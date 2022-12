La zona Norte denuncia nuevos cortes mientras el centro alumbra la Navidad: "¿Dónde está la igualdad?"

En Granada existen dos polos energéticos. En uno, se enciende el alumbrado navideño para engalanar las calles de cara a las fiestas; en el otro, pasan horas sin luz. "¿Dónde está la igualdad?", plantea la Asociación de Vecinos del barrio Nueva Cartuja, que denunció la situación a través de sus perfiles en redes sociales. Su presidenta, Rosa García, reconoce a GranadaDigital estar "muy quemada y cansada" en estos días. Los cortes de suministro han vuelto a intensificarse de un tiempo a esta parte, coincidiendo con el desplome de las temperaturas, con lo que la zona Norte está viviendo jornadas "muy complicadas".

"Este año es horroroso otra vez. Llevamos tres semanas de cortes continuos. Le quitan a los vecinos la luz a las ocho de la tarde y se la devuelven de madrugada, todos los días", lamenta García. Apagones que comienzan entre las siete y las ocho de la tarde, y que terminan, en ocasiones, entrada la madrugada. la presidenta de la Asociación de Vecinos de Nueva Cartuja precisa que están registrándose apagones en el entorno de la calle Francisco de Paula Valladar Serrano, la calle Henríquez de Jorquera, el barrio de La Paz y Casería de Montijo. En la primera de estas calles, subraya, "nunca se ha ido la luz". Lo corrobora Laura Guillén, vecina de dicha vía. "En esta zona no se iba antes la luz. Es ahora cuando está empezando", afirma.

Los vecinos han ido recogiendo las incidencias sufridas durante las últimas semanas en un listado, al que ha accedido GranadaDigital. Solo en Cartuja, son nueve los cortes registrados en los últimos 14 días. El 19 de noviembre, 16 vecinos se quedaron sin luz durante casi dos horas, entre las seis y media y las ocho y cuarto de la tarde. Otros tantos permanecieron el mismo lapso de tiempo sin suministro durante los días 20 y 21 de noviembre. El día 23, sufrieron un apagón de madrugada otros 16 granadinos, que, en la misma fecha, se quedaron sin luz también entre las 22:47 y la 1:10 horas de la fecha posterior. El día 24, de 20:30 a 23:37 horas, más de 30 residentes de esta zona se quedaron a oscuras, entre otros incidentes. En Casería de Montijo, las interrupciones ascienden a 20 en diez días.

"Como ha hecho calor, no estaba todo encendido. En el momento en el que empieza el frío, la luz se va. Lo que está pasando ahora es que se va de una zona a otra. ¿A qué se debe esto?", se pregunta Guillén, quien sostiene que le trasladó esta situación a Jacobo Calvo durante la última junta de distrito, este jueves. "Es contradictorio que enciendan las luces de la ciudad y aquí estemos sin suministro. Nos alegramos de que Granada disfrute del alumbrado, pero nosotros también queremos poder encender una lumbre, tener una calefacción o trabajar. Pedimos lo mínimo, tener derecho a aquello por lo que pagamos", argumenta. Rosa García abunda en esta línea. "Todo el mundo tiene que disfrutar de la Navidad, y se tiene que poner el alumbrado, pero que lo disfruten todos. ¿Para qué queremos luces en el centro si mis vecinos no tienen en su casa? ¿Qué clase de fiestas van a pasar?", expone.

Sin solución

Laura Guillén incide en la ausencia de una respuesta efectiva a este problema, que acompaña al distrito Norte desde hace tiempo. "Estamos llamando a Endesa y es muy problemático hablar con la maquinita. Luchamos desde hace muchos años por tener un teléfono 958 al que llamar para que se nos arregle la situación, no se nos hace caso. Los cableados están obsoletos. Endesa no invierte lo que tiene que invertir ni hace lo que tiene que hacer. Nuestros gobiernos están siendo muy permisivos, no están haciendo nada para obligar de una manera contundente a que actúen", lamenta la vecina de la zona Norte, quien se pregunta qué sucedería si "eso pasara en la Gran Vía". "A la media hora o a la hora, ya estarúan las luces dadas, y no sería con esta frecuencia que estamos viviendo", afirma, antes de sentenciar que en la zona están "cansados de visitas, de fotografías y de todo". "Queremos que se actúe".