Centenares de personas se manifiestan en Almuñécar pidiendo medidas para el campo contra la sequía

Más de medio millar de personas -unas 200 según la Policía Local- se han manifestado este miércoles en Almuñécar, en la costa de Granada, pidiendo medidas urgentes contra la sequía, en el marco de la convocatoria de paro de seis horas en el campo realizada por las asociaciones Agua para el Campo y Verde, Seco y Jate, que han contado con el apoyo de comercios locales que han cerrado sus puertas en solidaridad.

Así lo ha indicado desde la organización a Europa Press, el presidente de la Asociación Seco, Verde y Jate, José Luis Ruiz, tras una manifestación que ha comenzado a las 8:00 horas y ha terminado al mediodía ante el Ayuntamiento de Almuñécar, donde han vuelto a exponer sus demandas, y han agradecido a los vecinos y los comercios locales que han cerrado sus puertas que les hayan acompañado en una jornada marcada por la lluvia.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press en Almuñécar han indicado que los convocantes han reunido a unas 200 personas, y que la Guardia Civil ha tramitado dos propuestas para denuncia por supuestamente impedir el paso a una gran superficie, que no ha secundado el paro.

Tanto el Ayuntamiento de Almuñécar como la Junta Central de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate no apoyaban esta convocatoria, partiendo de la base, según expuso esta última organización en un comunicado la semana pasada, de que entendían "perfectamente la preocupación y la desesperación de miles de agricultores de la comarca", tanto de Almuñécar y La Herradura, como de Jete, Otívar y Lentegí, pero no las reivindicaciones en las que se apoya dicho paro, que explicaron que "no se atienen a la realidad".

Los convocantes piden, sin embargo, a las administraciones autonómica y estatal que, ante "la extrema gravedad" de la situación que padece el campo, incluyendo "falta de agua" y "salinización" de pozos, se activen medidas "urgentes", en tanto, además, las últimas lluvias no son suficientes para la solución de problemas que son estructurales.

"Está lloviendo y el negro horizonte que se cierne sobre el futuro de nuestra agricultura se ha despejado un poco, pero no podemos bajar la guardia" pues "los acuíferos siguen salinizados, con sus aguas no se puede regar, mientras las administraciones públicas siguen sin dar respuestas adecuadas a la extrema gravedad de nuestro problema", aseveraban este pasado martes para pedir que la sequía en la Costa Tropical "sea una prioridad en las agendas de los políticos de Madrid y Sevilla".

Cuando convocaron en noviembre esta jornada de paro en la agricultura, consideraron que "la Junta de Andalucía sigue sin dar una respuesta positiva" a sus "legítimas demandas" y que el río Seco "sigue sufriendo la intrusión marina por las irresponsables extracciones de agua".

Por otro lado, el escenario que contemplan los Presupuestos Generales del Estado con financiación de las canalizaciones "más allá de 2027, no responde a la extrema gravedad de la situación" de los agricultores, apuntaron.