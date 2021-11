JJ Fuentes presentará en Granada su 'Corazón de fuego y miel' en formato electroacústico

José Javier Fuentes, más conocido como JJ Fuentes llega a Granada el próximo 26 de noviembre para presentar su ‘Corazón de fuego y miel’ en formato electroacústico en el teatro Isabel la Católica, un escenario muy especial para él. Este artista almeriense, que empezó su carrera musical en la ciudad granadina, recuerda en esta entrevista con GranadaDigital que allí fue donde vio su primer concierto en Granada. “Fue de Antonio Arias, que presentaba su disco ‘Multiverso’, en octubre de 2013”, recuerda. En su actuación, que comenzará a las 22:00 horas, JJ Fuentes estará acompañado de su productor y multiinstrumentista Ángel. “Va a ser un formato muy chulo y muy adaptado al teatro”, apunta.

JJ Fuentes empezó a hacer sus pinitos en la música con 13 años, cuando “bicheando como muchos adolescentes por Youtube” vio el vídeo de Los Secretos de la canción ‘No me imagino’ y el “solo de la guitarra de Urquijo” le hizo pensar que él quería ser como ellos. “En mi familia siempre ha habido músicos: mi padre es teclista y mi tío toca la guitarra. Yo empecé a pedirle una guitarra y, casualidad de la vida, el día que muere Antonio Vega, el 12 mayo de 2009, entré con una guitarra a mi casa. No se me olvidará nunca”, comenta. “Luego ya lo típico. Monto un grupo de adolescentes y llego a la Universidad, a Granada. Estoy muy vinculado con esta tierra, primero por mis raíces, porque mi madre es de Graena y tengo mucha familia en Granada, y luego por mi año de estudiante, cuando me moví mucho por el Ruido Rosa, el local de calle Sol que regentaba por entonces Víctor Lapido. Ahí aprendí muchísimo y un concierto que vi de José Ignacio Lapido me hizo al final decidirme por querer dedicarme a esto y empezar mi carrera en solitario en Granada. Luego me vine para Almería al año siguiente, pero la empecé allí”, cuenta.

En varias de sus canciones, JJ Fuentes hace referencias a Granada. “Considero mi tierra desde la frontera de Almería y Murcia hasta la frontera de Jaén y Málaga. Para mí, Granada es mi tierra también, como yo digo. Tengo mucha relación, mi hermana estudia allí y sigo yendo. Cuando estuve allí viviendo me quedé maravillado, absolutamente enamorado y está en mis letras”, asegura. En su canción ‘A los pies de la Alhambra’, JJ Fuentes habla de una historia que le sucedió con una chica en Granada, el año que estuvo estudiando. “Hay otras referencias, como en la canción 'De verdad te casarás con él', que son al Mulhacén. Granada siempre ha estado presente en mis letras, muestro mi mundo y en mi mundo también hay sitio para Granada”, asegura.

Como para todos los músicos, el confinamiento supuso un parón en la carrera musical de JJ Fuentes, que tenía entonces 19 conciertos cerrados y varios más previstos para el verano para presentar su primer LP, ‘Cuestión de honor’. “Cuando todo estalla, se va a tomar viento. Esos meses los utilicé para plantearme las cosas de si hacer otro disco o no o varios singles. Entiendo que mi forma de hacer música es vocacional y artística, no comercial ni por el mero hecho económico. Entiendo el disco como una obra de arte y empiezo a trabajar en ello. Empiezo a componer canciones y de las 12, 11 se componen en ese tiempo desde que se inicia la pandemia hasta marzo de 2021. Y junto a mi productor, nos metemos en el estudio y las grabamos y ahora vamos a presentarlas por todos sitios”, explica.

Este artista, que debutó en los escenarios granadinos en solitario en Discos Bora Bora e hizo su primera actuación larga en La Tertulia, tiene muchos ídolos musicales, pero el granadino José Ignacio Lapido es el que más le influye “de una manera muy directa”. “En momentos jodidos de mi vida he recurrido a música de 091, de José Ignacio Lapido en solitario, como un pequeño oasis para la salud. Estoy agradecido por su obra, nos ha dejado una obra inmensa y nos sigue dejando, cada disco se va superando. Creo que a Lapido, con los años, se le va a poner en el sitio que merece porque, hoy por hoy, me parece el mejor escritor de canciones en castellano con diferencia, creo que está en otra dimensión”, comenta JJ Fuentes, que su “particular manera de hacerle un homenaje” ha sido escribiendo una canción. “He intentado unir un poco literatura, su temática y haciendo un pequeño guiño a los que nos ha acompañado en la pandemia, por eso el estribillo dice: “Lo único bueno es que tú estás conmigo ahora que el mundo parece una canción de Lapido””, apunta.

En el nuevo disco de JJ Fuentes, más movido y rockero, sus canciones muestran “de una forma poética” su mundo. “Hablan de mí, de mis relaciones sentimentales, de lo que veo y lo que siento”, añade. En ‘Corazón de fuego y miel’ cuenta con la colaboración de Cifu, el vocalista de Celtas Cortos, al que siempre le estará agradecido. “Que una persona que ha sido número uno tantos años con su grupo, que aún hoy siguen llenando donde van, tenga a bien colaborar con un muchacho que está empezando, siempre da un espaldarazo para creer en sí mismo y en su obra”, declara.

De todas las canciones que ha compuesto, a JJ Fuentes le cuesta decidirse por su favorita. “Esto es como el padre que no puede decidir entre todos los niños”, asegura. Pero sí comenta que hay “una cosa curiosa y es que vas cambiando”. “Siempre te apetece escuchar más una que otra. Hace dos días te diría que ‘Ave Fénix’, porque estaba un poco jodido y me apetecía luchar un poco y combatir. Ahora mismo, te diría que 'Miss Almería' me parece una canción preciosa y que me alegro de haber tenido la suerte de poder escribir”, indica.

La gira de ‘Corazón de fuego y miel’, que llega a Granada el 26 de noviembre, continuará en Torre Pacheco al día siguiente y recorrerá más de 40 escenarios repartidos por toda España. Después de ella, JJ Fuentes se propone “mejorar como músico y aprender a tocar bien el piano”, así como “grabar un tercer disco cuando sea posible”, pues ya lo tiene compuesto. “Quiero seguir mejorando, luchando, hacer un segundo y tercer videoclip, llegar al mayor número de personas posible y esperar que al oyente le guste mi música y que el público, que es soberano al final, decida dar un paso adelante y yo pueda tocar en aforos que me permitan dedicarle las 24 horas a la música”. Ese es el deseo de JJ Fuentes.