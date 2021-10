Un incendio de vehículos en Casería de Montijo afecta a cuatro coches y deja dos calcinados

Un incendio ocurrido durante la madrugada de este lunes en la calle Príncipe Eugenio, en el barrio Casería de Montijo, se saldó con cuatro coches dañados y dos completamente calcinados. El fuego se originó en un vehículo cuya puerta se encontraba abierta, hecho que ayudó a que se propagara a los automóviles colindantes.

Fuentes de Policía Local aseguran a GranadaDigital que el siniestro sucedió en torno a las tres de la madrugada y que se desconoce si fue intencionado o no, aunque lo más seguro es que fuera provocado. Aparte de los daños materiales sufridos no hay que lamentar daños personales. La Policía Local intentó sofocar el fuego en un primer momento pero no fue hasta la llegada de los bomberos cuando fue extinguido.