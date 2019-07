José James triunfa en Almuñécar con su abrasivo cóctel de jazz, funk, soul y rap

José James se presentó en Almuñécar con la taquilla vendida hace ya días, algo que se explica en parte porque es uno de los artistas de jazz que ha roto la barrera entre géneros y públicos, El cantautor de ascendencia panameña se mueve entre los estilos urbanos, hip hop, drum & bass, funk y soul tanto como dentro del jazz (ha hecho discos de homenaje a John Coltrane o Billie Holliday).

Con semejantes referentes clásicos, el vocalista busca y encuentra, en este caso una reconversión a la era dorada del funk a partir del disco homenaje a Bill Withers que ha publicado. En realidad, lo de José James y el jazz es como lo de la gallina y el huevo: no se sabe si llegó antes al género o el género lo encontró a él, porque más de una vez ha confesado que, hace años, estaba más interesado en el rap o en el funk, pero a su vez tenía una forma de cantar inequívocamente jazzística.

Precisamente con la mítica canción de Withers Ain’t No Sunshine arrancó su concierto en el Parque El Majuelo, que siguió en clave de funk duro, suburbano y bailable, tanto que en la segunda pieza ya estaba todo el público de pie y marcado el paso.

Él mismo, con una imagen afro de los años setenta, acompañó este viaje hacia las pistas de bailes de época, secundado por un trío robusto formado por un guitarrista hendrixiano y una bajista que apoyaba también en los coros y compartía protagonismo vocal. Como concesión al nombre del festival, tuvo un recuerdo para el A love supreme de Coltrane antes de ir sincopando los ritmos hasta hacer un scat ya cercano al rap.

Turno para Gonzalo Rubalcaba Trío

Hoy toma el relevo Gonzalo Rubalcaba y su trío, probablemente otra de las actuaciones más esperadas de esta XXXII edición del festival.

Con quince nominaciones y cuatro premios Grammy en su haber, Gonzalo Rubalcaba es un pianista excepcional y un verdadero icono del jazz moderno. Nacido en 1963 en La Habana posrevolucionaria, descendiente de un linaje de instrumentistas y compositores, Gonzalo era un niño prodigio que tocaba la batería a los seis años en la orquesta de su padre, Guillermo Rubalcaba. Se graduó en el Instituto de Bellas Artes de La Habana con una licenciatura en composición, mientras trabajaba como baterista y pianista en salas de conciertos y clubes de jazz de la ciudad.

Tras terminar sus estudios recorrió Cuba, Europa, África y Asia con la legendaria Orquesta Aragón y también como sideman en grupos de jazz hasta que, a partir de 1984, lideró su propia formación de jazz.

Su estrella se encendió a los veintidós años durante la inauguración del Festival Jazz Plaza de La Habana, cuando el invitado de honor, Dizzy Gillespie, le propuso que tocaran juntos. “El mejor pianista que he escuchado en los últimos 10 años”, dijo Gillespie. Los encuentros con Gillespie y, en 1986, con Charlie Haden y luego con el presidente de Blue Note Records, Bruce Lundvall, prepararon el escenario para que finalmente se desplegase el talento de Rubalcaba ante las audiencias de jazz en los Estados Unidos y obtuviese el reconocimiento unánime de la crítica especializada, que lo incluyó entre los mejores cincuenta pianistas del siglo XX, junto a Rubinstein o Ellington. Esto propició una carrera discográfica internacional que incluye excelentes títulos como Nocturne (2001) y Land of the Sun (2004), dos colecciones de baladas y boleros latinos grabados con el bajista Charlie Haden; Supernova (2002), Solo (2006) o su más reciente álbum, Skyline (2019) con Ron Carter y Jack DeJohnette. Ha colaborado además con músicos como Pat Metheny, David Sánchez, Ron Carter o João Bosco.

En 2010, Rubalcaba y el empresario Gary Galimidi fundaron el sello 5Passion Records, que ha lanzado sus últimas grabaciones y álbumes de otros artistas como Yosvany Terry, John Daversa, Will Vinson, Seamus Blake y Volcan.