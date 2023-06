Jesús Lorente toma posesión como alcalde de Guadix

El patio del Ayuntamiento de Guadix ha acogido en la mañana de este sábado el pleno de constitución de la Corporación Municipal 2023-2027, donde Jesús Lorente, ha vuelto a tomar posesión como alcalde de Guadix, tras obtener el Partido Popular en las pasadas elección municipales mayoría absoluta. También han tomado posesión el resto de concejal de formarán la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Guadix durante los próximos cuatro años y que queda conformada de la siguiente forma:

Partido Popular (10 concejales)

- Jesús Rafael Lorente Fernández

- Encarnación Pérez Rodríguez

- Joaquín José Valverde Bocanegra

- Sofía Irene Aparicio Travé

- José Ignacio Garrido López

- Pedro Gabriel Rus Martínez

- Encarnación de la Cruz Molero Carmona

- Jesús Emilio Samaniego Lara

- Ana Martínez Romero

- Rubén Jesús Lechuga López

PSOE (4 concejales)

- Belén Porcel Gálvez

- Manuel Jabalera Rodríguez

- Marisol López Fernández

- Pablo Aranda López

VOX (1 concejal)

- Ana María Alcalá Aguilera

Gana Guadix (1 concejal)

- Eduardo Jiménez Amezcua

Izquierda Unida para la gente (1 concejal)

- María Dolores Martínez Hernández

En su discurso, el ya alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha señalado que "estoy igual de emocionado que hace cuatro años. Mi ilusión, mis ganas de trabajar por ustedes lejos de menguar va en crescendo. También mi esperanza. Esa esperanza en conquistar un futuro mejor para nuestra tierra, para que nuestros jóvenes puedan sentir el vibrar de la esa savia arcillosa que les vio nacer pudiendo permanecer en ella para desarrollar su proyecto de vida. Ese es mi deseo, ese el programa de trabajo y esa la meta a conseguir. Y sé que en este objetivo no estoy solo. Seamos un equipo eficiente y eficaz. Mis compañeros del equipo de gobierno, mis compañeros munícipes y la propia ciudadanía de Guadix. Avancemos juntos para que Guadix avance. Una meta difícil pero no imposible. Difícil por el despoblamiento desmedido que arrolla a nuestra comarca. Fácil o difícil, pero empecemos a andar, continuemos después de ese primer paso difícil que nos saca del inmovilismo. Empecemos por lo más sencillo. Mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, paliar sus necesidades básicas… Lo más sencillo puede facilitar la consecución de lo más complejo. Sé que en esta tarea no estaré solo. Repito: no es una tarea en solitario. Os necesito. Quiero contar con mi equipo, con los compañeros munícipes, con la ciudadanía. Seamos partícipes de ese proyecto de ciudad que los vecinos y vecinas de Guadix han respaldado con mayoría. Amemos nuestra ciudad. Y Guadix nos une".