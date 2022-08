El Hogaza Rock convertirá Alfacar en la capital del sonido underground

La 19ª edición del festival Hogaza Rock de Alfacar mantiene la singularidad que le ha caracterizado desde sus inicios: su apuesta por los sonidos más bailables y llenos de calidad de las décadas de los 50 y 60. El rock and roll, el surf, el garage y el soul harán que este municipio se transforme el sábado 3 de septiembre en una gran pista de baile para vecinos y visitantes.

Como en años anteriores, el evento, que está organizado por el Ayuntamiento de Alfacar y la Asociación Cultural Hogaza, con la colaboración de la Diputación de Granada, se celebrará a partir de las 20 horas en la céntrica Plaza de la Iglesia de Alfacar y la entrada será gratuita.

La vicepresidenta primera, diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática y alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, ha señalado que “son ya 19 ediciones del Hogaza Rock y que por lo tanto, hablamos de una cita imprescindible del verano granadino, un festival con una trayectoria muy sólida, con mucho trabajo detrás, y que esta año cuenta con cartel extraordinario lleno de bandas consolidadas del panorama nacional e internacional ”.

En cuanto al programa, abrirá el festival The Howlin Ramblers (Cádiz). A continuación, y desde Valencia, Chewbaccas. Después, actuarán Las Jennys de Arroyoculebro (Madrid), y Tiburona (Madrid). Y, por último, King Salami and The Cumberland Three (Londres). Para finalizar, el veterano dj granadino Zerdiyi cerrará la noche.