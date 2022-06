El granadino Carlos Rodríguez se proclama campeón de España de ciclismo en ruta

Con tan solo 21 años, Carlos Rodríguez se ha proclamado este domingo campeón de España de ciclismo en ruta. El granadino, perteneciente al equipo Ineos Grenadiers, ha completado los 186 kilómetros de la prueba desarrollada en Mallorca para conseguir su primer título a nivel nacional, convirtiéndose así en una clara promesa del ciclismo español.

Ya como flamante campeón de España, el joven ciclista de Almuñécar ha asegurado que "ha sido algo increíble, llevo luchándolo desde categorías inferiores. Llevar la bandera de tu país durante todo un año es algo muy bonito". Rodríguez ha querido agradecer a todo su equipo el apoyo incondicional, "a mi entrenador, director, masajista, no solo su apoyo ahora, sino durante todo el año". También ha habido momento para recordar a la familia, en especial sus padres y su hermana. De hecho, su madre ha sido la primera en felicitarlo, viviendo uno de los momentos más emocionantes al correr a abrazarlo unos segundo después de cruzar la línea de meta.

Sobre la carrera, Carlos Rodríguez ha apuntado que "se ha llevado un ritmo muy alto y era difícil controlarla. Había que aprovechar cualquier oportunidad y a falta de dos vueltas lo he intentado. He podido hacer una una contrarreloj en solitario hasta la meta y solo quedaba ver si salía bien. He tenido la suerte de que haya salido".