Myrto Uzuni ya es el máximo goleador en solitario del Granada esta temporada. Con su diana contra el Almería, el albanés suma siete tantos en lo que va de curso, a pesar de que no está siendo su mejor campaña y de que el equipo va a la deriva. Con ello, adelantó a Bryan Zaragoza en el ranking anotador, con quien hasta el domingo todavía compartía el trono con seis goles. Ahora, lidera la clasificación sin acompañante, como único jugador de la plantilla rojiblanca que ha marcado en más de tres ocasiones en el presente ejercicio.

El rifle del albanés continúa disparando con precisión pese a que desde su prisma particular también está siendo un curso complejo. No es tan indiscutible en esta campaña como en la anterior, suplente en cuatro ocasiones y cuestionado con cierta frecuencia por la afición. Incluso, mandó a callar en la celebración de su tanto anulado a Las Palmas, frustrado. Su entrega no se ha visto mermada por la inercia negativa que engulle al plantel en su vuelta a la máxima categoría y sus números, pese a todo, sobresalen.

Los siete goles que ha marcado distan mucho de los 16 que había marcado tras jugar 25 partidos el curso pasado, en el que fue pichichi de Segunda con 22 dianas, pero no dejan de componer un dato notable en Primera División. No ha dejado pasar más de cinco partidos sin ver puerta en lo que va de curso, esencial para sumar tres puntos frente al Mallorca y al Cádiz, así como para empatar contra el Almería tanto en la primera como en la segunda vuelta. Además, lleva tantas muescas en su cuenta particular como Stuani, Willian José, Ferran Torres, Take Kubo, En-Nesyri y Vinícius, aunque también ha disputado más encuentros que ellos.

En el contexto rojiblanco, despunta con mucha diferencia. Uzuni aventaja en cuatro dianas a Ricard y Lucas Boyé, que, con tres goles, son los únicos jugadores de la plantilla que han marcado más de un gol esta temporada, además del albanés. El ariete argentino, aunque es la referencia ofensiva en el juego y el pasado domingo promovió la reacción que permitió al Granada igualar el duelo, no está sumando ante el arco lo que auguraba su prolífico arranque en Los Cármenes. Arezo, de vuelta tras su préstamo en Peñarol, todavía no se ha estrenado y su participación, tras ser titular contra el Getafe y frente a Las Palmas, se ha reducido al tramo final de la visita al Barça, sin minutos el pasado domingo.

Las siete balas certeras de Uzuni comprenden el 25,9% de los goles que ha marcado el Granada en Liga, con tan solo dos de ellas desde los once metros. Además, el albanés es el jugador de la plantilla rojiblanca que más disparos ha realizado, con 19, igualado aún con Bryan Zaragoza, lo que le otorga un 36,8% de efectividad. El siguiente en intentos es Lucas Boyé, con tan solo ocho remates, uno más que Gumbau e Ignasi Miquel, lejos todos ellos de la insistencia del de Berat. Por sus botas y su garra pasan en buena medida las remotas opciones de permanencia del conjunto rojiblanco. El delantero no se rinde y, por el momento, mantiene puntería.