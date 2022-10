La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto ha exigido a la Junta de Andalucía "un plan de choque inmediato para solucionar el alarmante problema de las listas de espera en la provincia", donde figuran, afirman desde el PSOE provincial, "más de 100.000 personas pendientes de la consulta con el especialista o de una intervención quirúrgica".

"El volumen de pacientes que están a la expectativa de saber qué tienen o de recibir un tratamiento es como si toda la población de Almuñécar, Armilla, Baza, Guadix y Loja se pusieran en cola. Esta es la lista de espera", ha expuesto.

Prieto ha lamentado que, según los datos ofrecidos por la propia Consejería de Salud, las listas de espera "sigan aumentando y no mejoren", con "88.000 granadinos y granadinas a la espera de ser recibidos por un especialista, de los que 45.000 están esperando más de dos meses". Un 18 por ciento más que hace un año, aseguran.

"Cada día hay más personas esperando y en el caso de intervenciones quirúrgicas, que ha aumentado un 12 por ciento en el último año, encontramos a 20.000 personas, de las que 3.000 llevan más de dos meses a la expectativa, y mucho nos tememos que van a tener que seguir esperando", ha detallado.

Hay áreas hospitalarias donde la situación es, a su juicio, "peor aún". En Guadix habría más de 8.000 personas a la espera de recibir atención sanitaria, "cuatro de cada diez personas que viven en el municipio accitano y su comarca están en lista de espera", ha remarcado la parlamentaria andaluza para indicar que en Loja se contabilizan más de 3.000 personas.

"La sanidad no avanza, está empeorando y la salud no puede esperar. No entendemos las razones por las que no se pone en marcha de manera inmediata el plan de choque que estamos reivindicando", ha incidido.

Prieto ha subrayado que "si esto sigue empeorando hay dos motivos: o no quieren que mejore para favorecer a la sanidad privada y justificar así su entrada en nuestro sistema sanitario o no se sabe hacer funcionar el sistema. Estas dos razones son muy graves".

"Detrás de cada una de esas listas hay personas que están esperando un diagnóstico, saber qué les pasa e incluso hay quienes están intentando salvar su vida", ha recordado al Gobierno andaluz del PP para remarcar que es un "tema preocupante y urgente a solucionar".

Tras apuntar al carácter "acumulativo" de la espera, debido a que el paciente entra al sistema a través del médico o médica de familia, con una espera de una semana o quince días mínimo, para luego ser derivado al especialista, con esperas entre medias de cada proceso para finalmente, en caso de precisarlo, llegar a una intervención quirúrgica tras meses o incluso más de un año de espera; la parlamentaria socialista ha aseverado que "las esperas, desesperan, y la salud no puede esperar".