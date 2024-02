La Granada eco-friendly: "Piensa global, consume local"

La Ecotienda Umbela y Umbela Bienestar de Gerardo Moreno se encuentra en la esquina entre la calle Varela y la calle San Antonio. Trasladada hace escasos dos meses a esta nueva esquina, recibe clientes fidelizados de la anterior tienda. Moreno lanza sobre la mesa la vertiente más social del porqué la ciudadanía puede no volcarse al máximo en la causa: "Por una cuestión económica. A la hora de consumir, todo el mundo quiere que sea local. Tenemos el ejemplo del aceite de oliva, hay quien tiene que pagar el de Marruecos, le da igual que sea de España y favorezca a su ciudad". Y es que, al final "desgraciadamente, es el dinero el que marca la compra". Gerardo comenzó en este negocio al sentir un "compromiso con el medio ambiente". "Creo en la producción agroecológica. He sido productor y quiero seguir con esa idea. Creo en lo que hago", asegura. Por ello, sus productores de productos frescos -fruta y verdura- son locales. Además de no contaminar el suelo al producir de forma sostenible y no usar químicos -que afectan a la tierra y el agua-, también se produce una disminución de la huella de carbono producida por los combustibles fósiles, al no necesitar un transporte que viaja desde otro país o, incluso, continente.