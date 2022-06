Un hombre empotra su vehículo contra un árbol tras salirse de la carretera

Un hombre ha empotrado su vehículo contra un árbol que se encuentra en un descampado en la calle Periodista Fernando Gómez de la Cruz, dirección a Maracena, entre la plaza Europa y la rotonda que hay junto al CETIC-UGR. El incidente ha sucedido este martes, sobre las 10:20 horas. Según indica Emergencias 112 a GranadaDigital, los testigos del suceso han llamado y se ha dado aviso tanto al servicio sanitario como a la Policía Local de Granada.

El coche ha saltado por encima de la acera y ha acabado chocando contra un ciprés en el descampado que separa los dos sentidos de la vía. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del suceso, en principio sólo ha habido que lamentar daños materiales y no hay víctimas personales graves. Aun así, una ambulancia ha trasladado al Hospital Universitario Virgen de las Nieves a una mujer que iba sentada en el asiento del copiloto, la esposa del conductor, de 79 años.

Al parecer, el accidente se ha producido por la situación de la vía, en cuya pronunciada curva hay grasa o aceite sobre el asfalto. Según fuentes que se encontraban en la zona, un motorista se ha caído de su vehículo unos minutos antes en el mismo lugar y por la misma causa, pero no ha sufrido daños, por lo que, simplemente, se ha levantado y ha seguido su camino. El coche, por su lado, ha tenido un destino distinto. Las mismas fuentes anteriormente mencionadas aseguran que el turismo no iba rápido, ya que, al parecer, cuando el hombre ha girado y se ha dado cuenta de que se le descontrolaba el coche, ha frenado, pero no ha sido suficiente para evitar la salida de la carretera.

El conductor, un señor mayor, no presentaba síntoma alguno de haber ingerido bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes. La Policía Local de Granada, que ha acudido al lugar de los hechos pasado un rato, no se ha visto obligada a regular el tráfico, pues el coche no entorpecía en la carretera. Al lugar de los hechos se ha trasladado también una grúa para sacar el vehículo, posiblemente siniestrado, del descampado.