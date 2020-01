Juan Domingo Aguilar, un poeta y un ser mágico

Juan Domingo Aguilar es poeta y como dice Niño de Elche: “un ser mágico”. Ha aparecido en antologías como ‘La grieta’ (Bandaàparte, 2017) y es autor de ‘La chica de amarillo’ (Esdrújula, 2018) y ‘Nosotros, tierra de nadie’ (Diputación Provincial de Granada, 2018) que le valió el Premio de Poesía Villa de Peligros. Ha sido director del grupo de Viridiana Teatro y es colaborador en medios como Oculta Lit y Zenda.

Pregunta: Empezamos por el principio si te parece, ¿cuándo y cómo surge tu interés por la poesía y el teatro?

Respuesta: En mi caso vino primero el teatro y después la poesía. Mi padre nos llevaba a mi hermana y a mí cuando éramos pequeños a la Universidad Popular de Jaén para ver obras de títeres: Los tres cerditos, Pedro y el Lobo, La Cachiporra y muchas más. Luego a los quince o dieciséis años entré en el grupo de Teatro La Paca, donde hacíamos obras a final de curso en el Darymelia y organizábamos funciones para niños. Durante aquellos años empecé a leer obras de Lorca, Delibes, Buero Vallejo… y cuando llegué a la Universidad, en Granada, entré en el grupo Viridiana Teatro. Allí, de la mano de Alberto Gómez Fuster y Maria José Calderón, seguí desarrollando mi trabajo escénico, actuando y dirigiendo. Aprendí mucho y descubrí a Juan Mayorga, Albero Conejero, Yasmina Reza, Jordi Galcerán o Sergi Berbel. El año que ganamos el Festival de Granada y participamos en el Festival Nacional Independiente de Barcelona fue como un sueño. Pero la verdadera culpable de que me empezara a interesar la poesía fue mi hermana. Me daba libros de Lorca, Miguel Hernández y Machado. Podríamos decir que ellos son mi genealogía. Ella fue quien me transmitió su amor por la poesía y de hecho a día de hoy, aunque por diversos factores ella ya no escribe, sigo pensando que es la verdadera voz poética de mi familia. Les debo mucho a todos.

P: Te tengo que comentar que me encantó «La chica de amarillo». Sentí una conexión especial con ese poemario, con su ritmo, con la honestidad que desprende, con el viaje que propone. Vamos, me sacudió, me zarandeó, me hizo vibrar, ¿qué hace vibrar a Juan Domingo Aguilar?

R: La poesía incómoda y que duele. Al igual que tú, necesito que lo que leo me zarandee y me haga pensar. Solo así consigo conectar de verdad con el texto en cuestión, ya sea poesía, narrativa, ensayo, teatro o artículos de opinión. Todo lo que sea puro artificio no suele interesarme, creo que en el momento histórico y social que vivimos, debemos exigirnos un mínimo compromiso y ser honestos. De nada me sirve quien domina la técnica a la perfección pero no consigue emocionar al lector. Lo cual no quiere decir que un texto por ser sencillo pierda fuerza, al revés, escribir un poema sencillo, que no simple, esconde una gran dificultad.

P: ¿Serías capaz de definir a grandes rasgos tu propia obra poética? ¿Qué crees que puede encontrar alguien que se acerca a tus poemas por primera vez? ¿Compartirías alguno de tus poemas con nosotros?

R: Es difícil, porque según vamos avanzando hay aspectos que cambian, aunque si que es verdad que hay factores que se repiten. Mis poemas suelen tener cierto punto social y político, pero no como en la poesía social de Blas de Otero o Grabiel Celaya, no, la política para muchos de los autores y autoras de mi generación es un elemento más del paisaje, como las redes sociales, la precariedad o el cambio en los hábitos de consumo. Hay ciertos elementos y matices que hacen reconocibles mis poemas. Me considero afortunado por los maestros que he tenido, y que sigo teniendo, con los que tanto he aprendido. Soy firme defensor de que los autores debemos evolucionar continuamente hacia una mayor depuración de nuestro estilo y buscar dar lo mejor de nosotros. Con esto quiero decir que siempre que leemos y descubrimos nuevos autores que nos marcan, esta impronta se traduce en una evolución de nuestra manera de escribir o de cómo queremos hacer las cosas, siempre manteniendo aspectos que nos caracterizan, claro está. Por ejemplo en el caso de La chica de amarillo se puede ver una clara influencia de autores como Raymond Carver o Pablo García Casado. Creo que nuestro estilo poético está marcado por nuestras lecturas, nace de un diálogo con la tradición y compañeros y compañeras actuales que han hecho, y están haciendo, cosas maravillosas.