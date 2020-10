La historia moderna del Granada comienza en Eindhoven

Quince años, desde Tercera División, y tres rondas eliminatorias más tarde, el Granada CF está en Europa. Un sueño que parecía inalcanzable para cualquier aficionado granadinista. Tras una temporada con unos registros que rompieron con todas las expectativas y los recuerdos que había de la época de Porta, Fernández, Aguirre Suárez y compañía, el equipo liderado por Diego Martínez certificó su pase a la segunda ronda previa de la Europa League. El culmen de un sueño que pocos vieron venir.

Y es que tras el abandono del barco de los Pozzo y la venta del equipo, llegó el descenso de categoría. Parecía que todo el proyecto asiático se ponía patas arriba. El efecto rebote no llegó tras el primer curso, pero esta situación se convirtió en el gran impulso que necesitaba el Granada. La reconstrucción de la entidad comenzó. La promesa de llegar a Europa en un periodo corto de tiempo, aun estando en Segunda División, caló en el aficionado. Lo que nadie se esperaba es que solo llegase en un lapso de tres años desde que se produjo el descenso.

Un premio a un estilo, una idea y una filosofía que se gestó desde el bloque. Toda la entidad rema en la misma dirección: la de posicionar al Granada como un equipo de Primera División a largo plazo. Lo que da comienzo este jueves es solo el primer premio que se ha conseguido gracias a ese trabajo, es un momento para dar continuidad a ese disfrute que llegó con los tres duelos de la fase previa. El Teuta Durrës y el Lokomotiv Tbilisi puede que no tuvieran los nombres más grandes del continente, pero seguidor nazarí disfrutó, con distancia, de la fiesta.

El Malmö fue el primer ‘coco’ y la usual serenidad que maneja el equipo de Diego Martínez se impuso en las frías tierras nórdicas. Una tranquilidad que será clave en esta fase de grupos, en la que todo lo que saque el Granada será un resultado más que satisfactorio. No hay que entrar en si se trata de un grupo más o menos asequible para el cuadro ‘nazarí’ y pensar antes de tiempo en los dieciseisavos de final. No es así cómo esta plantilla ha conseguido salir de Segunda para pasear su nombre por toda Europa.

La fe ‘nazarí’ contra la juventud

Si bien evaluar el grupo que le ha tocado al Granada es una quimera sin haber comenzado aún la competición, no se puede negar que el conjunto holandés es, probablemente, el club que está en mejor forma de los cuatro. Cuatro triunfos y un empate en las cinco primeras jornadas de la Eredivisie le avalan como el líder en solitario de la tabla nacional. Y a eso hay que sumarle las dos fases previas de Europa League que también tuvo que disputar ante NS Mura esloveno y el Rosenborg BK noruego.

Roger Schmidt ha hecho de los suyos un equipo vertical y dinámico, pero que tampoco descuida la retaguardia. Su registro goleador de 18 tantos a favor y solo tres en contra en siete partidos hace que la media sea de más de dos dianas conseguidas por partido. Entre Donyell Malen y Cody Akpo suman ya once goles y con su juventud se están posicionando como unos de los hombres a tener en cuenta en futuro.

Porque si algo tiene este PSV es, precisamente, futuro. La media de edad de la plantilla no alcanza los 25 años. Pese a ser un equipo vendedor al que le cuesta quedarse con sus estrellas con más proyección de futuro, consigue reinventarse año a año. Esas ganas de seguir siendo el equipo puntero de Holanda y luchar año a año con el Ajax hacen que su nivel no descienda ni un ápice a pesar de todos los desbarajustes que sufre en cada mercado de fichajes por parte de los grandes equipos de Europa.

El COVID-19 y las lesiones cambian los planes de Diego

Como no podía ser de otra manera, el coronavirus también ha puesto en jaque la competición europea. El Granada informó a principios de la semana del positivo de Roberto Soldado. El delantero es el futbolista que más recorrido tiene en este tipo de lides y sus goles han sido esenciales para todas las camisetas que vistió. Aun así, el ánimo no decayó para nada en el seno del grupo de ni de la afición. El que sale más beneficiado de esta situación, a priori, es Luis Suárez.

El delantero colombiano aún no ha sido titular bajo las órdenes de Diego Martínez desde que llegó por la falta de ritmo que traía desde Inglaterra, aun así está llamado a ser la gran competencia de Soldado durante el curso y, en muchos momentos, también será un complemento ideal. Aunque tampoco hay que olvidar a Jorge Molina. Solo el técnico ‘nazarí’ sabe en estos momentos lo que pasa por su cabeza y tampoco sería descabellado que el veterano ariete también pudiese salir de inicio en Eindhoven.

Pero el de la delantera no es el único problema que ha azotado al Granada esta semana ya que el maldito virus no es lo único que ataca la salud de los jugadores. Tanto Víctor Díaz como Domingos Duarte no pudieron viajar con el equipo por sendas lesiones. Ambos son piezas esenciales en el esquema que el entrenador vigués plantea cada jornada y su titularidad es indiscutible salvo descansos puntuales.

La ausencia de los dos ha hecho que Diego le tenga que dar más vueltas a la cabeza de lo normal. Dimitri Foulquier dio un buen rendimiento ante el Sevilla la pasada jornada. Muy activo en la parcela de ataque, con asistencia incluida para Yangel Herrera, y sólido en la línea de cuatro durante la mayor parte del tiempo. Sería muy raro que el puesto en el carril derecho del Philips Stadium no recayese sobre sus hombros.

Ocupar el hueco en el centro de la zaga parece que no será tan sencillo. El corpulento central luso dejará huérfano a Germán en Eindhoven. Vallejo y Nehuén son los principales candidatos para rellenar su posición. El canterano madridista fue el elegido por Diego para relevar a Domingos tras su lesión antes del descanso en el duelo ante el Sevilla. El joven argentino tan solo ha tenido una semana para adaptarse a lo que el técnico quiere de él tras cerrarse su traspaso a última hora de mercado y ser convocado por Argentina. En principio, el español parte como favorito.

Pero en el otro lado del campo también hay problemas. El mismo miércoles se confirmó el positivo de tres jugadores y dos miembros del cuerpo técnico. Uno de ellos es Akpo. La ausencia del goleador será un alivio para Diego, aunque si por algo es conocido el conjunto holandés es por tener fondo de armario. Tampoco estará Rosario, uno de los hombres clave de Schmidt en la medular y su perfil similar al de Yangel Herrera da consistencia al juego neerlandés. El tercer jugador afectado es Delanghe, que ocupa el puesto de tercer guardameta en la rotación.

Alineaciones probables:

PSV Eindhoven: Mvogo; Martin Max, Boscagli, Baumgartl, Dumfries; Jorrit Hendrix, Sangaré, Thomas, Götze; Malen, Mauro Júnior.

Granada CF: Rui Silva; Foulquier, Germán, Vallejo, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera, Montoro; Antonio Puertas, Machís y Luis Suárez.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Estadio: Philips Stadion.

Horario: 18:55 horas.