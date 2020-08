Los influencers granadinos responden al llamamiento de Fernando Simón

Los influencers se han convertido en personas con una gran repercusión en la sociedad actual, especialmente en la gente joven. Son figuras con un gran número de admiradores en las redes, y su capacidad de alcance es asombrosa. Por ello, es importante que adopten comportamientos ejemplares, y ayuden a concienciar a su público sobre la importancia de respetar las normas en la situación de crisis sanitaria que atraviesa ahora mismo el país.

Fernando Simón comparecía el pasado jueves en rueda de prensa y, entre otras cosas, quiso hacer un llamamiento a los influencers para que colaborasen en difundir un mensaje de alerta (haciendo especial hincapié en los jóvenes) sobre los riesgos que implica el incumplimiento de la normativa. Lanzó un dardo a los llamados ‘negacionistas’: “No podemos dejar que los que cometen errores de interpretación de lo que significa este virus, tengan más peso y repercusión que aquellos que si entienden la gravedad de la situación”.

GranadaDigital ha contactado con algunos de los ‘instagrammers’ granadinos más famosos para escuchar su mensaje.

Dolores Toro (@mdtopin), influencer y empresaria, se muestra en la línea del epidemiólogo y opina que como personas de influencia tienen que adquirir una responsabilidad social para ayudar a prevenir los contagios. A los jóvenes le manda un mensaje en particular: “Les pido que sean responsables y que piensen en sus familias. Comprendo que quieran salir de casa y quieran divertirse, pero hay que actuar siempre con sensatez”.

Además, como propietaria de un local de ocio nocturno, afirma que se siente desalentada, puesto que asegura haber cumplido todos los protocolos establecidos por las autoridades y no entiende el motivo de cierre de sus locales, “creo que han pagado justos por pecadores”, lamenta. El mensaje de concienciación no sólo debe ir dirigido a los jóvenes, sino también a aquellos propietarios de locales que han actuado de forma irresponsable, y cuyas consecuencias pagamos injustamente todos los que hemos hecho las cosas bien”, critica.

Luego, pide explicaciones a las autoridades, considera incoherente la decisión de clausurar los negocios de ocio nocturno: “¿Acaso el virus tiene horarios? ¿De verdad hay más riesgo de contagio en un bar de copas, que en un restaurante en el que se manipulan alimentos o en medios de transporte como aviones o autobuses que ni siquiera guardan la distancia de seguridad?, cuestiona. “Ahora mismo están arruinando económicamente al país, y sobre todo a mi generación, que entre la crisis de 2008 y esta no hemos podido crecer” replica.

Maria Morales (@mariadmorales), experta en moda, explica su original forma de promover el uso de la mascarilla entre sus seguidores. Ella se dedica al diseño de este producto, con un estilo muy personal. Transmite la idea de que aparte de una medida de precaución, pueden verse como un complemento que nos va acompañar mucho tiempo, el cual, se puede lucir del mismo modo que una diadema o una corbata. “Al igual que todas llevamos un bolso cuando salimos a la calle, debemos portar la mascarilla”, asevera. Asimismo, asegura que es importante tener conciencia sobre qué mascarillas escoger, explica que hay muchas que no cumplen los protocolos sanitarios que se le exigen a este tipo de productos. “Las mascarillas que yo uso me preocupo de que cumplan todos los requisitos, al final antes que un complemento es una medida de prevención, si las que yo utilizo no cumplen su función, mi mensaje está vacío, no sirve para nada”, apunta.

Anikilo (@anikilo_oficial), el youtuber con más seguidores en Granada, contribuye a la concienciación de su público haciendo eco de las recomendaciones provenientes de organismos especializados como la OMS. Actualmente, cuenta con más de dos millones de seguidores, muchos procedentes de otros países, sobre todo latinoamericanos. Anikilo comenta que se mantiene informado, y comparte en sus redes las medidas que lanzan los respectivos gobiernos, para de esta manera, adaptar el mensaje también al público extranjero. “La mayoría de la gente que me sigue se sitúa en un rango de edad que va desde los 18 años hasta los 44 y personalmente me esfuerzo por compartir información, estadísticas que ayuden a comprender la magnitud de la crisis”, indica. Además, expresa que ha aparecido en alguno de sus vídeos portando la mascarilla, con la intención de mostrar a los aficionados a su canal, que es necesario normalizar el uso de este elemento de protección.

Para terminar, Alma (@el_mundo_de_alma), youtuber y diseñadora, se congratula del mensaje que Simón mandó a su gremio, puesto que afirma que la suya es una profesión que se encuentra muy estigmatizada. “El simple hecho de reconocer que desde nuestra posición podemos aportar algo positivo a todo el conjunto de la sociedad me parece genial”, reconoce. Además apunta que es importante comprender que en esta pandemia no estamos cuidando de nosotros a nivel individual, sino a nivel colectivo y advierte al público joven de los riesgos que pueden contraer si se contagian: “Hay una falsa creencia de que el virus no afecta a los jóvenes, el otro día vimos como fallecía un chico de 27 años por coronavirus, hay que ser muy cautos”. Desde sus redes sociales asegura que intenta transmitir un mensaje de cordura y solidaridad social “me lo pidan o no”.

Por otro lado, en alusión a las últimas medidas que ha tomado el gobierno, considera que no están siendo justas. “El ocio es un pilar fundamental para el PIB y mucha gente está quedando desprotegida. Una decisión que va provocar la pérdida de tantos puestos de trabajo, debe ir si o sí acompañada de un paquete de ayudas”, incide.

Acerca de la polémica generada en torno a las figuras que han promovido el movimiento ‘negacionista’ contra el uso de mascarillas sostiene: “En el momento en el que tienes la capacidad de llegar a un gran público, uno debe ser comedido, parafraseando a Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. “Si sabes que tu opinión va a generar caos e inestabilidad, más en una coyuntura como la actual, es mejor callarse y dejar a los organismos especializados que tomen las medias pertinentes”, concluía.

Muchas figuras influyentes en el panorama mediático nacional, se están volcando con la llamada del médico. Actores, cantante, deportistas, todos tienen claro que caminan hacia un mismo puerto que es frenar la propagación del Covid-19. Frente a la irresponsabilidad de algunos personajes populares, otros, han decido reaccionar con un comportamiento ejemplar, del que se espera una respuesta favorable por parte de la sociedad que ayude a concienciar a la gente de la importancia de respetar las medidas de seguridad sanitaria para ahogar al virus hasta no escuchar más su palpitar.