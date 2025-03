Pin lo tiene claro: "Vamos a pelear al máximo porque creemos que lo podemos conseguir"

Arrancan las últimas pruebas de fuego para el Covirán Granada con la enfermería aun como protagonista. La llegada de los nuevos fichajes palia, en cierta medida, el importante problema de efectivos que presenta el conjunto rojinegro que, una semana más, tendrá que apostar por "los nuevos" en un partido sumamente complicado ante Valencia Basket.

Pablo Pin ha confirmado en rueda de prensa que no podrá contar con Agustín Ubal, Scott Bamforth ni Pere Tomàs. Los tres continúan con sus procesos habituales de recuperación, pero no estarán disponibles para este fin de semana. En cuanto al jugador mallorquín, el técnico ha señalado que "la semana pasada estaba para jugar, pero en el último entrenamiento tuvo un mal gesto a nivel muscular y va a estar fuera un par de semanas más".

En el capítulo de las dudas continúa un Sergi García que no termina de recuperarse del todo de sus problemas físicos. El base rojinegro "no ha completado ningún entrenamiento y será duda hasta el último momento". Así, Pablo Pin tendrá una rotación de diez jugadores profesionales y, seguramente, un Luca Medal que volverá a entrar en convocatoria. A pesar de los problemas físicos que sigue presentando la plantilla, Pin ha detallado que "es la primera vez que entrenamos con nueve jugadores profesionales y aptos para jugar en mucho tiempo". Una pequeña luz de optimismo en la tormenta.

En relación a las bajas que se han producido en la presente campaña, todas ellas en apenas dos meses, el entrenador ha señalado que "han llegado en un muy mal momento. Cuando nos pasó esto en la primera temporada fue en una etapa en la que venían equipos de Euroliga. Este año nos hemos tenido que enfrentar a Murcia, Lleida y Bilbao, que se podían ganar". Una combinación de situaciones que ha hecho que el Covirán Granada marche en penúltima posición a falta de diez jornadas para acabar la temporada. El siguiente duelo será un Valencia Basket que llegará tras jugarse su pase a la final de la Eurocup este mismo viernes ante el Hapoel Tel Aviv, haciendo que visiten Granada con menos de 48 horas de diferencia entre un partido y otro.

"Es un partido para pensar en nosotros. Con este tipo de equipos, que tienen tanto fondo de armario, están más que preparados para jugar estas semanas. Más que pensar en cómo están ellos, lo que estamos haciendo en poner el foco en que nosotros tratemos de estar dentro de nuestras opciones. Si tenemos alguna opción, intentaremos aprovecharlo. Valencia juega está noche en Bulgaria y eso es una carga física y mental para ellos. Si no ganan, vuelven a jugar la semana que viene y a nivel mental podría generar algo en ellos, pero son jugadores y equipos acostumbrados a esto”, ha detallado el técnico.

Nueva pretemporada

Aunque la opción de tener más jugadores disponibles para los próximos encuentros es positivo, entra en juego la adaptación de los mismos y la captación de los mecanismos del equipo. Algo que se pudo percibir en el duelo ante Bilbao Basket donde la combinación de jugadores veteranos con los recién llegados hizo que el equipo no mantuviese una "constancia" en su juego. Al respecto, Pin ha asegurado que es necesario "construir de nuevo y que la gente se vaya adaptando. Antes estábamos en los partidos siempre y ahora con tanto jugador nuevo se trata de encontrar las actitudes colectivas que se generan entrenando y compitiendo juntos. Esa continuidad en el juego nos va a costar, pero tenemos que sobreponernos a todo".

En esta jornada 25 de la ACB el debut como rojinegro recaerá sobre un Riccardo Visconti que lleva entrenando con sus nuevos compañeros desde el pasado martes. Sobre él, Pin ha apuntado que "se nota que viene de estar en una dinámica de equipo que está compitiendo, está en forma y tiene facilidad para todas las situaciones del juego. La liga italiana es muy parecido a la de España. Lo veo bien y se está integrando mucho porque al tener tantas bajas está participando mucho de los entrenamientos".

Convicción de pelear hasta el final

La situación que atraviesa el equipo es compleja, no cabe duda alguna. Pero la fe de poder conseguir la salvación por tercer año consecutivo no se ha perdido en un plantel rojinegro que sabe que "es difícil, pero posible". Pablo Pin no se ha escondido al mostrar su visión sobre lo que le ha ocurrido al equipo en estos últimos meses, consciente de que las lesiones han sacudido a un conjunto rojinegro que era competitivo y que estaba fuera del descenso antes de tener a media plantilla de baja.

Con el nuevo panorama, tanto el cuerpo técnico como la plantilla son conscientes de lo complicado que puede llegar a ser conseguir la salvación, pero mantienen una concentración plena en la meta final. "No nos podemos engañar, la situación es difícil, está claro, pero es posible. Lo primero pasa por tener un mínimo de salud para poder competir y poder entrenar. Esto es para todos los equipos igual. Si a las bajas le sumas que el club hace un super esfuerzo para fichar y teníamos una cantidad adecuada, pero esa cantidad se reparte en más de un jugador, no es que no queremos fichar, es que no podemos. Lo vamos a pelear al máximo porque creemos que lo podemos conseguir. Si alguien tiene una mínima duda de que vamos a pelear el problema lo tiene esa persona, no nosotros. Si lo conseguimos fiesta nacional y sino nos vamos tranquilos porque hemos hecho todo lo posible. Eso es lo que voy a seguir haciendo hasta el último año que esté aquí. Cada día para mí es una final, es la mentalidad que quiero del equipo y es la que voy a exigirles cada día, no voy a permitir que no peleen por nosotros."