Neutralizan un dron que sobrevolaba el entorno de la reunión anual del Instituto Cervantes en Granada

Agentes de la Policía Nacional detectaron y neutralizaron este lunes dos drones en Granada, uno de ellos volando en las inmediaciones del círculo de seguridad del encuentro anual de directores del Instituto Cervantes. El segundo, sobre una multitud de alrededor de 150 personas que visitaban un monumento situado en la ciudad nazarí. La rápida actuación de los agentes que conforman el dispositivo desplegado en Granada, concretamente miembros de la Casa Real junto con el Servicio de Medios Aéreos e indicativos de seguridad ciudadana, permitieron identificar a los pilotos y proponerles para sanción a Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Detectados y neutralizados dos aeronaves realizando vuelos prohibidos

El primer suceso tuvo lugar sobre las 13:15 horas cuando los agentes del Grupo de Seguridad y Protección Aérea integrados en el Servicio de Medios Aéreos, detectaron el vuelo de un dron en las inmediaciones del Hospital Real de Granada, donde tenía lugar el encuentro anual de directores del Instituto Cervantes. Una vez neutralizada la posible amenaza, y gracias a la intervención de patrullas de seguridad ciudadana, se intervino la aeronave y se localizó a su operador, un ciudadano de nacionalidad italiana y residente en Norteamérica.

La segunda intervención tuvo lugar igualmente este martes, sobre las 14:00 horas, en el entorno de un monumento granadino donde se encontraban congregadas unas 150 personas. En este caso, la identificación del operador, otro varón de nacionalidad británica, fue posible gracias a la colaboración de los vigilantes de seguridad del complejo histórico artístico.

Los pilotos se enfrentan a sanciones de entre 600 y 250.000 euros

En ambos casos se contravino la prohibición de vuelo Notices to Air Missions o Avisos para Misiones, prevista para el día de ayer en Granada que restringía el vuelo en dicho espacio aéreo con la sola excepción de aeronaves de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la de encontrarse volando en zona restringida al vuelo fotográfico y tener que coordinarse con un helipuerto de un centro hospitalario y de una Base Aérea militar.

Los especialistas constataron que el implicado no contaba con el preceptivo seguro, uno de ellos ni siquiera estaba dado de alta como operador, no disponía de ningún tipo de certificado habilitante para el manejo de drones y, además, las aeronaves no disponían de placas identificativas. Por tales motivos se enfrentan a sanciones que oscilan entre los 600 y los 250.000 euros, dependiendo de la graduación de la gravedad del hecho por parte de Agencia Estatal de Seguridad Aérea.