Hypnotic Brass Ensemble y Amparanoia, principales citas musicales en Granada esta semana

Para empezar la semana de buena gana, GranadaDigital, una vez más, en colaboración con conciertosengranada.es, hace un recorrido por toda la agenda musical de la ciudad. Pop-Rock, Soul, Jazz o Flamenco, sea cual sea la preferencia, habrá opciones para todos los gustos.

Animando este lunes 21 de octubre estarán en Planta Baja (21,00 horas) la banda Hypnotic Brass Ensemble. El grupo de hermanos de Chicago traerá a Granada sus trompetas y saxos para ofrecer una mezcla del clásico Jazz de Nueva Orleans con Hip-Hop, Funk y sonidos étnicos. Completará el día, a la misma hora en el Teatro Alhambra, el festival benéfico Help Me Please con dos Galas de Música, una de Rock y otra de Mestizaje. Ángel Frostik pondrá el broche final a este lunes en Lemon Rock (22,15 horas) haciendo un recorrido por los mejores éxitos de la música de los 90.

El martes, en el Centro José Guerrero (19,00 horas), actuará El Coro de Cámara de Granada, al que le seguirá el innovador proyecto de música africana Funk From Malí. Con reflexiones sobre nuestra forma de vida y polirritmias superpuestas, animarán el Lemon Rock a las 21,00 horas.

Para el miércoles habrá más opciones. El Niño del Albaycín, junto con Canto Amigo y Las Poderío, dará vida y música al Teatro Isabel La Católica (20,00 horas). Con 24 años y su famoso himno ‘Foh mi Graná’, el artista rompe los estereotipos del rap de protesta con una mezcla de rumba y positivismo.

En el mismo escenario (21,00 horas) reaparecerá la Nuria Fergó de aquella primera edición de Operación Triunfo con un concierto benéfico para la Asociación Granadina de Fibromialgia. Completarán la agenda de este día el grupo de Indie y Pop-Rock Valparaíso. De la mano de su nuevo disco, “Canciones desde el segundo piso”, alumbrarán la sala Lemon Rock a las 21,00 horas. Además, Granada contará con la presencia de grupos como Gretel, la banda granadina de música psicodélica, o Elsa Bhor con su predilección por la mezcla de estilos.

Llega el viernes y con él Amparanoia y su final de gira en Aliatar a las 22,00 horas. La artista, medio jienense medio granadina, después de 10 años como solista, recupera su discografía inicial añadiendo composiciones como ‘Vente Pa Barna’ o ‘Mamá África’. La Orquesta Ciudad de Granada volverá a las 20,30 horas al Auditorio Manuel de Falla, esta vez con Sueñan las Montañas. Se trata de un concierto conmemorativo del XX aniversario de la declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional y XXX como Parque Natural.

Para los amantes del metal, vendrá desde Sevilla el grupo Narco a las 22,00 horas en El Tren. La banda se despide de los escenarios en esta última gira, en la que tocaran ‘Espichufrenia’, su último disco. Además, Garolo traerá Hip-Hop al espacio Prince a la misma hora y el espectáculo de flamenco Ciclo de Grandes Bailadores conquistará su tercera fecha a las 00,00 horas en La Soleá.

En pleno fin de semana, el sábado tendrá una larga lista de conciertos. Si la preferencia musical es el Reggae, estarán Red Soul Community en Lemon Rock con entrada libre a las 18,00 horas. ElRow llegará a Granada el mismo día (19,00 horas) en el Paseo Cortijo del Conde, con un precio de 35 euros por entrada. Además, el espectáculo ‘Patrimonio Flamenco’, por tercera vez, conquistará el Auditorio Municipal La Chumbera. Por último, Iseo y Dodosound se despiden, después de 160 conciertos, en El Tren (22,00 horas).

Para terminar la semana, el domingo se plantea desde la música clásica de la Joven Orquesta Mediterránea (19.00 horas en la Casa de la Cultura de Almuñécar) al Pop-Rock alternativo de Melvin Purvis (18,00 horas) en Bucanero, Motril.