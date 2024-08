El Granada quiere romper en Ferrol el maleficio de no ganar a domicilio

El Granada CF disputa este sábado en A Malata ante el Racing de Ferrol la segunda jornada de la Liga Hypermotion, la primera fuera de casa de la temporada.

El conjunto rojiblanco quiere reponerse de la dura derrota ante el Albacete Balompié en la primera jornada en el Nuevo Los Cármenes. Guille Abascal necesita ganar para despejar las dudas y por ello se prevé algún que otro cambio en el once inicial del sevillano.

En la convocatoria de 24 futbolistas, Siren Diao es la principal novedad. El técnico mantiene para el sábado la baja del media punta Óscar Melendo, que ya se perdió por lesión el partido ante el Albacete al arrastrar desde la pretemporada una lesión por un fuerte golpe sufrido; además de la de Famara Diédhiou, quien no cuenta para el club.

Cambios en el once inicial

Se prevén algunos cambios en el once inicial de Guille Abascal, como la titularidad de Luca Zidane o la vuelta al once de Lucas Boyé. También se espera la titularidad de un Manu Trigueros que fue el mejor del equipo nada más salir al verde en el encuentro contra el Albacete. Abascal cree que el equipo hizo un buen partido, que en el segundo tiempo está totalmente condicionado por esos minutos de desconexión, una desconexión de cinco minutos en el que se producen los dos goles, el penalti y el saque de banda.

No obstante, Abascal dejó claro que “no habrá muchos cambios” en el once inicial “entendiendo que el equipo compite bien y genera”. “Estamos en los primeros partidos, no ha habido suficiente minutos en cada jugador para tomar decisión”, declaró para anticipar a continuación que sí que puede “haber variantes”.

462 días sin ganar fuera de casa

El Granada CF superó en mayo el año sin ganar un partido oficial como visitante, ya que la última victoria data de hace dos temporadas al no haber sido capaz la pasada campaña de vencer a domicilio.

La última vez que el Granada ganó un partido fuera del Nuevo Los Cármenes fue el 20 de mayo de 2023, cuando se impuso por 1-3 en Anduva al Mirandés en partido correspondiente a la penúltima jornada de Segunda división.

De aquello hace ya un año y tres meses, o lo que son lo mismo, 462 días sin ganar a domicilio.

El rival: Racing de Ferrol

Un Racing Ferrol todavía en construcción, con trece caras nuevas y varias bajas por lesión, sobre todo en el centro de la defensa tras la pérdida de Erick Cabaco, persigue este sábado ahondar en las dudas del Granada, un recién descendido que arrancó la Liga Hypermotion con una inesperada derrota en Los Cármenes ante el Albacete.

El fichaje de Manu Vallejo ha aumentado las opciones en ataque del Racing. El exfutbolista del Girona, que el curso pasado jugó cedido en el Zaragoza, destaca por su versatilidad, ya que puede actuar como enganche o incluso como extremo.

El conjunto entrenado por Cristóbal Parralo firmó una buena actuación en su debut ante el Málaga, pese a no pasar del empate. La principal novedad puede ser la entrada de Eneko Jauregi en la delantera. El exfutbolista del Amorebieta se estrenó con un doblete que le abre las puertas del once, sobre todo por la discreta actuación del excadista Álvaro Giménez.

El técnico cordobés cree que “si no cambia la plantilla de aquí al final del mercado, el Granada es un claro candidato al ascenso a pesar del traspié del otro día contra el Albacete. Por jugadores, tiene una plantilla excepcional y debe ser uno de los candidatos al ascenso directo junto al Almería, Oviedo o Zaragoza, que también están haciendo equipos muy fuertes”.

El árbitro del encuentro será Andrés Fuentes Molina, del Comité valenciano, que nunca ha pitado a los rojiblancos.