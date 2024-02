Estos son los horarios e itinerarios de la Semana Santa de Granada 2024

La Semana Santa se acerca y la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada ya ha confirmado cuáles serán los horarios e itinerarios de todas las hermandades que realizarán su estación de penitencia por las calles de Granada. La Semana Santa de 2024 arrancará el Domingo de Ramos, 24 de marzo, con la procesión de la Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, y finalizará el Domingo de Resurrección, 31 de marzo, con la Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra señora de la Alegría.

Domingo de Ramos - 24 de marzo

ILUSTRE COFRADIA DE LA ENTRADA DE JESUS EN JERUSALEN Y NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ: Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol. (Dos Pasos)

Horario: Salida 16:15 horas, Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) 19:00 horas, Salida Tribuna Oficial 19:40 horas, Cruz en Plaza de las Pasiegas (Puerta Catedral) 20:00 horas, Cruz en Puerta del Perdón 20:10 horas, Salida de la S.I. Catedral (fin Carrera Oficial) 20:40 horas, Regreso a su Sede; Cruz de Guía 21:30 horas, Paso de Misterio 21:50, Paso de Palio 22:20 horas.

Itinerario: Salida (16:15 horas) desde la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol, calle Elvira, Arco de Elvira, Acera de la Merced, Tinajilla, Gran Vía (17:00 horas), Plaza Isabel la Católica (18:15 horas), Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza de Mariana Pineda (18:50 horas),CARRERA OFICIAL (Ángel Ganivet, Puerta Real, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, S.I. Catedral), Cárcel Baja, Elvira (20:55), hacia su sede, iglesia parroquial de San Andrés Apóstol (21:30 horas).

MUY ILUSTRE Y REAL COFRADIA DE NAZARENOS DE LA SANTA CENA SACRAMENTAL Y MARIA SANTISIMA DE LA VICTORIA: Iglesia de Santo Domingo. Parroquia de Santa Escolástica (Dos Pasos).

Horario: Salida, 18:00 horas; Plaza de los Girones, 18:30 horas; Plaza San Juan de la Cruz, 19:00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 19:40 horas; Salida de Tribuna Oficial, 20:15 horas; Cruz en Plaza de las Pasiegas (Puerta Catedral), 20:40 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21:15 horas; Plaza Isabel la Católica, 21:35 horas; Calle Jesús y María, 21:55 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 22:35 horas; Paso Misterio, 23:00 horas; Paso Virgen, 23:45 horas.

Itinerario: Plaza de Santo Domingo, Ancha de Santo Domingo, Plaza de los Girones, Calle Santa Escolástica, Pavaneras, Plaza San Juan de la Cruz (19:00 horas), San Matías, Plaza de Mariana Pineda (19:35 horas), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, Plaza de Isabel la Católica (21:40 horas), Pavaneras, Plaza San Juan de la Cruz, San Matías, Jesús y María (21:55 horas), Ancha de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, a su Templo (22:35 horas).

PONTIFICIA E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA Y MARIA SANTISIMA DE LAS MARAVILLAS: Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo (Dos Pasos).

Horario: Salida, (18:00 horas); Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio Carrera Oficial), (20:15 horas); Salida Tribuna Oficial, (20:50 horas); Cruz en cancela de la Puerta Catedral, (21:15 horas); Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), (21:50 horas); Regreso a su Templo de la Cruz Guía, (23:35 horas); Paso Cristo, (23:50 hora)s; Paso Virgen, (00:00 horas).

Itinerario: Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana (19:00 horas), Plaza Nueva, Reyes Católicos (19:20 horas), Colcha, Padre Suárez, Plaza de San Juan de la Cruz San Matías, Plaza de Mariana Pineda (19:55 horas), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, Cárcel Baja, Elvira, Plaza Nueva (22:15 horas), Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro (22:35 horas), a su Templo.

HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS, MARIA SANTISIMA DEL DULCE NOMBRE Y SAN JUAN EVANGELISTA: Iglesia Parroquial de San Emilio. (Dos Pasos).

Horario: Salida desde la Casa de Hermandad (19:05 horas), Cruz en la Calle Ganivet (20:50 horas), Salida Tribuna Oficial (21:20 horas), Cruz en Cancela Catedral (21:50 horas), Salida Santa Iglesia Catedral (22:20 horas), Regreso de la Cruz de guía (00:15 horas). Regreso del paso de Cristo (00:30 horas). Regreso del Palio (00:45 horas).

Itinerario: Músico José Ayala Canto, Agustina de Aragón, Mulhacén (19:15 horas), Marqués de Mondéjar, Abu Isaac, Alhamar, San Antón (19:50 horas), Puente de Castañeda, Acera del Darro, Carrera de la Virgen, Plaza de Bibataubín, Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda (20:45 horas), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Plaza de la Romanilla, Capuchinas, Plaza de la Trinidad (lateral izquierdo 22:30 horas) Alhóndiga, Recogidas, San Antón, Frailes, San José Baja (23:25 horas), Mulhacén, Agustina de Aragón, Músico José Ayala Canto.

HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS Y SANTA CLARA Y REAL COFRADIA DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO Y MARIA SANTISIMA DE LA ENCARNACION: Monasterio Conventual de la Encarnación. Salida de la Iglesia Parroquial del Sagrario (Dos Pasos).

Horario: Salida, (17:30 horas); Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), (21:20 horas); Salida Tribuna Oficial, (21:55 horas); Cruz en cancela de la Catedral, (22:15 horas); Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), (22:55 horas); Regreso a su Templo de la Cruz Guía, (23:30 horas); Paso Cristo, (00:00 horas); Paso Virgen, (00:30 horas).

Itinerario: Plaza Alonso Cano (17:30 horas) , Pie de la Torre, San Jerónimo (17:55 horas), Arandas, Azacayas, Gran Vía, Arteaga, Elvira (19:10 horas), Reyes Católicos, Colcha, Plaza de San Juan de la Cruz San Matías, Plaza de Mariana Pineda (21:05 horas), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Plaza de Villamena, Mercado de San Agustín, Baratillos, San Jerónimo (23:10 horas), Pie de la Torre, Plaza de Alonso Cano (23:30 horas), Parroquia del Sagrario

LUNES SANTO – 25 DE MARZO

REAL, MUY ILUSTRE Y COMENDADORA HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTA MARIA MADRE DE DIOS Y COFRADIA DE PENITENCIA DE LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS Y MARIA SANTISIMA DE LA AMARGURA CORONADA: Real Monasterio de la Madre de Dios de las Comendadoras de Santiago (2 pasos)

Horario: Salida, (17:00 horas); Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), (19:00 horas); Salida Tribuna Oficial, (19:30 horas); Cruz en cancela de la Puerta Catedral, (20:00 horas); Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), (20:35 horas); Regreso a su Templo de la Cruz Guía, (22:10 horas); Paso Misterio, (22:45 horas); Paso Virgen, (23:30 horas).

Itinerario: Comendadoras de Santiago, Santiago, Jarreria, Molinos, Plza. Del Realejo, Plza. Fortuny (17:45 horas), Santa Escolástica, Plza. de los Girones, Varela, Cuesta del Progreso, Plaza de Mariana Pineda, (18:45 horas) Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé (20:20 horas), Gran Vía de Colón, Plza. Isabel la Católica, Padre Suárez, Pavaneras, Santa Escolástica (21:25 horas), Plza. de Fortuny, Plza. del Realejo, Santiago, Comendadoras de Santiago, Iglesia Conventual de las Madres Comendadoras de Santiago .

VENERABLE HERMANDAD DE CARIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL TRABAJO Y NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ: Iglesia Parroquial del Santísimo Corpus Christi, Zaidín (Dos Pasos).

Horario: Salida, (16:00 horas); Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de la Carrera Oficial), (19:30 horas); Salida de Tribuna (20:10 horas); Cruz en cancela de la Puerta de Catedral (20:35 horas); Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), (21:25 horas). Regreso a su Templo de la Cruz de Guía (01:40 horas), Paso de Cristo (02:00 horas), Paso Palio (02.30 horas).

Itinerario: Polinario, Avda. de Dílar, Avda. Pablo Picasso (17:30 horas), Camino de la Zubia, Profesor Tierno Galván, Sos del Rey Católico, Poeta Manuel de Góngora, Puente Romano (18:15 horas), Paseo del salón, Carrera de la Virgen -Paseo Central- (18:30 horas), Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, Plaza de Isabel La Católica (21:30 horas), Pavaneras, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen -Paseo Central- (22:30 horas), Plaza del Humilladero, Puente Romano, Poeta Manuel de Góngora, Sos de Rey Católico, Tierno Galván, Avda. de Dílar -Fuentes- (00:30 horas), Polinario, a su Templo (02:30 horas).

REAL COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES: Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo. (Un Paso)

Horario: Salida, (18:00 horas); Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio Carrera Oficial), (20:10 horas); Salida Tribuna Oficial, (20:40 horas); Cruz en cancela de la Puerta Catedral, (21:10 horas); Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), (21.50 horas); Regreso a su Templo de la Cruz Guía, (23.55 horas); Paso de Virgen, (00:40 horas).

Itinerario: Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva (19:15 horas), Reyes Católicos, Colcha, Padre Suarez (19:30 horas), Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías (19:45 horas), Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, (22:05 horas), Cárcel Baja, Elvira, Plaza Nueva (22:40 horas), Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro (23:05 horas), Parroquia de San Pedro y San Pablo (23:55 horas).

COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS DEL RESCATE: Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena (Un Paso).

Horario: Salida, 17:30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20:40 horas, Salida de Tribuna Oficial, 21:10 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 21:45 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22:15 horas (El Paso); Regreso a su templo de la Cruz Guía: 23:10 horas; Paso Cristo, 00:00 horas.

Itinerario: Placeta de Nuestro Padre Jesús del Rescate, Puentezuelas, Obispo Hurtado (18:00 horas), San Miguel Alta, Cruz, Puentezuelas (19:00 horas), Recogidas, San Antón, Puente Castañeda, Acera del Darro, Carrera de la Virgen (20:00 horas), Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, San Jerónimo, Plaza de la Romanilla, Capuchinas (22:25 horas Cruz Guía), lateral derecho de la Plaza de la Trinidad, Alhóndiga, Gracia, Placeta de Nuestro Padre Jesús del Rescate a su templo (Cruz de Guía 23:10 horas).

MUY ANTIGUA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SANTISIMO CRISTO DE SAN AGUSTIN, JESUS NAZARENO DE LAS PENAS, NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA CONSOLACION Y SANTO ANGEL CUSTODIO: Iglesia del Monasterio del Santo Ángel Custodio (Dos Pasos).

Horario: Salida, 20.30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.20 horas; Salida Tribuna Oficial, 21.55 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.20 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.55 horas; Regreso a su templo de la Cruz Guía, 00.00 horas, Paso Cristo, 00.15 horas; Paso Virgen, 00.30 horas.

Itinerario: San Antón, Puente de Castañeda, Acera del Darro, Edificio Zaida (21.00 horas), Carrera de la Virgen, Plaza del Campillo (lateral derecho), Plaza de Mariana Pineda (lateral izquierdo) (21.15 horas), Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Alhóndiga, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana, Puerta del Perdón, Cárcel Baja, Capuchinas, Plaza de la Trinidad (22.50 horas), Mesones, Puerta Real de España, Recogidas (23.30 horas), San Antón, Entrada a Templo.

MARTES SANTO – 26 DE MARZO

REAL E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTO VIA CRUCIS Y NUESTRA SEÑORA DE LOS FAVORES, COFRADIA DE NAZARENOS DE JESUS DE LA AMARGURA, MARIA SANTISIMA DE LAS LAGRIMAS Y NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES: Iglesia de San Juan de los Reyes (Dos Pasos). Salida Capilla adosada a S. Juan de los Reyes.

Horario: Salida, 17:00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna oficial, inicio de Carrera Oficial), 19:15 horas; Salida de Tribuna Oficial, 19:40 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20:10 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 20:50 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23:15 horas; Paso Cristo, 23:30 horas; Paso Virgen, 23:45 horas.

Itinerario: San Juan de los Reyes, Arco Jesús de la Amargura, Cuesta del Chapiz, Paseo del Padre Manjón, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Colcha (18:25 horas), Pavaneras, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral (20:10 horas), Cárcel Baja, Pasaje de Diego de Siloé, Almireceros, Joaquín Costa, Reyes Católicos, Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana (21:25 horas, inicio del rezo de las estaciones del santo vía crucis), Carrera del Darro, Paseo del Padre Manjón, Cuesta del Chapiz, Arco Jesús de la Amargura, San Juan de los Reyes (23:15 horas).

VENERABLE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EN SU SAGRADA LANZADA Y MARIA SANTISIMA DE LA CARIDAD: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores (Zaidín) (Dos Pasos).

Horario: Salida: 16.35 horas, Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, Palco Presidencial): 19.40 horas, Cruz en Puerta de la Catedral: 20.35 horas, Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de carrera oficial): 21.25 horas. Regreso a su Templo de la Cruz Guía: 1.00 horas; Paso de Cristo: 1.20 horas; Paso Virgen: 1.50 horas madrugada.

Itinerario: Avd. / Fernando de los Ríos, Escultor López Azaústre, Avd. Barcelona, Avd. Cádiz (17.30 horas), Avd. Dílar, Profesor Tierno Galván, Sos del Rey Católico, Poeta Manuel de Góngora (18.30 horas), Puente Romano, Paseo del Salón, Carrera de la Virgen (Paseo Central) (19.00 horas), Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Placeta Diego Siloé, Gran Vía, Plaza Isabel la Católica (21.25 horas), Padre Suárez, San Matías, Plaza Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen (Paseo Central), Paseo del Salón, Puente Romano, Poeta Manuel de Góngora, Sos del Rey Católico, Profesor Tierno Galván (23.15 horas), Avd. Dílar, Avd. Cádiz, Avd. Barcelona, Motril, Loja, Escultor López Azaústre (0.40 horas), Avd. Fernando de los Ríos a su templo.

REAL HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DEL GRAN PODER Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA: Iglesia Parroquial de San Gil y Santa Ana (Dos Pasos).

Horario: Salida: 18:40 horas, Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, Palco Presidencial): 20:15 horas, Salida de Tribuna: 21:00 horas, Cruz en Puerta de la Encarnación: 21.10 horas, Salida de Plaza de las Pasiegas: 21:50 horas, Cruz en Puerta del Perdón: 21:20 horas, Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial): 22:10 horas. Regreso a su Templo de la Cruz Guía: 22:55 horas; Paso Cristo: 23:05 horas; Paso Virgen: 00:10 horas.

Itinerario: Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos (lateral derecho), Plaza de Colón (19:10 horas), Plaza Poeta Luis Rosales, Placeta de las Descalzas, Plaza de San Juan de la Cruz (19:30 horas), San Matías (19:50 horas), Plaza Mariana Pineda Ángel Ganivet (Tribuna oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, San Jerónimo, Baratillos (21:30 horas) Cristo de San Agustín, Gran Vía, Valentín Barrecheguren, Elvira (21:55 horas), Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana (22:45 horas), a su Templo.

COFRADÍA DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD, SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA Y DULCE NOMBRE DE JESUS: Iglesia de Santo Domingo. Parroquia de Santa Escolástica (Dos Pasos).

Horario: Salida: 19:30 horas, Cruz en Ganivet 21:00, Salida de Tribuna 21:35, Cruz en Plaza de las pasiegas (puerta Catedral) 21:55, salida de plaza de las Pasiegas 22:30, Cruz en Puerta del Perdón 22:20, Salida de la Santa Iglesia Catedral 22:50, regreso a su templo de la Cruz de Guía 00:00, Paso de Misterio 00:30, Paso de Virgen 01:15 horas.

Itinerario: Salida 19:30 horas, Plaza de Santo Domingo, Carnicería, Plaza de Fortuny, Santa Escolástica, Pavaneras (19:50), Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías (20:15), Plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel baja, Pasaje Diego de Siloé́, Gran Vía de Colón (22:45), Almireceros, Joaquín Costa, Reyes Católicos, Colcha, Plaza de San Juan de la Cruz San Matías, San Rafael , Varela (23:45), Ancha de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo 00:00, a su templo.

MIERCOLES SANTO – 27 DE MARZO

INSIGNE, PONTIFICIA, REAL, COLEGIAL Y MAGISTRAL Y SACRAMENTAL COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DEL CONSUELO Y MARIA SANTISIMA DEL SACROMONTE

Horario: Salida, 16.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) ,18.38 horas; Salida Tribuna Oficial, 19.13 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral; 19.38 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial),20.18 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 03.40 horas; Paso Cristo, 03.50 horas; Paso Virgen, 04.00 horas.

Itinerario: Gran Vía, Plaza Isabel la Católica (17.30 horas), Pavaneras, Plaza San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza de Mariana Pineda (18.25 horas), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, Reyes Católicos (20.45 horas), Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, Paseo del Padre Manjón, Cuesta del Chapiz, Peso de la Harina (23.00), Camino del Sacromonte, Santo Sepulcro, Abadía del Sacromonte.

MUY ANTIGUA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE LA ESCLAVITUD DEL SANTISIMO SACRAMENTO Y COFRADIA UNIVERSITARIA DE NUESTRO SEÑOR DE LA MEDITACION Y MARIA SANTISIMA DE LOS REMEDIOS, REINA Y MADRE DE LOS ESTUDIANTES: Iglesia Mayor Parroquial de los Santos Mártires Justo y Pastor (Colegiata Universitaria) (Dos Pasos).

Horario: Salida, 17.00 h; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) 19.15 horas; Salida Tribuna Oficial, 19.50 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.20 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 20.55 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 21.25 horas; Paso Cristo, 21.50 horas; Paso Virgen, 22.20 horas.

Itinerario: Plaza Universidad, Escuelas, Málaga, Duquesa, Plza. Trinidad (lateral izquierdo), Capuchinas, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía (18.10 horas), Plza. Isabel la Católica, Padre Suárez, Pavaneras, Santa Escolástica, Plza. Girones (18.40 horas), Varela, Cta. Progreso, Plza. Mariana Pineda (19.10 horas), Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plza. Pasiegas, S.I. Catedral, Cárcel Baja, Capuchinas, Plza. de la Romanilla (20.35 horas), San Jerónimo, Plza. Universidad (21.25 horas), Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Justo y Pastor.

IMPERIAL Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DEL APOSTOL SAN MATIAS E ILUSTRE Y FERVOROSA COFRADIA DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PACIENCIA Y MARIA SANTISIMA DE LAS PENAS: Iglesia Imperial de San Matías (Dos Pasos).

Horario: Salida, 19.20 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.05, horas, Salida de Tribuna, 20.40 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.55 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.45 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.20 horas; Paso Cristo, 23.40 horas madrugada; Paso Virgen, 00.15 horas madrugada.

Itinerario: San Matías (19.25 horas), Plaza de Mariana Pineda (19.50 horas), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, (21.30 horas) Gran Vía, Almireceros, Joaquín Costa, Reyes Católicos, Colcha, Pavaneras (22.30 horas), Girones, Jesús y María, San Matías, a su Templo.

MUY ANTIGUA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS DE LAS TRES CAIDAS Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS: Iglesia de Santo Domingo. Parroquia de Santa Escolástica (Dos Pasos).

Horario: Salida, 18.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20.50 horas; Salida Tribuna Oficial, 21.25 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.00 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.35 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 00.00 horas; Paso Cristo, 00.30 horas; Paso Virgen, 01.30 horas.

Itinerario: Plaza de Santo Domingo, Padre Maestro Luis de Granada, Cuarto Real de Santo Domingo, (19:10), Cuesta Aixa, Ancha de la Virgen, Carrera de la Virgen (20:05), Plaza del Campillo, Plaza Mariana Pineda, (20.40 horas) Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Elvira (22.25 horas), Plaza Nueva, Reyes Católicos, Sancti Spiritus, Pavaneras (23:05), Santa Escolástica, Plaza Fortuny, Carnicería, Plaza de Santo Domingo, Convento de Santa Cruz la Real. Iglesia de Santo Domingo (00.00 horas).

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y MARÍA SANTISIMA DE LA MERCED: Monasterio de las MM. Carmelitas Descalzas (Dos Pasos).

Horario: Salida, 20.25 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) ,21.30 horas; Salida Tribuna Oficial, 22.05 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.35 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 23.10 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 00.25 horas; Paso Cristo, 00.40 horas; Paso Virgen, 01.00 horas.

Itinerario: Plaza San Juan de la Cruz, Calle San Matías, Calle Pavaneras, Plaza de los Girones, Calle Varela (21.10 horas), Cuesta del Progreso, Plaza Mariana Pineda (21:25 horas), Calle Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Calle Recogidas, Calle Alhóndiga, Calle Jáudenes, Calle Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Calle Cárcel Baja, Pie de la Torre (22.45 horas), Calle Capuchinas, Plaza de la Trinidad, Calle Mesones, Placeta Santo Cristo (23.30 horas), Arco de las Orejas, Calle Salamanca, Plaza del Carmen, Calle Mariana Pineda, Corral del Carbón (00.00 horas), Placeta de Tovar, Plaza Poeta Luis de Rosales, Placeta de las Descalzas, Plaza San Juan de la Cruz (00.25 horas).

JUEVES SANTO Y MADRUGADA – 28 DE MARZO

HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESUS DEL AMOR Y LA ENTREGA Y MARIA SANTISIMA DE LA CONCEPCION: Monasterio de la Concepción, Albaicín (Dos Pasos).

Horario: Salida 16:45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) 19:30 horas; Salida Tribuna 20:10 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral 20:25 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final Carrera Oficial) 21:20 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía 23:00 horas; Paso Cristo 23:20 horas; Paso Virgen 23:59 horas.

Itinerario: Plaza de la Concepción, Portería de la Concepción, Concepción de Zafra, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva (18:05 horas), Reyes Católicos, C/ Padre Suarez, San Matías (18:45 horas ), Plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Puerta de la Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Elvira (21:45 horas), Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, Concepción de Zafra, Portería de la Concepción, Plaza de la Concepción, a su Templo.(23:00 horas)

REAL COFRADIA DE PENITENCIA Y HERMANDAD SALESIANA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA REDENCION Y MARIA SANTISIMA DE LA SALUD: Iglesia de María Auxiliadora (PP. Salesianos), Zaidín (Dos Pasos)

Horario: Salida Iglesia M.ª Auxiliadora: 16:30 h. Gasolinera (Avda. de Dílar): 17:45 h. Supermercado MAS (Final Avda. de Dílar): 18:05 h. C/ Sos de Rey Católico: 18:40 h. Puente Romano del Genil: 19:00 h. Basílica Virgen de las Angustias: 19:30 h. Plaza del Campillo: 19:50 h. Cruz Guía Ángel Ganivet: 20:15 h. Salida Ángel Ganivet: 20:50 h. Cruz Guía Plaza de las Pasiegas: 21:20 h. Salida Plaza de las Pasiegas: 21:45 h Cruz Guía Puerta del Perdón: 21:35 h. Salida Santa Iglesia Catedral (Paso de Palio): 22:05 h. Pasaje de Diego de Siloé: 21:45 h. Gran Vía: 21:55 h C/ San Matías (Iglesia Imperial San Matías): 22:40 h. Puente Romano del Genil: 23:55 h. Regreso Templo: 01:45 h. Paso de Cristo: 02:00 h. Paso de Palio: 02:15h.

Itinerario: Iglesia de María Auxiliadora, C/ Félix Rodríguez de la Fuente, C/ Almuñécar, Avenida de Cádiz, Avenida de Dílar, C/ Profesor Tierno Galván, C/ Sos del Rey Católico, C/ Poeta Manuel de Góngora, Paseo de los Basilios, Puente Romano del Genil, Plaza de Humilladero, Fuente de las Granadas, Carrera de la Virgen (paseo central), Plaza Bibataubín, Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet, (tribuna Oficial), Puerta Real de España, C/ Recogidas, C/ Alhóndiga, Plaza de la Alhóndiga, C/ Jáudenes, C/ Marques de Gerona, Plaza de las pasiegas, Santa Iglesia Catedral Metropolitana, C/ Cárcel Baja, Pasaje de Diego de Siloé, C/ Gran vía de Colón, Plaza Isabel La Católica, C/ Padre Suárez, C/ San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Plaza Bibataubín, Carrera de la Virgen (Paseo Central), Fuente de las Granadas, Plaza de humilladero, Puente Romano del Genil, Paseo de los Basilios, C/ Poeta Manuel de Góngora, C/ Sos del Rey Católico, C/ Profesor Tierno Galván, Avenida de Dílar, Avenida de Cádiz, C/ Almuñécar, C/ Félix Rodríguez de la Fuente, a su templo.

REAL, VENERABLE E ILUSTRE COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESUS DEL PERDON Y MARIA SANTISIMA DE LA AURORA DEL ALBAYZIN CORONADA: Iglesia María Santísima de la Aurora y San Miguel, Albaicín (Dos Pasos).

Horario: Salida, 17.30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.00 horas; Salida Tribuna, 21.53 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.05 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.58 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 01.10 horas madrugada; Paso Cristo, 01.50 horas madrugada; Paso Virgen, 02.35 horas madrugada.

Itinerario: Plaza de San Miguel Bajo, Plaza de Cauchiles, San José Alta, Grifos de San José (18:30), Cuesta de San Gregorio, Plaza de San Gregorio, San Juan de los Reyes (19:10), Cárcel Alta, Plaza Nueva (19:30), Reyes Católicos Gran Vía de Colón, Plaza Isabel La Católica, Poeta Luis Rosales, Plaza de las Descalzas, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías, (Iglesia, 20:35), Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego Siloé, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos, Plaza Nueva (23:20), Cárcel Alta, San Juan de los Reyes, Plaza de San Gregorio, Cuesta de San Gregorio (00:00), Grifos de San

José, San José Alta, Plaza de Cauchiles, Plaza de San Miguel Bajo, a su Templo.

COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA PASION Y MARIA SANTISIMA DE LA ESTRELLA: Iglesia de San Cristóbal. Albaicín (Dos Pasos).

Horario: Salida, 18:00h; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 21.58h; Salida de Tribuna, 22.38h; Cruz en cancela de la Puerta de Catedral 23.08h; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial) 23.48h; Regreso a su Templo de la Cruz Guía 03:00 horas de la madrugada; Paso de Cristo, 03.15 horas de la madrugada; Paso de Palio, 03.35 horas de la madrugada.

Itinerario: Plaza de San Cristóbal, Larga de San Cristóbal, Carretera de Murcia, Pagés, Plaza del Salvador, Cuesta del Chapíz, Paseo del Padre Manjón, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Poeta Luis Rosales, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía, Cárcel Baja, Calle Elvira, Tinajillas, Plaza del Triunfo, Plaza de la Merced, Cuesta de la Alhacaba, Plaza Larga (lateral izquierdo), Panaderos, Pagés, Carretera de Murcia, Larga de San Cristóbal, Plaza de San Cristóbal, a su Templo.

PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD SACRAMENTAL DEL SEÑOR SAN JOSE Y ANIMAS Y COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA: Iglesia Parroquial de San José. Salida de la Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo, (Un Paso)

Horario: Salida, 00:00; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) 1:45 horas; Salida Tribuna oficial 2:10 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (Final de Carrera Oficial) 3:20 horas; Regreso a su templo de la Cruz Guía 4:15 horas; Paso Cristo, 4:45 horas.

Itinerario: Parroquia de San Pedro y San Pablo, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos((lateral izquierdo), Colcha, San Matías, Plaza de San Juan de la Cruz, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna oficial), Puerta Real de España, Alhóndiga, Plaza de la Alhóndiga, Jaúdenes, Marqués de Gerona, Plaza de la Pescadería, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía, Reyes Católicos, Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Carrera del Darro y Parroquia de San Pedro y San Pablo.

VIERNES SANTO– 29 DE MARZO

COFRADIA DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD, SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA Y DULCE NOMBRE DE JESUS: Iglesia de Santo Domingo. Parroquia de Santa Escolástica (Sólo el Paso de la Soledad de Nuestra Señora).

Horario e Itinerario: Salida 13:15 horas, Plaza de Santo Domingo, Carnicería, Plaza del Realejo, Santiago (14:30), Jarrería, Molinos, Misericordia Coronada, Campo del Príncipe (paseo central), Monumento al Cristo de los Favores (14:50), Campo del Príncipe, (Lateral), Misericordia Coronada, Molinos (15:30), Plaza del Realejo, Carnicería, Plaza de Santo Domingo, a su templo16:00 horas

PONTIFICIA, REAL Y MUY ILUSTRE HERMANDAD ESCOLAPIA Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION, MARIA SANTISIMA DEL MAYOR DOLOR Y SAN JOSE DE CALASANZ: Iglesia Parroquial de San José de Calasanz (Dos Pasos).

Horario: Salida, 17.30horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) ,19.15 horas; Salida Tribuna Oficial, 19.40 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20.10 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial),20.55 horas. Regreso a su Templo de la Cruz Guía 23.15 horas; Paso Cristo, 23.30horas; Paso Virgen, 0.00 horas

Itinerario: Iglesia de San José de Calasanz, Paseo de los Basilios, Puente Romano (18.00 h), Plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen (basílica Angustias) 18.35 h; Plaza del Campillo, Plaza Mariana Pineda (19.00 h), Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Puerta del Perdón (20.20 h ),Cárcel Baja, Gran Vía colón (20.40 h), Plaza Isabel la Católica, Padre Suárez, San Matías ( 21.15 h), Plaza Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen (22.00 h), Plaza del humilladero, Puente Romano (22.35 h), Paseo de los Basilios, Iglesia de San José de Calasanz (23.15 h)

FERVOROSA COFRADIA DE PENITENCIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NUESTRA SEÑORA DEL AMOR Y DEL TRABAJO: Iglesia Parroquial de San Juan de Letrán (Dos Pasos).

Horario: Salida, 16.45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 19,45 horas; Salida de Tribuna, 20.15 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 20:55 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 21.20 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.50 horas; Paso Cristo, 00.00 horas madrugada; Paso Virgen 00.25 horas, madrugada

Itinerario: Avenida de la Constitución (Paseo central) Basilica San Juan de Dios (17.40 horas), Plaza de la Universidad (17.55 horas), Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía( 18,20 horas) Pavaneras/San Matías, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Plaza de la Romanilla, Calle Duquesa, Facultad de Derecho (Puerta Trasera), Calle Gran capitán, Basilica San Juan de Dios ( 22,25 horas), Cruz guía San Juan de Letrán (23,50 horas), Paso Cristo (0,00 horas), Paso Palio (0,25 horas)

VENERABLE, MUY ANTIGUA E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y COFRADIA DE PENITENCIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LOS FAVORES Y MARIA SANTISIMA DE LA MISERICORDIA: Iglesia Parroquial de San Cecilio (Dos Pasos).

Horario: Salida, 18:45 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 20:20 horas; Salida de Tribuna, 20:55 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral), 21:30 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22:10 horas. Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 00:20 horas; Paso Cristo, 00:35 horas; Paso Virgen 01:10 horas.

Itinerario: Placeta del Santísimo Cristo de los Favores, Cuesta de San Cecilio, Campo del Príncipe, Misericordia Coronada, Molinos, Plaza del Realejo, Plaza Fortuny, Santa Escolástica, Pavaneras, San Matías, Plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Alhóndiga, Jáudenes, Plaza de la Pescadería, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Puerta del Perdón, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón, Plaza Isabel la Católica, Padre Suárez, Pavaneras, Santa Escolástica, Plaza de Fortuny, Plaza del Realejo, Santiago, Jarreria, Molinos, Huete, Campo del Príncipe, Cuesta de San Cecilio, Placeta del Santísimo Cristo de los Favores, a su Templo.

PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD EN EL CALVARIO: Iglesia Parroquial de San Gil y Santa Ana (Dos Pasos)

Horario: Salida, 20.00 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) ,21.00 horas; Salida Tribuna Oficial, 21.30 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.00 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 22.30 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.00 horas; Paso Cristo, 23.15

horas; Paso Virgen, 23.30 horas.

Itinerario: Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Sancti Espíritu, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, (21.00 horas) Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Elvira, Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, Iglesia de San Gil y Santa Ana (23.00 horas).

MUY ANTIGUA Y REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD CORONADA Y DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR: Monasterio de San Jerónimo (Dos Pasos).

Horario: Salida, 18.15 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial) ,21.40 horas; Salida Tribuna Oficial, 22.00 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 22.50 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 23.15 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 23.50 horas; Paso Cristo, 00.05 horas; Paso Virgen, 00.25 horas.

Itinerario: Compás de San Jerónimo, Rector López Argueta, San Jerónimo, Arandas, Plaza Del Boquerón (19.05), Santa Paula, Marques de Falces, Gran Vía (19.45), Plaza Isabel la Católica, Poeta Luis Rosales (20.10), Placeta de las descalzas, San Matías, Plaza de Mariana Pineda, (21.15 horas) Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marques de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, San Jerónimo (23.05 horas), Rector López Argueta, Real Monasterio de San Jerónimo (23.50 horas)

SABADO SANTO– 30 DE MARZO

MUY ANTIGUA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y NOMBRE DE JESUS Y REAL E ILUSTRE COFRADIA DE PENITENCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS CORONADA DE SANTA MARIA DE LA ALHAMBRA: Iglesia de Santa María de la Alhambra. (Un Paso).

Horario: Salida: 17:30 horas, Puerta de la Justicia: 18:05 horas, Plaza Nueva 19:45 horas, Cruz Guía Tribuna Oficial 21:00 horas, Cruz Guía Puerta Catedral 21:55 horas, Salida Puerta del Perdón 22:40 horas, Puerta de la Justicia: 00:05 horas, Cruz Guía Iglesia de Santa María de la Alhambra: 00:40 horas

Itinerario: Iglesia de Santa María de la Alhambra, Calle Real de la Alhambra, Puerta del Vino, Puerta de la Justicia, Paseo Central de Coches Puerta de las Granadas, Cuesta de Gomérez, Plaza Nueva, Calle Colcha, Calle Pavaneras, Calle San Matías, Plaza de la Mariana, Calle Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Calle Recogidas, Calle Alhóndiga, Calle Jáudenes, Calle Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, S.M.I. Catedral de Granada, Calle Cárcel Baja, Gran Vía de Colón, Plaza Isabel la Católica, Reyes Católicos, Plaza Nueva, Cuesta de Gomérez, Puerta de las Granadas, Paseo Central de Coches, Puerta de la Justicia, Puerta del Vino, Real de la Alhambra, Iglesia de Santa María de la Alhambra.

DOMINDO RESURRECCION– 31 DE MARZO

COFRADIA DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD, SOLEDAD DE NUESTRA SEÑORA Y DULCE NOMBRE DE JESUS. PROCESION DE LOS “FACUNDILLOS”: Iglesia de Santo Domingo. Parroquia de Santa Escolástica (Sólo el Paso del Dulce Nombre de Jesús). (Organizada por la rama infantil y juvenil de la Cofradía).

Horario e Itinerario: Salida 10:15, Fray Luís de Granada, Plaza de los Campos, Cuesta de Aixa, Ancha de la Virgen, Nicuesa, Castañeda, Carrera del Genil (paseo central) (11:15horas), Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (entra 11:40) (sale 11:55), Puerta Real de España, Alhóndiga, Jáudenes Marques de Gerona, Plaza de las

Pasiegas, Santa Iglesia Catedral (12:20 horas). Salida de la Santa Iglesia Catedral (al finalizar la misa 13:45 aprox.), Puerta del Perdón, Cárcel Baja, Diego de Siloé, Gran Vía de Colón, Almireceros, Elvira, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Colcha, Pavaneras, Plaza de los Girones, Ancha de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, a su templo 14:45 horas.

VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRO SEÑOR DE LA RESURRECCION Y SANTA MARIA DEL TRIUNFO: Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, Zaidín-Vergeles (Dos Pasos).

Horario: Salida 10.30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inició de Carrera Oficial), 13.00 horas; Salida de Tribuna 13.30 horas; Cruz en cancela de la Puerta Catedral, 14.00 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 14.30 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 17.30 horas; Paso Cristo, 17.50 horas; Paso Virgen18,15horas.

Itinerario: Andrés Segovia, Poeta Manuel de Góngora, Puente Romano (11.35 horas), Plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen (Paseo Central), Puerta Basílica de las Angustias (12.05 horas), Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pasaje Diego de Siloé, Gran Vía, Plaza Isabel La Católica, Padre Suarez, Plaza San Juan de la Cruz, San Matías (15.00 horas), Plaza Mariana Pineda, Plaza del Campillo, Carrera de la Virgen(Paseo Central) (15.55 horas), Puente Romano (16.20 horas) Poeta Manuel de Góngora, Bruselas (17.00 horas), Ilíbiris, Virgen de Loreto, Primavera, a su Templo (17.30 horas).

COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO RESUCITADO Y NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRIA: Iglesia Parroquial de Regina Mundi, salida de la Iglesia Parroquial del Sagrario (Un Paso).

Horario: Salida, 11,30 horas; Cruz en Ángel Ganivet (Tribuna Oficial, inicio de Carrera Oficial), 13,35 horas; Salida Tribuna, 14,05 horas; Cruz en Plaza de las Pasiegas (Puerta Catedral), 14,35 horas; Salida de Plaza de las Pasiegas, 14,55 horas; Cruz en Puerta del Perdón, 14,50 horas; Salida de la Santa Iglesia Catedral (final de Carrera Oficial), 15,05 horas; Regreso a su Templo de la Cruz Guía, 15,15 horas; Paso de Misterio, 15,30 horas.

Itinerario: Plaza de Alonso Cano (11,30 horas), Plaza de las Pasiegas, Pie de la Torre, Cárcel Baja, Plaza de Villamena (12,00 horas), Cristo de San Agustín, Gran Vía, Valentín Barrecheguren, Elvira (12,15 horas), Reyes Católicos (lateral izquierdo), Plaza de Isabel la Católica (12,55 horas), Padre Suárez, Pavaneras, Plaza San Juan de la Cruz, San Matías (Iglesia) (13,15 horas), Plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet (Tribuna Oficial), Puerta Real de España, Recogidas, Alhóndiga, Jáudenes, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas, Santa Iglesia Catedral, Cárcel Baja, Pie de la Torre (15,05 horas), Plaza de las Pasiegas, Plaza de Alonso Cano, a su Templo de la Iglesia del Sagrario.