Marina Heredia, Kiki Morente o Mariquilla: más de 40 artistas homenajearán a Antonio Gómez 'El Colorao'

Más de cuarenta artistas se dan cita este sábado 29 de octubre, en el Auditorio Manuel de Falla para rendir homenaje a la figura del cantaor Antonio Gómez 'El Colorao', una de las voces más rotundas y con mayor personalidad del flamenco, que falleció el pasado mes de agosto de forma repentina. El contenido del homenaje ha sido dado a conocer esta mañana en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, María y de Leyva, y el hijo del artista, el también cantaor Sergio Gómez 'El Colorao', que ha coordinado la organización del concierto.

"El Colorao no solo fue uno de los grandes cantaores de su generación, sino que también fue maestro de todos los jóvenes que han luchado por abrirse camino en el mundo del cante", ha afirmado Leyva. "No se nos ocurre mejor forma para mantener vivo su legado y para conmemorar su vida y su carrera artística que la celebración de este concierto tributo en el que no solo van a tener cabida los mejores artistas flamencos del momento, sino que nos van a servir para mantener vivo su recuerdo, su legado y todo lo mucho que él ha enseñado".

Cantaores como Marina Heredia, Kiki Morente, Chonchi Heredia, Jaime 'El Parrón', José Maya, Curro Andrés, Antonio 'El Trinidad', Manuel Heredia o Antonio Fernández; guitarristas como Miguel Ochando, Rafael Habichuela, Juan Habichuela Nieto, Carlos de Jacoba, Rubén Campos o José Cortés 'El Pirata'; el bajista Julián Heredia; bailaoras como Mariquilla, La Moneta o Raquel Heredia 'La Repompa'; y percusionistas como Miguel 'El Cheyenne', José de Mode, José Cortés 'El Indio' o 'El Moreno', son algunos de los artistas que dan forma al cartel de este tributo.

"Como pueden ver, se trata de un elenco formidable e irrepetible y que nos da una muestra de algo que consiguió 'El Colorao' -y que es muy difícil de tener en el mundo artístico-, como es contar con el respeto y el cariño unánimes de sus compañeros de profesión. Porque 'El Colorao' nos ha enseñado que la grandeza artística no es nada sin la calidad humana y sin el arte de ser buena persona", ha añadido De Leyva. "La muerte de Antonio supuso cerrar un capítulo destacado de la música jonda de la provincia y de Andalucía, pero no de su historia, ya que la saga se mantiene viva en la figura de su hijo, el cantaor Sergio Gómez 'El Colorao', que ha dirigido este tributo a su padre".

Antonio Gómez 'El Colorao' falleció de forma repentina el pasado mes de agosto, tan solo unos meses después de la muerte de su hermano mayor, José 'El Colorao', iniciador de la saga de cantaores granadinos.