Loli Cañavate: "Con el nuevo recinto ferial queremos fomentar aún más la programación de las Fiestas de Armilla"

Desde el pasado fin de semana, Armilla disfruta de actividades festivas que son la antesala de sus Fiestas en honor a San Miguel, que se celebran desde este jueves 26 de septiembre al domingo 29. Una variada programación de actividades para todos los públicos está prevista en el municipio, que contará con un cambio de ubicación del recinto ferial. La recuperación del tradicional pregón es otra de las novedades en las Fiesta de San Miguel de Armilla este año y correrá a cargo de Paul Thin, un cantante armillero que ha logrado destacar en el panorama musical tras su participación en Operación Triunfo. La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, detalla en esta entrevista con GranadaDigital - que también se puede ver en nuestro canal de YouTube- las principales actividades organizadas por el Consistorio para que disfruten los armilleros y todos aquellos que decidan acudir al municipio durante sus fiestas.

Pregunta (P): Armilla ya se prepara para las Fiestas de San Miguel, que se celebran del 26 al 29 de septiembre, con una programación muy variada, ¿no?

Respuesta (R): Las pre-fiestas de San Miguel empezaron ya el 14 de septiembre. Tenemos actividades desde el fin de semana pasado, pero los días fuertes de nuestras fiestas van a ser del 26 al 29 de septiembre, con una gran programación, muy variada, que cubre todas las franjas de edad y para todos los gustos. Este año, la verdad es que con el cambio de ubicación del ferial de noche hemos querido también, si cabe, fomentar aún más la programación de fiestas.

P. Precisamente por ese cambio de ubicación del recinto ferial le quería preguntar. ¿Dónde se ubica y qué destacaría de este nuevo recinto ferial?

R: La ubicación que veníamos teniendo en los últimos años no es posible, porque recordemos que es una ubicación que se encuentra en el término municipal de Churriana y que está afectada por las obras de ampliación de la línea 1 del Metropolitano de Granada. Con lo cual, hemos tenido que buscar una ubicación alternativa. Además, queríamos que fuera una ubicación lo más definitiva posible, para no tener que andar haciendo esas inversiones que necesita la instalación de un ferial año tras año. El nuevo ferial está en el entorno del Camino Bajo, donde ya se instalaba la fiesta hace ya bastantes años. Es una ubicación que linda con el campo municipal de fútbol, y eso nos posibilita, la verdad, que haya muchos escenarios. Nos abre la puerta a poder disfrutar de todo tipo de actuaciones que antes no eran posibles.

P. Se recupera este año la tradición del pregón, que llevaba varios años sin celebrarse en Armilla, y el elegido ha sido el cantante armillero Paul Thin. ¿Por qué se ha decidido que sea él?

R: Creíamos que era importante recuperar una tradición como es el pregón de fiestas. Además, Armilla tiene, afortunadamente, muchísimos ciudadanos que pueden dar ese pregón de fiestas. Y este año creíamos que era buen momento, con ese cambio no solamente de ferial, sino un salto más en nuestra fiesta, de recuperar ese pregón. Y hemos decidido que sea Paul Thin, este armillero que quedó finalista en el concurso Operación Triunfo. Era una de las personas idóneas para dar ese pregón. Esperamos que haya una afluencia masiva. Será aquí en la plaza del Ayuntamiento, el día 26 a las nueve de la noche y, posteriormente al pregón, celebraremos un brindis todos juntos por las fiestas de nuestro municipio.

P. Se han programado actividades para diferentes públicos: mayores, jóvenes, niños. ¿Cuáles destacaría?

R: La verdad es que son muchísimas las actividades que, como digo, empezaron ya el fin de semana pasado. Este viernes tenemos un festival de jóvenes emergentes armilleros, el Armilla Fresh. Tenemos el sábado una concentración motera, el encuentro de bandas de música y vamos a comenzar la semana con fiestas infantiles todos los días en diferentes parques del municipio. El miércoles celebraremos una gran cena en honor a nuestros mayores, con motivo de nuestras fiestas y, como digo, los días grandes comenzarán a partir del jueves.

Quiero destacar la celebración de grandes conciertos, en este caso, vamos a celebrar el Muac Fest en el campo de fútbol municipal, que se celebrará durante dos días: el día 26, dedicado más a una fiesta ochentera con las actuaciones de La Unión, de OBK, de Fernandisco y una fiesta posterior también ambientada en esta época, y el día fuerte, el día 27, que contaremos con las actuaciones de Ana Mena, de Omar Montes, de FMK y muchas otras sorpresas. Finalizado el concierto del Muac se celebrará una fiesta de DJs, una fiesta internacional que es la Bresh, también muy llamativa.

Paralelamente a eso, vamos a contar con las grandes orquestas que hay en la provincia de Granada. El viernes tendremos la actuación de La Tentación y el sábado, la Orquesta Vintage. La Feria de Día, otro de los potenciales de las fiestas de San Miguel, con la actuación de Los Toreros Muertos, No me pienses que llevo chanclas, Mojinos Escocíos y un largo etcétera. Aparte de actuaciones de escuelas municipales de baile, etcétera.

Hay un gran número de actividades infantiles, desde la recuperación de fiestas tradicionales, juegos de cucaña, de cinta, etcétera, hasta la celebración del Grand Prix, la Family Fest, una fiesta infantil en la que puede participar toda la familia y que se desarrolla por gran parte del municipio. Recuperamos también, con el nuevo recinto ferial, la instalación de casetas tradicionales, que hasta ahora no era posible ubicarlas. Y para acceder al ferial también hemos puesto dos líneas de tren que nos llevarán directamente hasta el ferial. Son muchísimas las actividades, no vamos a parar durante la semana completa, aunque, como digo, los días fuertes son de jueves a domingo.

P. Y centrándonos en el Armilla Fresh, un festival de artistas emergentes, porque Armilla tiene artistas que están consiguiendo mucho éxito como Dellafuente, Saiko y Paul Thin también. ¿Qué supone todo esto para el municipio, contar con estos cantantes tan importantes?

R: Bueno, podemos decir que somos una tierra de talento, un municipio de talento. Para Armilla es un gran orgullo que ciudadanos vecinos de este municipio sean tan ilustres, tan reconocidos. Tú lo mencionabas, Rosa, DellaFuente, Saiko y Paul Thin son personas muy reconocidas que llevan el nombre de Armilla por todo el panorama nacional, incluso fuera de nuestras fronteras muchas veces. Estamos muy orgullosos y queremos dar también a esos jóvenes que quieren seguir los pasos de estos ciudadanos la posibilidad, aquí en su municipio, de empezar a darse a conocer.

P. Y el Muac Fest contará con las actuaciones de Ana Mena u Omar Montes, artistas también muy importantes ahora en el panorama musical. ¿Qué supone para Armilla acoger un festival como este?

R: Armilla siempre ha sido referente en la organización de sus fiestas, siempre ha traído actuaciones de primer nivel. Después de la pandemia, fue algo que nos propusimos. En la Feria de Día recuperar esos primeros carteles. Nos quedaba un salto más que dar, un salto que ha sido posible gracias también al cambio de ubicación del ferial, al disponer de la instalación en la que se pueden organizar este tipo de eventos. Nos vamos a convertir durante el próximo fin de semana en el referente cultural de la provincia, en el referente musical, y queremos seguir siéndolo. Es una apuesta arriesgada, pero si por algo nos caracterizamos en este municipio es por embarcarnos en aquello que creemos que es bueno y que puede repercutir para el bien de Armilla.

P. También tendréis las actuaciones de grupos emblemáticos como Mojinos Escocíos, No me pises que llevo chanclas, Los Toreros Muertos, con entrada gratuita además estas actuaciones.

R: Sí, esos grupos actuarán en la Feria de Día aquí en la Plaza del Ayuntamiento. La Feria de Día sigue manteniendo su ubicación tradicional y ya viene siendo usual que sean primeros carteles los que podemos ver aquí durante esos días, mientras nos tomamos una cerveza, comemos algo y disfrutamos de las barras que instalan los clubes deportivos y asociaciones del municipio. Como digo, disfrutaremos de esos conciertos simultáneamente.

P. Y también se celebrará el II Festival Flamenco Ciudad de Armilla con las actuaciones de Remedios Amaya, Remedios Reyes y Duquenque. Además de Julio Romero y Carlos de Jacoba a la guitarra. Un éxito también esta propuesta, ¿no? Porque ya tiene las entradas agotadas.

R: Las entradas del Festival Flamenco se agotaron la semana pasada. Quedaban dos semanas aún para el festival, porque hay que recordar que se celebrará el sábado 28, en el Teatro Municipal, y la verdad es que el cartel de primeras figuras en el mundo del flamenco ha hecho que se agotaran rápidamente. Un referente más dentro de las fiestas de San Miguel es el Festival Flamenco, que vamos consolidando poco a poco.

P. Y este año, para que sean unas Fiestas Seguras y Libres de Agresiones Machistas, el Ayuntamiento pone en marcha una Patrulla Violeta, Puntos Violeta y un servicio gratuito de taxis para mujeres.

R: Efectivamente. La seguridad es fundamental en cualquier tipo de evento, muchísimo más en las fiestas, a todos los niveles. Pero también Armilla es un municipio especialmente concienciado e involucrado en que las mujeres nos sintamos seguras en todos los ámbitos, más especialmente dentro de las fiestas. Vamos a contar con un punto de atención, el punto violeta, para cualquier persona, cualquier chica que haya sido víctima o pueda sentirse amenazada en cualquier momento. Una patrulla violeta estará continuamente patrullando. Y, además, tenemos el servicio de taxi gratuito para mujeres, que dentro del término municipal las dejarán en su vivienda. Además, como novedad, vamos a repartir este año las pulseras centinelas. Esas pulseras que permiten a las personas que las llevan saber si la bebida ha sido contaminada con algún tipo de estupefaciente o se la pueden tomar tranquilamente porque la bebida no tiene nada.

P. El día grande de las fiestas llegará el domingo 28 con la celebración de la misa y la procesión en honor a San Miguel, el patrón de Armilla. ¿Un momento esperado por los armilleros?

R: Por supuesto, Armilla tiene una gran tradición a su patrón San Miguel. Personas más o menos practicantes, religiosas, todas, tenemos una gran fe y una gran devoción por nuestro patrón San Miguel. En honor a él se siguen organizando estas fiestas populares, en honor a la celebración de su día. Y el domingo, como dices, es el día grande de la fiestas con la celebración de la misa a las doce de la mañana, la posterior procesión a las ocho de la tarde, con todos los eventos feriales: feria de día, feria de noche, que también continuarán durante el domingo.

P. ¿Y cómo se involucran los vecinos de Armilla en la organización y participación de las fiestas?

R: Pues tengo que decir que la participación es masiva. Si os pasáis por la plaza del Ayuntamiento o cualquier día que se esté celebrando la Feria de Día, veréis que es difícil encontrar un hueco. Es una plaza grande. Afortunadamente, cuando el alcalde socialista José Antonio Morales previó esta plaza, la verdad es que tuvo un gran acierto, porque nos permite organizar este tipo de eventos. Pueden ser más de 4.000 personas las que se concentran en esta plaza durante los mediodías de las fiestas de San Miguel. Pero es que, además, se produce una participación masiva en todas las actividades infantiles, en todos los conciertos, en todas las actividades juveniles, en cualquier evento de los campeonatos deportivos que están durante dos semanas también celebrándose con motivo de las fiestas. O sea, que la población de Armilla responde masivamente a la organización de esta fiesta.

P. ¿Y qué recomienda de las fiestas de Armilla a quienes quieran acudir?

R: Depende del gusto de cada uno. Lo que sí animaría es a que no dejen de acceder a aquello que les gusta. Alos que tienen niños, a todas las actividades infantiles. También recordar que Armilla cuenta con servicio de ludoteca a través de su Plan corresponsable, tanto en la Feria de Día como en la Feria de Noche. Un espacio donde podemos dejar a nuestros pequeños tan perfectamente cuidados, con personas tituladas. Y no solamente cuidados, sino que están entretenidos y se les organizan actividades específicas para ello. Como te digo, que dependiendo del gusto, reo que el abanico es amplísimo y depende de lo que cada uno prefiera. Los animaría a participar un poquito en cada cosa.

P. Y por último, ¿qué mensaje mandaría a los armilleros antes de iniciar ya de lleno estas fiestas?

R: Se acerca una de las épocas más importantes para el municipio, la celebración de nuestras fiestas de San Miguel, y es el momento de dejar un poco a lado las preocupaciones, los agobios del inicio del curso escolar, de la vuelta al trabajo, vuelta a la rutina. Disfrutar estos días porque con esa intención se están organizando por el Ayuntamiento, simplemente para que sean cuatro días de diversión y de disfrute.