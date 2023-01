Guadix celebrará San Antón del 13 al 15 de enero

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Guadix ha hecho públicas las bases del concurso de luminarias y caballerías de San Antón 2023, organizadas para promocionar las manifestaciones culturales de arraigo y tradiciones populares. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto de manera individual como en grupo. Las entidades y personas interesadas en participar deberán formalizar sus inscripciones hasta el 13 de enero a través del siguiente correo electrónico: [email protected], indicando nombre del autor o autores y lugar de ubicación.

Los premios que se otorgarán serán: en la categoría de luminarias 1º Premio. 300 €; 2º Premio. 200 € y 3º Premio. 100 €; para la categoría de caballerías: 1º Premio. 100 €, 2º Premio. 70 € y 3º Premio. 50 €.

Habrá un jurado que estará integrado por la concejala de Fiestas -o persona en quien delegue-, representantes de la Corporación Municipal, un representante de la Hermandad de San Antón, y un/a secretario/a. El resultado del concurso será público el 16 de enero de 2020. Los componentes del jurado efectuarán su visita a las luminarias el día 14 de enero, a partir de las 20:30 horas, y a las caballerías el día 15 de enero, a las 13:00 horas. A ser posible deberán estar presentes los autores de las mismas.

El Ayuntamiento de Guadix recuerda, por último, que para disfrutar de una forma más segura de las Fiestas de San Antón, el consistorio no permitirá luminarias en zonas asfaltadas, empedradas o enlosadas. En los demás lugares, los responsables deberán echar una capa de arena de aproximadamente 20 centímetros de espesor, mientras que el diámetro de la hoguera no deberá sobresalir más de un metro. Además, no se permitirán luminarias junto a edificaciones o habitáculos y se deberán retirar estas al menos a 25 metros de distancia. Todos los participantes deberán proveerse de su correspondientes seguro y autorización municipal que garantice evitar cualquier incidencia.

Con respecto al resto de actividades de San Antón, el sábado 14 de enero, a las 19:30 horas, tendrá lugar la tradicional procesión de las antorchas para trasladar a San Antón desde la Parroquia de San Miguel hasta la Ermita de San Antón. A las 20:30 horas, se procederá al encendido de la luminaria municipal donde habrá una degustación de productos típicos del cerdo y vino del país.

El día siguiente, domingo 15 de enero, a las 11:00 horas, tendrá lugar la misa en la ermita de San Antón en honor al santo y la posterior salida procesiones por el entorno, con la bendición de los animales. A las 12:00 horas tendrá lugar el recorrido de las tradicionales "nueve vueltas”. También se instalarán diversos puestos para que la ciudadanía pueda comprar la tradicional cuña de San Antón.