Guille Abascal: "El mercado está abierto, pero creo que hemos cumplido con lo que quería el club"

Guille Abascal, entrenador del Granada CF, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para hablar de la previa del partido de este sábado contra el Racing de Ferrol en A Malata. El técnico ha comentado que "Óscar Melendo sigue fuera del grupo, sigue trabajando con el departamento médico, y todos los demás están disponibles y han completado la semana de entrenamientos". Respecto a las posibles entradas o salidas, Abascal ha asegurado que "la intención era que el grueso de la plantilla estuviese antes del quince y yo creo que eso se consiguió , el mercado está abierto pero creo que hemos cumplido con lo que quería la dirección deportiva y con lo que quería el club".

Sobre el estado físico de Trigueros, Abascal ha explicado que "el físico del jugador te lo dan los minutos, no solo los entrenamientos. Es verdad que en cuanto a la integridad, llevaba poco con el equipo, y yo creo que como primera prueba esos 45 minutos le dieron suficiente y entendemos que conforme acumule, sobre todo por que cada equipo tiene un ritmo, el irá cogiendo ritmo y podrá estar participando más minutos en el campo".

Además, añade que "obviamente son los primeros partidos y también depende un poco del ritmo por el tema de las temperaturas, de como jugamos nosotros y de la intensidad que tenga el partido, pero evidentemente puede cubrir más de 45 minutos".

El entrenador rojiblanco asegura que "la puerta todavía está abierta porque el mercado está abierto, no depende de nosotros pero yo estoy bastante contento con la situación que tenemos y sobre todo con la dirección que el equipo ha ido cogiendo en cuanto a cada refuerzo se ha ido trayendo, creo que tenemos esa idea clara tanto la dirección deportiva como yo, que es competitiva internamente y yo creo que eso es lo más positivo, que haya una competencia interna para que nadie se pueda relajar y el equipo pueda competir en cada partido".

Respecto al partido contra el Albacete, Abascal cree que "el equipo hace un partido, si quitamos eso, seguramente sería un partido completo porque es un partido con dos tiempos diferenciados, sobre todo un primero de mayor carrera en el que después del 'pressing' recuperábamos y corríamos, y un segundo tiempo que está totalmente condicionado por esos minutos de desconexión, una desconexión de cinco minutos en el que se producen los dos goles, el penalti y el saque de banda, y se convierte en un partido en el que están 45 minutos volcados, cerca del área rival, con muchísima presencia en el área y con bastantes ocasiones claras, sobre todo las dos de Theo, de la de Gio, al final de esas dos situaciones que creo que entran en juego la precipitación, porque tanto Ricard como Gonzalo podían haber dado un pase más y seguramente tendríamos todavía más claras, pero son dos partidos que yo creo que en su contexto están bien manejados , en el segundo tiempo por estar volcado se sufren transiciones y en el primer tiempo se controla con velocidad y con espacios". "Son dos partidos que nos podemos encontrar pero que evidentemente lo que se haga en las áreas es lo que determina que tengas un partido, que tengas otro, en este sentido creo que si le quitamos esos cinco minutos de desconexión estaríamos hablando seguramente de otro resultado".

Abascal asegura que lo que le deja más satisfecho del equipo es "verlos entrenar cada día, día a día se ve una mejora, un progreso. Al final lo que hacemos fútbol estamos satisfechos cuando lo vemos en el campo de entrenamiento, al final ves a tu equipo competir y disfrutar y eso es lo más importante, por tanto, en esa satisfacción no va más allá de las 24 horas, porque cada día tiene que ser mejor que el anterior, y yo creo que eso es lo que perseguimos nosotros como cuerpo técnico". Además, asegura que el Racing de Ferrol "es un equipo muy competitivo, un equipo que en su campo sabe utilizar sus virtudes, sobre todo con una presión alta y con centro lateral, un equipo que conecta bien desde segunda jugada, que carga mucho el área par centrar sobre todo con los desdoblamientos de laterales y que después no se piensan nunca cuando tirar, por tanto, un partido peligroso para nosotros en el centro lateral, peligroso en todo lo que cae de segunda jugada y tiro de fuera de área y sobre todo en unos primeros minutos en el que seguramente veremos un equipo que presione muy alto y que tendremos que superar esa presión".

Respecto a como se entrenan las desconexiones que tuvieron contra el Albacete, el entrenador asegura que "hay dos caminos. El primer camino es hablar todo lo que sucede en el partido, hablando se entiende toda la gente y nosotros intentamos ser lo más sinceros posible y comunicarnos entre nosotros, y después hay un momento que si que puedes controlar, que no es en si la desconexión, pero es como acabar esos mini partidos que podemos llevar, como acabar del 40 al 45, como acabar del 85 al 90. Cuando hay un resultado en contra es menos controlable porque al final te dejas llevar por empatar un partido o por querer ganarlo. En cambio, cuando lo estás ganando, es muy controlable desde la posición, pero es muy controlable también desde la gestión del tiempo, de la gestión del ataque y de la gestión de las zonas peligrosas, es decir, si vienes de conceder un saque de banda que te ha costado un gol, pues evidentemente desde la primera presión no conceder otra vez o estar más compactos en las zonas donde el rival puede obtener otro saque de banda, otro córner, entonces sí que se puede trabajar aparte del tema psicológico y mental".

Abascal comenta que "nosotros no barruntamos bastantes cambios entendiendo que el equipo, salvo esos minutos, compite bien y sobre todo genera. Al final lo definen las áreas, son dos situaciones de balón parado que tampoco pueden penalizar. Evidentemente yo creo que estamos en los primeros partidos, que no hay suficiente minutaje en cada jugador como para tomar una decisión, pero que puede haber variantes seguro".

El año pasado el equipo no ganó ningún partido como visitante, en este sentido, el entrenador asegura que "nosotros a cada club que llegamos ponemos las cosas completamente nuevas, nosotros no podemos vivir de una situación del pasado o comparar una situación con otra porque son completamente diferentes. El propio futbolista sabe perfectamente que cada año es una vida nueva, estás en una piel nueva, tienes un discurso nuevo, tienes una identidad nueva y el que viva el pasado tendrá que soltar el lastre para poder continuar hacia delante". Añade que "nosotros ni lo hemos nombrado ni somos los mismos que repetimos la temporada, es diferente cuando vienes de una temporada tú como entrenador y puedes compararlas, así que no creo que exista ese tipo de comparaciones".

Abascal tiene claro quien es el titular en la portería, "que haya debate o de discurso es una cosa normal, sobre todo cuando hay una situación, por ejemplo, como la de Luca, que es una incorporación nueva, y como Marc, que viene de casi ser una incorporación porque llegó en el pasado mercado de diciembre, evidentemente puede existirlo pero yo como entrenador lo tengo claro y el equipo también".