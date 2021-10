El Fundación ya tiene definidos los dorsales de la próxima temporada

Los jugadores del Covirán Granada han elegido ya los dorsales que lucirán en las dos equipaciones que presentó el club en el Mirador de San Nicolás y que pasearán por todos los pabellones de LEB Oro. El más bajo, al igual que la temporada pasada, será el de Thomas Bropleh. El alero volverá a llevar el 3. Por su parte, el más alto será el 50 de Jacobo Díaz, mismo número que ha vestido en sus anteriores equipos.

Además, Petit Niang hereda el 7 de Alejandro Bortolussi y Pere Tomàs llevará un número que le ha seguido durante toda su carrera: el 19. La otra modificación con respecto a la temporada pasada la protagoniza Edu Gatell. El pívot ha aprovechado la salida de Gonzalo Bressan para recuperar el dorsal 12.

El porqué detrás de cada dorsal

3- Thomas Bropleh: “El 3 representa a mi ciudad (Denver). Su código es el 303, así que "juego en honor a la ciudad que me ha hecho ser la persona que soy hoy”.

7- Petit Niang: “Lo cogí por Savané porque cuando llegué a Gran Canaria era mi referente y es alguien que me ayuda mucho en la actualidad”.

10- Germán Martínez: “No tengo un motivo concreto para llevar el 10. En cantera fui siempre saltando de número en número hasta que me quedé con el 9, pero estaba ocupado en LEB Plata por Iván Martínez y me quedé el 10”.

12- Edu Gatell: “Llevo el 12 porque es el día que empecé a salir con mi novia y su número favorito”.

14- Christian Díaz: “Lo llevo por mi hermana. Ella empezó a jugar a baloncesto con ese número y yo lo cogí por eso”.

15- Lluís Costa: “Fue mi primer número y lo mantengo desde entonces. Empecé con el 15 porque mi padre y mi hermana lo llevaban”.

17- Joan Pardina: “Me gustan el 11 y el 7, pero cuando llegué a Granada ninguno de los dos estaba disponible y ya me he quedado con el 17”.

19- Pere Tomàs: “Siempre había llevado el 5 en categorías inferiores, pero cuando llegué al primer equipo de la Penya lo tenía Rudy. El primero que me dijeron que había libre era el 19, lo elegí y desde ahí le he cogido cariño”.

21- David Iriarte: “Mi número favorito es el 12, pero el primer año que llegué aquí estaba ocupado por Devin y elegí el 21. Lo llevé en Zornotza y siempre me ha gustado”.

25- Ricardo Revelles: “Me dieron a elegir del 25 al 28 y como los dos últimos años he llevado el 25 me hacía ilusión tenerlo en el Coviran Granada. En el equipo de Primera Nacional llevo el 9 porque es uno de los que más me gusta, ya que Ricky Rubio es de mis jugadores favoritos”.

26- Ricardo Martín: “El 26 es el que me ha dado el club para el Coviran Granada. En el equipo júnior he elegido el 14 porque es el que siempre he tenido desde que estoy en la Fundación CB Granada”.

27- Antonio Moreno: “Elegí el 27 en el Coviran Granada porque es el día del cumpleaños de mi padre. En Primera Nacional llevo el 12 y en el júnior el 23 por Michael Jordan, pero nunca lo había tenido”.

28- Ángel Corpas: “El año pasado tuve una buena experiencia con el 28 y este año he decidido repetir. En el equipo de Primera Nacional lleva el 7 porque es mi favorito”.

34- James Ellisor: “Lo llevo desde el colegio y lo he mantenido porque me ha dado buena suerte durante todos estos años. La razón principal es que Ray Allen es uno de mis jugadores favoritos y él lo llevaba al principio de su carrera. Me gustaba mucho verlo jugar y lo apreciaba como jugador y como persona”.

50- Jacobo Díaz: “Llevo el 50 porque cuando fui a Estados Unidos estaban ocupados el 4 y el 12, que eran mis favoritos, y ellos me dieron el 50”.