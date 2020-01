Vallejo: “Estoy orgulloso de la decisión que he tomado”

Jesús Vallejo ha sido presentado como nuevo futbolista del Granada CF. Aunque ya debutó el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán, el central cedido por el Real Madrid ha comparecido públicamente en rueda de prensa este lunes por la tarde.

Como es habitual en la entidad nazarí, Vallejo ha estado acompañado por el consejero del Granada CF, Pepe Macanás, quien ha aprovechado la ocasión para desearle “toda la suerte del mundo”; el director general del club, Antonio Fernández Monterrubio y el director deportivo, Fran Sánchez. Los dos últimos se han mostrado “muy contentos y orgullosos por el fichaje” y han querido “agradecer la persistencia, la claridad de ideas, el esfuerzo y la confianza mostrada en el proyecto”. Fran Sánchez ha añadido también que, “a pesar de su corta edad, Vallejo tiene un bagaje profesional que habla por sí solo: capitán de la Sub-21 campeona de Europa, experiencia en el extranjero y en el Real Madrid, etc.”

El futbolista, por su parte, ha agradecido las palabras de los tres directivos y ha afirmado tener “las ideas claras desde el primer momento”. “Hemos peleado para estar aquí y estoy convencido de que he elegido muy bien y voy a estar muy a gusto”, concluyó.

Acto seguido, ha respondido a una serie de preguntas. Estas han sido sus palabras:

Percepción del Granada desde fuera: “Sí que había visto algún partido antes de que me llamasen. Empecé a seguir mucho más el equipo cuando se pusieron en contacto conmigo, hablé con el míster y me terminó de convencer. Hay un vestuario muy comprometido y no es casualidad que el equipo esté donde está. Vi que era la mejor oportunidad tanto como persona y como futbolista. Llevo tres días prácticamente y la adaptación ha sido inmediata”.

Dificultades para venir: “Las negociaciones son siempre complicadas, de alguna manera me comprometí con ellos y de todas las opciones que había, Granada era la que más me gustaba. Hablé con Carlos Fernández, con quien ya tenía buena relación y lo tuve clarísimo. Gracias a dios se ha dado todo y aquí estoy”.

Qué puede aportar el Granada a Vallejo: “En lo personal, la calidad humana que hay en este grupo, no solo en los compañeros, sino todo el staff que trabaja para que estemos a gusto, ya lo he podido comprobar estos días. Deportivamente, es un equipo que siempre intenta jugar a fútbol y adaptarse al rival. El míster confía en varios sistemas de juego como el otro día en Sevilla y me puedo adaptar a jugar con dos centrales y con tres”.

Lo que más le ha sorprendido: “El trato personal que hay entre todos. Esto es una familia y me lo están demostrando cada día”.

¿Llegar a la Selección absoluta?: “A todo futbolista lo que le gusta es jugar, aportar al equipo lo máximo posible, pero vengo aquí para jugar y ayudar, eso lo primero. En mi cabeza está ayudar a este equipo en el partido a partido y estar más arriba posible. Y luego, por supuesto, si las cosas van a bien en lo colectivo, cada uno va a salir reforzados. Los Juegos Olímpicos son una ilusión tremenda, pero antes está el día a día del club y competir al máximo”.

Hacerse con la titularidad: “Esto no consiste en desbancar a otros, sino en ayudar, en sumar y poder aportar en otro sistema también. La temporada es larga y todos vamos a tener que aportar en todo momento. Estamos vivos en Copa del Rey y el partido del Badajoz es vital para nosotros”.

¿Cómo ha sido recibido por la afición?: “Por suerte, pude jugar en los Cármenes con la Sub-21 el año pasado y me gustó mucho. Después del partido en Sevilla, Soldado y yo nos acercamos a saludar a la gente y nos decían que sonriésemos, que cabeza arriba y que esto es muy largo”.

Posibilidad de prolongar la estancia y hablar con Zidane: “Me centro mucho en el presente. Ojalá que pueda estar muy a gusto aquí y quién sabe; si todo va bien, por qué no, pero vamos a pensar antes en todo lo bonito e ilusionante que tenemos por delante, empezando por Badajoz”.

¿Consensuó la decisión con Zidane?: “La decisión la he tomado yo, no he estado en contacto con Zidane, me llamó Fran y el míster y ha sido una cosa entre los tres. Estoy orgulloso de la decisión”.

