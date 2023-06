Lauri y Pamela encabezan un grito: el Granada quiere estar en la Liga F

La justicia volvió a alinearse del lado del Granada Femenino, que lo intentó más que el Deportivo y obtuvo el merecido premio del gol en el 88’ y en el 96' por medio de Lauri y Pamela. La capitana y la mediocentro remataron con el corazón del granadinismo sendos córners que hacen que las granadinistas se marchen con ventaja a Galicia, donde tendrán que sellar este primer gran paso dado en Los Cármenes. La magia de Los Cármenes volvió a hacer acto de aparición para espolear a los suyas en los últimos minutos y materializarse en los tantos de la ‘10’ y la ‘8’. ¡Que sí, jo**, que vamos a ascender! Fue un clamor hasta el final en el feudo rojiblanco que, todavía iba a tener más que celebrar con el tanto que cerró el partido de Pamela. La Liga F está muy muy cerca de ser, esta vez sí, una realidad y no un sueño.

Ya lo advirtieron Roger Lamesa y Laura Pérez en la previa aventurando un encuentro frente al Deportivo con dos equipos que, desde el principio, iban a buscar imponer su identidad. Por eso, para conservar esas inmejorables sensaciones que dejó el partido de vuelta en Pamplona, Roger Lamesa optó por mantener ese mismo once que se impuso por 0-3 a las rojillas. Premio para Ángeles, que tras su estelar actuación con un hat-trick en la vuelta de semifinales, repitió el ser de la partida en esta ida de la final del play-off en el Nuevo Los Cármenes.

En esas comenzó el partido, con los dos conjuntos intentando desde el inicio llevar la iniciativa. Un cara a cara donde las primeras ocasiones por parte de los dos equipos llegaron desde la línea de córner. Poco a poco, y espoleado por un público de Los Cármenes que respondió a la llamada de su equipo poblando las gradas de tribuna, las de Roger Lamesa fueron tratando de imponer su juego con Alicia y Pamela, como ses habitual tratando de llevar la batuta de las suyas. También se colocó próxima a ellas Naima, que iba a comenzar centrando su posición para que fuese Lauri la que empezara cayendo a la banda izquierda.

El peligro del Granada empezó a llegar, sobre todo, por el perfil de una Laura Pérez que se mostró muy activa desde los instantes iniciales. Por su parte, Ángeles, como es habitual, efectuaba una labor incansable para encabezar la presión alta de las suyas. Aún no conseguían las locales en esos primeros compases conectar del todo con otras dos jugadoras capitales en el juego como Naima y Lauri. Por eso, progresivamente, la ‘17’ y la ‘10’ adoptaron la libertad acostumbrada para volver a hacerse indetectables y aparecer donde más lo necesitaba el equipo en cada jugada.

Los primeros intentos de las granadinistas se los apuntó Laura Pérez, de las más enchufadas por el momento en ataque. Sus compañeras lo detectaron y volcaron el juego por aquella banda. Así es como, antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de encuentro, la ‘7’ rojiblanca lo intentara en un disparo que desvió la defensa a córner. Al ritmo que el Granada empezó a crecer en ataque, Naima y Lauri ganaron protagonismo para probar pases filtrados peligrosos a la espalda de la defensa deportivista. De esta forma, llegó un nuevo intento de Laura Pérez cerca de la media hora de encuentro que recibió en el perfil diestro del área y probó fortuna, marchándose en esta ocasión su disparo algo desviado, pero recibido con un “uy” de la grada.

El público de Los Cármenes se divertía con los gestos técnicos de las Naima o Alicia y se levantó con las incursiones, sobre todo, por banda diestra de Laura Pérez. El Depor, por su parte, trató de sacudirse el dominio local soltándose en alguna jugada en ataque, pero las de Roger Lamesa continuaron volcadas sobre el campo deportivista. Así se llegó a los instantes finales de la primera parte, donde el partido se fue trabando con faltas que, en su mayoría, no recibieron amonestación por parte de la colegiada para desesperación de Los Cármenes. Con una de ellas, en un lanzamiento que asumió Naima y se marchó desviado, terminó la primera mitad y quedó todo por decidir para el segundo parcial.

La primera ocasión rojiblanca llevó el mismo sello: Laura Pérez. Apenas en el 46’, una jugada muy madurada por parte del conjunto nazarí acabó en los pies de la ‘7’, que no se lo pensó, y su disparo raso al palo corto lo atajó abajo la guardameta deportivista para enviarlo a córner. En esta segunda mitad, Naima comenzó a dejarse caer por el perfil derecho para asociarse con Laura Pérez y Alba y, en torno, a ese triángulo el Granada encontró su mejor vía para llevar el peligro a la portería rival. Fue precisamente de una recuperación alta de la lateral, incorporada al ataque, la que acabó en un centro al área que encontró rematadora en Pamela y no terminó por muy poco suponiendo el primer gol rojiblanco -ya lo había cantado Los Cármenes-.

A punto de cumplirse el 60’, ninguno de los técnicos pareció verlo claro y fue la entrenadora deportivista la primera en mover ficha introduciendo un doble cambio. Mientras, Roger Lamesa también trabajó en soluciones desde el banquillo y se pudo ver a Noe e Inés intensificando los ejercicios de calentamiento. El Granada siguió acumulando ocasiones, pero no conseguía materializar. Otra muy clara estuvo en las botas de Naima que culminó una gran acción individual con un disparo que obligó a la estirada de la guardameta visitante para evitar el primer tanto del encuentro. Lo que no cesaron fueron las interrupciones sin amonestación y, a medida que se iba aproximando el final del encuentro, los segundos al crono que empezaron a arañar las visitantes ante un estadio rojiblanco que no daba crédito.

Entre tanto, el técnico rojiblanco introdujo a Noe por Ángeles a la que no habían conseguido encontrar las rojiblancas en este encuentro, como sí lo hiciera ante Osasuna. El Granada continuó volcado sobre el campo rival intentando explotar las bandas con Lauri -dejó un regate plástico que aplaudió Los Cármenes-, caída a la izquierda, y Laura Pérez a la derecha. Sin embargo, tanto lo intentaron las locales hasta el final que un córner originó el tanto de Lauri para delirio de Los Cármenes. La magia entre el estadio y las jugadoras había vuelto a emerger para que las suyas se marchen a tierras gallegas en ventaja. Y todavía lo iba a hacer una vez más, con el segundo tanto de Pamela. La Liga F, esta ahora sí a tan sólo un paso.

Ficha técnica:

Granada CF Femenino: Sandra, Marta C., Postigo, Alba Pérez, Gaste, Alicia, Pamela, Lauri (90’, por Inés), Naima, Laura Pérez, Ángeles (74’, por Noe).

Deportivo ABANCA: Lucía, Samara (85’, por Monteagudo), Henar, Altamira, Paula, Laura Fdez (60’, por C. Suárez), Millene (85’, por Eva Dios), Ainhoa M (65’, por S. Navarro), Raquel G., Charle (60’, por Carlota), Cris M.

Árbitra: Coral Couso Cuadrado, del comité aragonés. Amonestó del lado local a Postigo y del lado visitante a Millene y Samara.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de la final del play-off de ascenso a la Liga F.