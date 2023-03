'Salud a Todo Twitch' aborda los trastornos de conducta alimentaria

‘Salud a Todo Twitch’ ha abordado este miércoles los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). El espacio conducido por Joan Carles March, emitido en los canales de Twitch, Facebook y YouTube de GranadaDigital, se ha adentrado en el origen de este tipo de patologías, sus consecuencias y la problemática que supone para el entorno de quienes las padecen. Para ello, el investigador y docente de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha contado con la participación de profesionales sanitarios y representantes de asociaciones especializadas en este asunto para analizarlo en profundidad.

En el bloque inicial del programa, March ha tratado los trastornos de la conducta alimentaria con Sara Bujalance, presidenta la Asociación Catalana de Anorexia; Patrícia Cervera, Presidenta de TCA Andalucía; Pilar Antel, Vicepresidenta de Adaner Granada, y Mari Carmen Galindo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Anorexia y Bulimia. "A raíz de la pandemia, se ha experimentado un incremento muy importante", ha subrayado Bujalance, quien ha estimado que los casos se elevaron al triple en los peores momentos de la crisis sanitaria y que ahora aún se atiende al doble de pacientes que padecían estas patologías antes de la misma. "Es muy importante identificar las señales de alerta y realizar una intervención lo más precoz posible", ha agregado.

Patricia Cervera, que en su familia ha tenido casos de estos trastornos, considera que, en este sentido, se ha "avanzado", si bien "hacen falta muchos más recursos" a su juicio. "Ciamdp esta enfermedad aparece en nuestra casa, nos da muchísimo miedo, no queremos afrontarlo a veces", ha exteriorizado. Pilar Antelo, por su parte, ha puntualizado que un TCA "no aparece de un día para otro". "Tiene que haber muchos factores que no funcionaban bien", ha matizado.

En un segundo bloque que ha tratado el asunto desde un prisma más psicológico, Marta Carulla, psiquiatra del Hospital Sant Joan de Deu, ha incidido en esta idea. "La causa es multifactorial. A veces, la comida es solamente la punta del iceberg", ha añadido, para seguidamente puntualizar que "en chicos está más invisibilizado". En esta línea, Luis Beato, psiquiatra infantil de Ciudad Real, ha aportado que "lo que más se ve es la anorexia, pero los cuadros más frecuentes son el trastorno por atracón y la bulimia".

"Es gente cada vez más joven y con problemas psicosociales", ha subrayado José Guerrero, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Virgen de las Nieves, quien ha animado a la creación de "un centro de referencia" que trate los TCA. "Es importante sensibilizar mucho a los compañeros en la detección", ha expuesto el médico de familia y coordinador del grupo de salud mental Semfyc Víctor Expósito Duque, quien considera que "hay una base de perfeccionismo y exigencia". "Hay que atacar eso", ha concluido.

El tercer bloque de la emisión ha planteado distintos métodos de trabajo de especialistas en psicología para abordar estos trastornos. Natalia López, psicóloga de Adaner Málaga, ha indicado que "uno de los casos más difíciles es cuando los pacientes han hecho del trastorno su identidad", lo que llega a generar "un vacío" en su vida. Ángela Taladriz, psicóloga de Adaner Madrid, ha defendido que "haya un nutricionista o endocrino" en el tratamiento, de forma paralela al trabajo psicológico. "Tenemos que entender que los trastornos de alimentación requieren mucho tiempo. Una de las cosas que se explica es que no es algo que se solucionará pronto, que necesita su tiempo", ha apostillado la psicóloga Isabel Cantero, quien ha invitado a quienes padezcan estos problemas que se dirijan "a profesionales especializados o asociaciones".

El epígrafe postrero del programa ha consistido en dos entrevistas con especialistas que han trabajado en diferentes métodos para tratar los trastornos de conducta alimentaria. En conversación con Joan Carlos March, Jordi Mitjà, enfermero del Hospital Sant Joan de Deu, ha expuesto una iniciativa que consiste en "utilizar las redes sociales de forma terapéutica", en especial TikTok. Marta Tena, fundadora y presidenta de ‘Cómete tus miedos’, así como directora general de la clínica Renace TCA, quien también plantea un aprendizaje sobre el uso de las redes sociales. "Si un adolescente centra su vida en consumir contenido en redes sociales, no está valorando realmente su vida", considera.