay que ser valiente.

P.- ¿Y algún aspecto en el que desearía ser mejor o transmitir otras sensaciones?

R.- Creo que algunas veces me puede la vehemencia. Principalmente porque me creo mucho las cosas que digo. Entonces esa vehemencia me impide escuchar como debiera o tener la paciencia o la prudencia necesarias para tomar decisiones. Me gustaría tener más calma en mi vida. Soy muy impulsiva y ese es mi peor defecto.

P.- Dice que no le mueve una ambición personal, pero tras su aspiración a la secretaría general se podría presentar el deseo de alcanzar la alcaldía en 2027.

R.- Bueno, ese es otro horizonte. Faltan dos años para eso y dos años en política es muchísimo. Lo vuelvo a repetir, estaré donde quiera la militancia. Ahora mismo mi objetivo es el partido, ordenarlo, impulsarlo, reforzarlo y que los militantes se sientan acogidos.

P.- ¿Cree que este proceso de debate interno, que durará hasta finales de mayo, pueda afectar al propio funcionamiento del partido o del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento? Por ejemplo, ¿cómo se van a repartir la portavocía usted y Jacobo Calvo teniendo en cuenta la salida de Paco Cuenca?

R.- En el grupo municipal cada uno tiene muy claras cuáles son sus competencias y cuál es su trabajo. Seguimos haciéndolo, aunque después en clave orgánica cada uno tenga su sensibilidad y sus proyectos. Nuestra labor y nuestro objetivo es el control y la fiscalización de la acción del gobierno local. Todos tenemos experiencia tanto en este tema institucional como en el tema interno, sabemos que estos son procesos que hay que tomarse con la mayor naturalidad y no nos afectan en nuestro trabajo. De verdad, mucha gente se cree que en el grupo municipal hay mal rollo. Para nada. Seguimos queriéndonos, respetándonos y trabajando juntos. Nuestra rutina de trabajo no se ha roto. ¿Que tendrán que venir cambios? Seguramente. Pero ahora mismo no estamos en eso.

P.- Se ha descrito al principio de la entrevista como una política a la que le gusta pisar la calle. ¿Qué le cuentan los vecinos hoy en día?

R.- Los vecinos están desilusionados con el Partido Popular. Te lo digo como lo siento. Ellos pensaban o creían que iba a mejorar la ciudad y no han visto que haya mejorado sino que ha empeorado en muchos sentidos. Los barrios están totalmente abandonados. Hay barrios que la alcaldesa no se ha dignado a pisar y si los pisa es para hacerse una foto e irse. Una alcaldesa que entra por la puerta de atrás del Ayuntamiento para no encontrarse a nadie que le pueda interpelar... Sinceramente, creo que no se merece ser alcaldesa de esta ciudad.

Si no te gusta la calle no te puedes dedicar a ser política municipal. Alguien con responsabilidad municipal tiene que estar en la calle, escuchando a los vecinos, escuchando a las vecinas, escuchando a los trabajadores de tu Ayuntamiento, reuniéndote con ellos.

P.- La autocrítica, de todas formas, parece algo infrecuente en política. En el Debate Sobre el Estado de la Ciudad, ¿qué echó de menos?

R.- Generosidad. Si un político cree que en seis meses o en un año se arreglan los problemas de la ciudad, es que quiere engañar a las personas. Puedes impulsar iniciativas y, seguramente, los frutos de ese trabajo no se vean hasta el mandato siguiente.

Me acuerdo cuando a los tres meses de llegar, la alcaldesa decía que era ella quien había solucionado los problemas económicos de esta ciudad. ¿De verdad? Los problemas económicos de esta ciudad vienen desde el año 2008. Ella ha terminado un proceso de años. ¿Realmente quiere mentir a la ciudadanía pensando que es una superwoman y que viene aquí y lo arregla todo en dos meses? No señora, hay que ser bastante más generosa. Y acordarse, por ejemplo, de que los Goya los trajo Paco Cuenca. Y eso la señora Carazo no lo ha hecho nunca. Es dar las gracias o reconocer la labor, no ya la de nuestro equipo de gobierno, la de Paco Cuenca, sino incluso de la de equipos de gobierno anteriores del Partido Popular.

P.- ¿Cómo explica a los vecinos la abstención de su grupo en la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones?

R.- Hay que saber de dónde se viene. Y tiene mucho que ver con lo que he hablado de generosidad con los equipos anteriores. La zona de bajas emisiones que nosotros defendíamos era una zona de restricción total un poquito más amplia de lo que hay ahora mismo. La idea era ir ampliándola más, conforme el transporte público se fuera reforzando y se hicieran mejoras importantes hacia las líneas coordinadas del Área Metropolitana. Ese modelo venía de la etapa de César Díaz del Partido Popular, y siempre se lo he reconocido. César tuvo la capacidad de buscar acuerdos con nosotros porque esto es una cuestión que tiene que ver con el modelo de ciudad que se va a desarrollar en las próximas décadas.

Una cuestión así tiene que llevar el máximo consenso posible. Esta señora, de la noche a la mañana, en el mes de septiembre de 2023, cambia todo ese modelo, rompe absolutamente con ese consenso e impone otro modelo que no tenía ningún soporte técnico. Todo lo que había lo tiró a la basura, no solamente el trabajo del equipo de gobierno de Paco Cuenca, es que en la anterior del Partido Popular se había realizado un trabajo y también se tiró a la basura. Ese modelo que la señora Carazo impone, a lo mejor, era el final del recorrido, una vez que se hubiera reforzado todo el sistema de transporte público.

¿Qué ha pasado? Que ha tenido que recular tanto que al final prácticamente no va a tener ninguna incidencia en la calidad del aire. Sólo va a afectar a una serie de personas que son los más necesitados, los que no van a poder cambiar su coche y que tienen que seguir viniendo a trabajar a Granada. Era una cuestión electoralista pensando que a quien vive en Granada no le iba a afectar y, por tanto, la van a seguir votando. Al final se trata de recaudar porque la gente del Área Metropolitana, cuando entre, va a tener que pagar multas. Todo lo que han hecho ha sido chapuza tras chapuza para intentar poner parches a un modelo que ha nacido mal.

P.- Atendamos otras restricciones, las que se han implementado para la Zona de Gran Afluencia Turística. ¿Le parecen suficientes?

R.- El comercio pequeño, el autónomo, se siente totalmente desprotegido con las normas que tenemos ahora mismo. Se trata de intentar equilibrar esa competencia entre pequeños y grandes. Todas las medidas que equilibren esa competencia son bienvenidas.

Aquí creo que hay un debate mucho más amplio que todavía no se ha abordado. Es cómo, desde las normas de la Junta de Andalucía, se puede mejorar ese equilibrio entre el pequeño y el grande. Si queremos una ciudad que sea humana, que no haya contaminación, que la gente tenga servicios cercanos y, por tanto, se pueda mantener la población en esos barrios, sobre todo en los barrios más complicados, como pueden ser los barrios históricos, necesitamos que haya comercio de cercanía. Es una cuestión ya de modelo de ciudad. Si apostamos por esos modelos de grandes almacenes estamos expulsando a una población de los barrios importante que no tiene esa capacidad de ir con el coche a comprar a ese gran almacén. Creo que es buena noticia que se haya restringido el número de días que pueden abrir las grandes superficies y que se haya restringido al centro urbano, pero es verdad que necesitamos un debate mucho más de fondo.

P.- ¿Cómo valora la gestión que se ha hecho del conflicto laboral con la Policía Local?

R.- Lo que tenemos ahora mismo es una cabezonería de la señora Ana Agudo. Cuando llegó se encontró una Policía Local en la que había una paz social a la que habíamos llegado tras una serie de acuerdos con los sindicatos. Ahora, con 50 policías más, ellos se empeñaron en cambiar esos turnos. Me imagino que porque querían borrar todo rastro de lo que habíamos hecho nosotros, como he dicho, en un acto de soberbia. Inventaron unos turnos nuevos, y los sindicatos aceptaron con la condición de que al año se revisarían. Han decidido que no quieren ese sistema, que quieren volver al anterior, y la señora Agudo se niega. Estamos hablando de que tienen 50 policías más que pueden reorganizar perfectamente para el servicio diario y para el servicio de fines de semana sin tener que recurrir a ese sistema de productividad y de turnos que, entre otras cosas, nos está costando dos millones de euros más.

La señora Carazo sigue empeñada en hacer esos decretos que ya ha dicho la jurisprudencia que son nulos. Eso tendrá sus consecuencias judiciales, por supuesto, pero nosotros como grupo municipal les hemos avisado y no hace caso.

P.- Centrándonos en los presuntos comportamientos irregulares que pudieran haberse dado dentro del cuerpo. ¿Cuánto le preocupa que en la Policía Local haya habido presuntas connivencias para archivar multas, para aprobar o suspender oposiciones o para acceder a un sistema de protección a víctimas de violencia de género para extraer información sobre la pareja de un compañero? No sabemos con qué fin, pero podríamos suponer, por ejemplo, que para compartirla con la persona que tiene un problema familiar y que ha sido denunciado por su expareja.

R.- No tiene un problema familiar. Tiene un problema de violencia machista. Tiene un juicio pendiente por intento de homicidio.

P.- Por eso he utilizado esa expresión, por no haber una sentencia firme. ¿Qué le parece que la ciudadanía pueda percibir a la Policía Local como un cuerpo corrupto?

R.- Eso es tremendo. Y eso es lo que yo achaco a la señora Agudo y a la señora Carazo, que no hayan cortado de raíz eso. Porque lo único que tiene la Policía Local es su autoridad y su credibilidad frente al pueblo. La señora Agudo y la señora Carazo no pueden estar de brazos cruzados frente a un tema así tan grave. Tenían que haber apartado a estas manzanas podridas, presuntamente, porque están siendo investigadas.

Son tremendos los comentarios que se pueden ver en los periódicos o en las redes sociales sobre la Policía Local, cosa que antes no pasaba. Pero no por culpa de los agentes. La inmensa mayoría son gente muy comprometida con el servicio público y se dejan la piel. ¿Que hay unas manzanas podridas? Pues se apartan, cautelarmente, siempre preservando su presunción de inocencia. Pero cortas esto de raíz.

Y respecto al tema de Viogén, es tremendo. Que una víctima de violencia machista pida amparo por una serie de hechos que se están dando en el cuerpo de la Policía Local, que afectan a su integridad física… y que no le hagan ni caso. De verdad, ¿a qué tienen que esperar?

P.- Vayamos a 2023, a esos primeros meses con el gobierno de su partido aún al frente del Ayuntamiento. De haber convocado un debate sobre la ciudad, ¿cuáles habrían sido sus argumentos de defensa ante las críticas de la oposición?

R.- Nosotros, en esa última etapa de gobierno, veníamos de una situación muy complicada. La gente se olvida de que veníamos de un proceso también muy complicado a nivel político en el cual había habido un gobierno de coalición en el que habían terminado matándose entre ellos, prácticamente, con un Partido Popular que había abandonado el gobierno, cosa que no se había dado en la historia de la democracia en ningún sitio. Veníamos saliendo también de una pandemia y, por tanto, de una situación económica complicada.

Cuando asumes una responsabilidad de ese tipo, lo primero que tienes que dar es estabilidad del Ayuntamiento, cosa que no tenía. Había que volver a funcionar con normalidad para que la gente pudiera invertir, para que quisiera venir a Granada, para que se comprase una casa en Granada o quisiera poner su empresa en Granada. Aparte de eso, teníamos también la posibilidad de los fondos Next Generation, que hicimos un esfuerzo importante para poder pedirlos. Como sabe, una parte tenía que ponerla el Ayuntamiento, y teníamos que buscar la financiación para esos fondos. Esas inversiones son las que se están ejecutando ahora. Por eso le decía lo de la señora Carazo, que su principal defecto es la falta de generosidad. Las cosas no caen del cielo.

P.- Quien ha ejercido labores de gobierno y luego, como en su caso, se encuentra en la oposición, ¿llega a desarrollar cierta empatía hacia quienes ostentan en este momento esas obligaciones?

R.- Sé lo que cuesta sacar las cosas adelante. Precisamente, porque tengo esa empatía sé cuándo las decisiones son difíciles y cuándo las decisiones son erróneas. Puedo comprender que muchas veces no se puede hacer todo lo que queremos y no pido imposibles. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana y llevan sus procesos, que también son garantía para el administrado. Pero, por otro lado, sí sé lo que se puede hacer. Por eso no entiendo, volviendo al caso Viogén, la inacción de la señora Agudo o la inacción de la señora Carazo. Por eso pido sus dimisiones y lo seguiré haciendo porque no han ejercido la responsabilidad que tienen como políticas.

También ocurre que la gente que no tiene experiencia en política se toma las críticas como algo personal. Y yo hablo de órganos de gobierno, hablo de política, no estoy hablando de la persona. Por eso muchas veces he corregido a la señora Agudo cuando me ataca a mí personalmente. Porque yo no lo hago. Muchos miembros del gobierno no saben diferenciar entre lo que es una crítica personal y lo que es una crítica política.