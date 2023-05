Los transportistas profesionales, llamados a la huelga este jueves

El sector del transporte profesional por carretera está llamado este jueves a la huelga general de 24 horas convocada por el Sector Federal de Transporte por Carretera de CGT. El sindicato ha realizado un llamamiento a todos los comités de empresa y sindicatos para que se sumen a la huelga de transportistas profesionales exigiendo "la aplicación del Real Decreto 1698/2011 y el establecimiento de la edad legal de la jubilación de las conductores a los 60 años".

Desde la organización han alertado de que la reducción no se está teniendo en cuenta "mientras crece la siniestralidad en el sector". "El derecho a la jubilación a los 60 años no es solo una cuestión de dignidad y un derecho clave para las personas profesionales del volante. Estamos hablando de seguridad vial y de compensar la penosidad a una profesión infravalorada de la que últimamente tenemos noticias de la patronal por la carencia de profesionales a explotar literalmente", han criticado desde CGT a través de un comunicado.

Desde el sindicato se ha hecho hincapié en que "no vamos a cejar en el empeño de hacer visible las carencias y necesidades de los profesionales de la conducción de vehículos por carretera". El punto de concentración para la protesta en Granada este jueves, que comenzará a las 11:45 horas, es la Subdelegación del Gobierno, ubicada en la Gran Vía.

Huelga en Granada

El Consorcio de Transportes del Área Granada establecerá durante la jornada servicios mínimos de un 50%. Los usuarios han sido informados en los propios autobuses y en la web del Consorcio. Su director, César Díaz, ha manifestado en declaraciones a GranadaDigital que el seguimiento de la huelga será mayor en las líneas "donde hay mayoría sindical por parte de los convocantes".

Díaz ha recalcado que esto no significa que en otras líneas no pueda darse un seguimiento por parte de conductores que se acojan al derecho de huelga. Por otro lado, el director del Consorcio de Transportes del Área Granada no se aventura a pronosticar si se van a dar piquetes durante la jornada de este jueves, aunque es consciente por "la experiencia" de otras ocasiones de que es una situación plausible.