Salud a Todo Twitch ha centrado su programa de este miércoles en el presente y el futuro de la Atención Primaria. El programa dirigido por Joan Carles March ha puesto el foco en esta especialidad que soporta buena parte de la carga asistencial de la sanidad pública y que atraviesa momentos convulsos.

El directo, emitido en YouTube, Facebook y Twitch, ha comenzado con la intervención de Amando Martín Zurro, especialista en medicina familiar y comunitaria, editor de la revista Atención Primaria y director del programa ‘FMC’. El profesional de la salud ha arrancado la emisión del directo haciendo un breve análisis de la Atención Primaria, la cual considera se encuentra en “una situación crítica”. Martín Zurro ha señalado que la crisis actual de la especialidad “tiene una trayectoria de muchos años y no se ha puesto remedio cuando tocaba, cuando los problemas iban surgiendo. Ahora, se corre el riesgo de que sea irreversible”.

Los participantes de este nuevo episodio de Salud a Todo Twitch apuntaron que el problema de la Atención Primaria comenzó en los años 90, pero “llegamos tarde a solucionar algunas situaciones”. Juan Simó, médico de familia de Navarra y autor del blog ‘Salud, dinero y atención primaria’, dialogó junto a Joan Carles March y Amando Martín en este primer bloque del directo. Simó reconoció que “llegamos 20 años tarde, llevamos más de dos décadas en los que no ha habido innovación organizativa”. En el análisis de los diferentes déficits que sufre esta rama de la salud pública, los invitados apuntaron la necesidad de que “el Ministerio de Sanidad sea quien decida quién tiene derecho a la asistencia, que sea quien oriente la política sanitaria del país. Los políticos han visto en la Atención Primaria un muro de contención para que los pacientes no vayan al hospital. Esto es una visión pobre de la especialidad y eso la acaba empobreciendo”.

El segundo tramo del contenido, al que se incorporaron Marta García Caballos, médica de familia en el centro de salud de Cartuja; Susana Aldecoa, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y Gisela Galindo, trató de buscar las soluciones a la situación actual de la Atención Primaria. En este aspecto, Marta García señaló la necesidad de que la especialidad “forme parte del sistema sanitario para toda la población”, puntualizando que no se puede “permitir que la Atención Primaria sea la medicina de los pobres”. En este sentido, la médica de familia añadió la necesidad de que la “clase política entienda que no somos una mera barrera de contención, que nuestra capacidad de aportar salud es grande. Además, no podemos ahogarnos en la agenda, esa agenda que no nos permite la formación y ni siquiera acercarnos a la consulta de otro compañero. Necesitamos un reparto de tareas real”.

Continuando con la enriquecedora y esclarecedora conversación, Susana Aldecoa derivó la conversación al “problema importante que tenemos de gestión” ya que “las unidades docentes también se debilitaron en los últimos años. No sabemos qué está pasando con los residentes que acaban su especialidad, qué está pasando con los MIR. Tenemos que recuperar esa capacidad de gestión de los servicios para poder avanzar”.

Un mayor desarrollo profesional

El último bloque de este programa dedicado al presente y futuro de la Atención Primaria arrancó con una frase más que conocida por todos: “No hay médicos”. Al debate se unieron Sara Calderón, médica de familia formada en Granada que trabaja en Reino Unido y Lorena Serrano, residente de medicina familiar y comunitaria en el centro de salud del Albayzín. La granadina residente en Inglaterra habló sobre diferentes escenarios en los que la especialidad debía mejorar como los tipos de contrato, las condiciones laborales y la posibilidad de distribuir la carga de trabajo, aunque el grueso de su discurso se centró en el papel de la docencia.

“En el desarrollo profesional, la comparación internacional nos deja en evidencia. El grueso de la atención clínica debería estar impartida por profesionales de la Atención Primaria. En el Reino Unido sí que existe la posibilidad de investigar, de poder aportar aspectos importantes a la propia Atención Primaria, algo que aquí en España no sucede”, argumentó Sara Calderón.

En esta línea, Lorena Serrano remarcó el panorama al que se enfrentan las residentes. “Nos encontramos un mercado laboral con 30 años muy reducido, al menos en Andalucía, que no se amolda a nuestras expectativas. No podemos combinarlo con otras parcelas como la investigación. Es primordial encontrar espacios formativos que no sean absorbidos por la demanda clínica”.

"La sanidad pública andaluza está agonizando"

Como colofón final, Joan Carles March mantuvo una interesante charla con María Ángeles Prieto, diputada en el parlamento andaluz y portavoz del grupo socialista en Salud. Esta entrevista se produjo antes de la última comunicación de la Junta de Andalucía en el que se anuncia un acuerdo con los sindicatos para retirar la atención primaria de la orden de tarifas y renovar a 12.000 eventuales, entre otras propuestas.

En lo que al futuro de la Atención Primaria se refiere, la diputada aseguró que “en la opinión de sociedades científicas, sindicatos y en la nuestra propia, la Atención Primaria necesita un refuerzo, un cambio de modelo, reajustar y ver qué modelo queremos para el presente y para el futuro. La crisis sanitaria del Covid-19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de repensar el tipo de Atención Primaria. Concretamente, en estos momentos, lo que necesita la Atención Primaria es más profesionales, reforzar las plantillas incorporando otros perfiles profesionales”.

Joan Carles March y María Ángeles Prieto trataron todos los vértices que sostienen la Atención Primaria como la situación de las enfermeras, la calidad del trabajo de los médicos o el exilio de los mismos. En palabras de Prieto, “la salida pública andaluza está agonizando y la atención primaria está muriendo, necesita dinero encima de la mesa, más plantilla. La solución no está en esto que se ha inventado la consejería de que como hay mucha demora, con este bloqueo y caos, se plantea que los médicos vean más pacientes. Hay gente en Andalucía que tiene que decidir si pagar un seguro privado o pagar la hipoteca. Los andaluces se van a la privada por no morir en una lista de espera”.