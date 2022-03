VÍDEO | Dolores 'La Porrona' será homenajeada en un festival que contará con Estrella Morente o Sergio 'El Colorao'

El mundo del flamenco de Granada rendirá un sentido y especial homenaje a Dolores 'La Porrona', "un auténtico emblema y símbolo del Albaicín y el Sacromonte", tras el cierre del mítico bar que ha regentado durante casi 40 años en Plaza Larga y que ha sido lugar obligatorio de visita para granadinos y visitantes.

"Puede que La Porrona Bar tuviera que cerrar hace unos meses, pero lo hizo dejando tras de sí una estela inigualable de familia y amigos que sabían que en aquel lugar no les faltaría nunca ni una buena conversación ni un magnífico compás de palmas. Y es que no han sido solo 40 años de historia de un bar; han sido 40 años de historia de una vida", ha aseverado la concejala de Cultura, María de Leyva en la presentación del homenaje.

Para celebrar esos 40 años de historia, el Teatro Isabel la Católica acogerá el próximo sábado 16 de abril un festival con un cartel irrepetible compuesto por los mejores artistas de la escena local que reunirá en el escenario a Estrella Morente, Jaime 'El Parrón', Juan Pinilla, Sergio 'El Colorao', El Turry, Irene Molina, Fita Heredia, Miguelón de Jerez y Estrella de Manuela al cante; Juan Habichuela nieto, Paco Cortés, José Fermín Fernández, Marcos Palometas y Antonio de la Luz a la guitarra; Juan Andrés Maya, Vero 'La India', Triana 'La Canela' y Silvia Fernández al baile; y Miguel 'El Cheyen' y José 'El Indio' a las palmas. Todos ellos colaborarán desinteresadamente en un festival conducido por el bailaor Curro Albaicín y la actriz Coco Reyes.

"Se trata", según ha señalado María de Leyva, "de un cariñoso y merecido reconocimiento a una de las mujeres más queridas del Albaicín y el Sacromonte y de toda la ciudad y que ha sabido como pocas meterse en el corazón de todos los granadinos y granadinas".

Dolores 'La Porrona' ha querido resaltar "la ilusión y el orgullo" que siente ante un homenaje que reunirá en el escenario a buena parte de sus compañeros y amigos y que, en sus palabras, es un homenaje a su trayectoria "como artista y como trabajadora". "Llevo trabajando desde los 8 años y le he dado mucho aire al Albaicín, tanto que yo solía decir que si vienes a Granada y no has visitado la Alhambra y La Porrona, no has visto nada. Creo que en este tiempo me he dedicado a hacer feliz a la gente, que es de lo que se trata", ha relatado.

Por su parte, el presentador de la gala y gran amigo de La Porrona, el bailaor Curro Albaicín, se ha referido a Dolores como "una mujer que se ha dejado la piel siempre por dar esplendor al Albaicín" y ha hablado de todas las mujeres del barrio que, como ella, "merecen un reconocimiento de toda la ciudad por tantos años de arte y de trabajo para que el barrio sea lo que es hoy".

La concejala de Cultura ha remarcado que se trata de "un cartel irrepetible dedicado a una mujer fascinante con la que toda esta ciudad tiene una deuda pendiente", por lo que ha invitado a todos los granadinos y a todos los que nos visiten esos días a compartir una noche única.

Las entradas para este evento ya están a la venta en la taquilla del Teatro Isabel la Católica y a través de 'redentradas.com'.