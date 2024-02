El mejor disparo del mundo deja un estallido sordo que irrumpe entre los susurros en la galería. En fila, los deportistas fijan la mirada a diez metros, en un blanco que, a simple vista, es un pequeño punto negro sobre un fondo cuadrado. A un ojo y una mano, con la otra en el bolsillo, elevan el brazo con el que sostienen el arma y, con precisión, apuntan al objetivo, a diez metros del mostrador en que se sitúan. En un suspiro rebajan la tensión. El dedo índice aprieta el gatillo. ¡Bang! Las Gabias encumbra al más certero del planeta en estos días. Acoge en el Centro Especializado de Alto Rendimiento Juan Carlos I la Copa del Mundo 10 m de tiro olímpico en las modalidades de carabina y pistola de aire. La alcaldesa del municipio, Merinda Sádaba, ha colgado el oro en esta última disciplina al eslovaco Juraj Tuzinsky, que remontó en una final masculina ajustada. Este sábado, turno femenino, y el domingo, modalidad mixta.

El centro es un hervidero desde el pasado 8 de febrero, cuando silbó el pistoletazo inicial. Son 380 los deportistas que, procedentes de 47 países, se citan en Las Gabias. En el horizonte, los Juegos Olímpicos de París 2024, para cuya clasificación computan los puntos obtenidos en esta Copa del Mundo. Comenzaron los júnior para ceder ya en la recta final el protagonismo a los mayores. "Tenemos la gran suerte de contar con unas infraestructuras que son propiedad de la Federación Española y que, desde luego, nos sitúan en el mapa como referentes del tiro olímpico a nivel mundial", se congratula la primera edil gabirra. Un escaparate para el municipio que "atrae un gran número de visitantes", apunta Sádaba.

"Ten minutes!", advierte de repente la megafonía en una de las galerías. Avisa de que el tiempo se acaba a los pistoleros que todavía buscan colarse en la final, lugar reservado para los ocho más precisos. En la grada, las miradas se posan sobre las pantallas que muestran los resultados. Los músculos de los participantes se tensan en lo que clavan el ojo en el blanco. Deambula por allí Jorge Díaz, el entrenador nacional de la Federación Española de Tiro Olímpico, pendiente de los resultados. "Tenemos opciones de entrar en alguna final, tanto individual como en mixto", apunta, con un bronce júnior ya en el medallero nacional. "Es muy importante tener esta competición aquí en Granada porque todas las copas del mundo dan puntos para el ranking olímpico, donde se decide una de las plazas de París", señala. Por el momento, ya está confirmada la presencia de Fátima Gálvez en foso olímpico.

"Es la mejor instalación de España, para mí, sin duda, y es una de las mejores de Europa, por no decir del mundo. Que tengamos unas instalaciones en las que se pueda hacer todo, es un lujo", apostilla Díaz, en la misma línea en la que se expresa el presidente de la Federación Española, Miguel Francés. "No todos los países tienen capacidad para organizar una competición de este calibre", se enorgullece, pendiente también de los resultados de los deportistas nacionales. "Tenemos esperanza de conseguir tres plazas más para la Olimpiada", sonríe. No abunda demasiado, porque cae el mediodía y llega a la instalación la alcaldesa. "Está todo muy bien organizado", felicita la primera edil, mientras emprenden el camino a la galería en la que se disputará la final masculina en la modalidad de pistola de aire.

La grada se va llenando mientras los ocho mejores de la ronda clasificatoria toman posiciones y cargan el arma. "And let the final begin!", invita el presentador, al tiempo que suena Stayin’ Alive para amenizar la ronda. Como si alguien en realidad pudiera desviar su atención de lo que sucedía a diez metros del blanco. Los cinco primeros tiros pusieron al eslovaco Tuzinsky en ventaja, pero cada disparo afinaba más la puntería e igualaba la contienda. Solari sorprendió con un impacto casi perfecto, rebosante de tranquilidad en apariencia, para situarse en cabeza a la décima vez que apretó el gatillo. Parecía desmarcarse, pero se desinfló mientras Strautmanis atinaba para remontar.

Empezaron a caer los descalificados. El italiano Paolo monna primero, seguido del búlgaro Samuil Donkov y del alemán Robin Walter. El pinchazo del suizo Solari le instaló en quinta posición antes de que el segundo representante de Italia, Maldini, se quedara a las puertas. Strautmanis pareció sentir la presión de las palmas con que el público empezó a acompañar los últimos disparos. Se lamentó el letonio, con el turco Bugra Selimzade escalando hasta el tercer escalón del podio. Tuzinsky retomó la delantera en un ejercicio de regularidad y acierto postrero. El duelo estaba entre él y el representante de Letonia. Dos pistoleros y un único tiro para decidirlo todo. El eslovaco apretó el gatillo después, pero con más puntería. El mejor disparo del mundo. Sonó el himno de su país y la alcaldesa de Las Gabias, Merinda Sádaba, le colgó el oro antes de despedirse. En el centro continuaron silbando las balas que, al menos hasta este domingo, sitúan al municipio en el blanco del tiro olímpico mundial.