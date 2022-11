Rosellimac abre en Nevada Shopping la primera tienda Apple Premium Partner de España

Rossellimac y Granada hicieron historia este viernes con la inauguración en Nevada Shopping de la primera tienda Apple Premium Partner de España y el sur de Europa, que también es la segunda de todo el Viejo Continente. Una certificación que ha obligado a la empresa granadina a transformar el local en el que ya atendían a los clientes desde su desembarco en el centro comercial ubicado en Armilla -se puede ver en el vídeo que acompaña a este reportaje-.

El establecimiento incorpora desde ya una experiencia única y exclusiva en los productos, servicios y soluciones de la firma norteamericana. Se trata, tal y como explican desde este proveedor de Apple con sello granadino, de "un nuevo espacio donde descubrir el ecosistema de la marca de la mano de especialistas".

Esto permitirá a los clientes de Rossellimac en toda España llevarse a partir de ahora sus nuevos dispositivos configurados, participar en talleres de formación o recibir asesoramiento profesional especialmente diseñado para empresas. La oferta integral de la firma granadina se completa con el mejor servicio de asistencia técnica y reparación.

El acto de inauguración contó con un invitado de excepción. El cantante venezolano Carlos Baute puso la música con una actuación, inesperada para algunos pese a estar anunciada, en la primera planta de la galería del centro comercial, junto al acceso norte del parking. A muchos les pilló desprevenidos, tomando un café o llegando a última hora para realizar las compras del fin de semana. No podían creer que esa voz que estaba cantando temazos como Te regalo, Quien te quiere como yo o Colgando en tus manos no era la de un imitador, sino la del mismísimo Baute.

También interpretó por primera vez en directo Ni la mitad, su último single, que luego compartió en su cuenta oficial de Instagram junto a los mejores stories que sus fans hicieron durante el compacto de concierto. Acabado el pase musical, Baute subió por las escaleras mecánicas hasta la segunda planta, donde hizo la cuenta atrás para la reinauguración en la misma puerta de la tienda Rossellimac mientras los operarios retiraban el plástico que funcionaba a modo de envoltorio. Fuera, cientos de impacientes fans –del cantante y de Apple– hacían cola para ser los primeros en visitar el nuevo espacio. Y dentro, decenas de empleados y comerciales daban la bienvenida eufóricos a esos tempraneros clientes, quienes fueron obsequiados con aparatos y accesorios de Apple.

También se llevaron regalos los ganadores del sorteo que Rossellimac realizó para conmemorar la apertura de esta primera tienda Apple Premium Partner de España. Un Apple Watch, un iPhone 14 Pro o un iPad fueron algunos de los preciados dispositivos que el proveedor oficial granadino de la marca tuvo a bien repartir entre los afortunados.

Primera tienda Apple Premium Partner de España

"Para nosotros, cualquier inauguración o paso que damos es un reto. En nuestra andadura como empresa, que ya empezó hace 17 años, esto es un paso que marca un antes y un después en la historia de Rossellimac. Tenemos la confianza de Apple para empezar en su nuevo programa Apple Premium Partner, que se traduce en este tipo de tiendas tan fantásticas en las que cambia totalmente la experiencia de cliente", aseguró Juan Carlos López, propietario de Rossellimac, tras el acto inaugural.

López explicó que la del Centro Comercial Nevada "ahora es una tienda donde el cliente puede encontrar mucho mejor el producto principal de Apple y todos sus accesorios, así como pasear por todo el establecimiento sin ningún tipo de barreras. Creo que eso es muy importante para su experiencia dentro de este modelo de tienda".

Y sobre el hecho de ser el primer establecimiento de venta Apple en España –y segundo de Europa tras el ya existente en Suiza– con la certificación Apple Premium Partner, el empresario recordó que "al igual que la parte física, también hemos sido la primera tienda digital Premium Partner del mundo. Nuestra página rossellimac.es es Premium Partner en digital y Rossellimac en Nevada, Premium Partner en físico". "Ya no es que sea la primera de España o del sur de Europa, sino que es un proyecto que para nosotros es apasionante y desafiante", apostilló.

"Lo digo siempre. Esto existe gracias al equipo de Rossellimac, sin el cual estas cosas no serían posibles. Muchas veces me pongo delante de los micros y de las cámaras, pero también delante de ellos, para pedirles por favor que día a día sigan creyendo en el espíritu de Rosselli, que es lo que hace que hagamos estas cosas tan fantásticas y maravillosas", agradeció Juan Carlos López, quien se congratuló de "haber tenido el placer de que Carlos Baute nos acompañe a la inauguración de nuestra primera tienda Apple Premium Partner".

Carlos Baute, "un fanático" de Rossellimac

También pasó por los micrófonos de GranadaDigital Carlos Baute. Accesible y muy cercano como siempre, el venezolano se confesó un "fanático" de Rossellimac. "En Madrid he ido por lo menos a seis tiendas. Soy fanático de una porque me queda muy cerca de casa, así que los conozco y soy fanático de esta marca", recalcó. El artista no dejó pasar la oportunidad de "actualizarme con dos aparatos", y aprovechó la visita a Granada para renovar su ordenador y también su iPhone. Dispositivo este último que "ya tendría que haber cambiado el año pasado y no lo hice". Eso sí, quiso dejar claro entre risas y buen rollo que "lo compro. No me lo regalan, ¡lo compro!".

Sobre la actuación y Granada, el responsable de otros grandes éxitos como Mueve, mueve, Mi medicina, Nada se compara a ti, Amarte bien o Perdimos el control calificó la ciudad como "un sitio privilegiado y con muy buena gastronomía". "Amo Andalucía. Granada me encanta, es hermosa. Estaba justo en un hotel que estaba viendo la Alhambra. Hermoso. Enhorabuena porque vivís en un sitio privilegiado y con muy buena gastronomía". "Lo he pasado muy bien con el público. Estrenamos el single, que estoy encantado con Ni la mitad".

Una actuación emocionante y emotiva en una tarde histórica para Nevada Shopping, Apple España y Rossellimac, que cuenta con 19 tiendas en toda España y más de 200 empleados. Ya solo queda comprobar de primera mano las bondades de esta nueva tienda Apple Premium Partner, aunque muchos no pudieron esperar y lo hicieron este mismo viernes.