Jorge Iglesias (Granada, 1971) acude a su encuentro con GranadaDigital carpeta en mano. "Tenemos muchos planes en marcha", sostiene nada más llegar. Hace nueve meses que ejerce como concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Granada, todo un parto que ha dado a luz numerosos frentes abiertos. Instalaciones, actividades, convenios… Algunos asuntos progresan, como la reforma del Palacio de los Deportes, "a 10 o 15 días" de someterse a la mayor intervención de su historia; otros permanecen en un estancamiento ya histórico, como la concesión del Nuevo Los Cármenes, de la que los ciudadanos, espera el edil, deben "tener noticias en poco tiempo". Sonriente, resalta el desempeño de su equipo de trabajo y, reservado, adelanta el anuncio de más novedades próximamente.

Pregunta: ¿Para qué dan nueve meses al frente de la Concejalía de Deportes de Granada?

Respuesta: Bueno, pues nueve meses dan para mucho, pero, sobre todo, para hacer una radiografía extensa de la situación del deporte municipal y también para intentar ver hacia dónde camina el deporte, hacia dónde camina la sociedad. A través de un cambio de modelo de gestión potente, que en el que estamos ya inmersos afortunadamente, establecer los mecanismos adecuados para que los granadinos, a corto y a medio plazo, puedan tener más y mejores servicios deportivos.

P.: Antes de la entrevista comentaba los planes que tiene la Concejalía en marcha, entre los que se pueden incluir esos encuentros periódicos con concejales de toda la comunidad. ¿Cuáles son?

R.: La Concejalía de Deportes ahora mismo tiene en marcha una serie de proyectos que van encaminados, sobre todo, a intentar vivir mejor, a concienciar al granadino de la verdadera importancia que tiene el deporte y a visibilizar muchos deportes que hay gente que todavía no sabe ni que existen. El Ayuntamiento debe poner a disposición de los granadinos el mayor número de instalaciones deportivas posible y ofrecer mejores servicios. En eso es en lo que estamos. Es fundamental la colaboración público-privada en estos aspectos y creo que vamos en un camino adecuado. Las cosas van saliendo y, paulatinamente, conforme vayamos teniendo noticias, vais a estar puntualmente informados de verdaderos logros que, en definitiva, van a redundar en todos los ciudadanos.

P.: ¿Qué se puede ir conociendo de los proyectos a medio y largo plazo?

R.: Se puede ir conociendo que en pocos días vamos a empezar una obra histórica en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada. Es una obra de rehabilitación energética, va a ser la obra más importante del Palacio de Deportes en toda su historia, que tiene ya 33 años, y va a convertir la instalación municipal en un referente a nivel nacional en cuanto a rehabilitación energética. Hay que tener en cuenta que va a pasar de tener una D a una B y eso va a hacer que el palacio sea mucho más versátil y, sobre todo, que desde el punto de vista de eficiencia energética sea mucho sea mucho mejor. Ese es uno de ellos, pero también es verdad que estamos inmersos en intentar recuperar instalaciones deportivas de la ciudad que están paradas desde hace años, como el We o el Pabellón Mulhacén, que son instalaciones emblemáticas en Granada. No podemos permitir, con el incremento tan bestial que hay de práctica deportiva, tener esas instalaciones al margen. Hace falta poner todos los mecanismos oportunos para que los granadinos puedan ser beneficiarios de ellas lo antes posible.

P.: Lo que asoma ya a la vuelta de la esquina es la Media Maratón Ciudad de Granada.

R.: Cumple 40 años. Este año hemos conseguido por primera vez en la historia, después de muchos intentos, que esta media maratón pueda pasar por dentro del conjunto monumental de la Alhambra. Va a ser una de las medias maratones más bonitas del mundo. Tenemos que congratularnos todos, ha sido un trabajo excelente de mi equipo de la Concejalía de Deportes, y también ha puesto mucho de su lado el Patronato de la Alhambra. Será el día 4 de mayo y hace ya dos semanas que no tenemos dorsales; es decir, justo dos meses antes de la prueba ya no había. El éxito ha sido brutal y en ese fin de semana, Día de la Cruz, con un porcentaje altísimo de corredores de fuera de Granada, tendrá una repercusión económica importante en la ciudad, pues vamos a poder disfrutar de la media maratón más bonita del mundo.

P.: En lo que a la gestión se refiere, ha definido en varias ocasiones dos grandes vertientes que confluyen en su Concejalía. Una de ellas, lo mencionaba antes, comprende la relación entre el deporte y la salud.

R.: Por supuesto, en la Concejalía de Deportes tenemos la suerte, y siempre sacamos pecho de ello, de tener el centro de medicina deportiva más importante del país, dirigido por el doctor Miguel Ángel Gallo. Hace que en nuestras instalaciones deportivas, en horario matinal, más del 80% de los usuarios en medicina deportiva tienen más de 60 años. ¿Eso qué nos dice? Que la gente por fin ve que el deporte es muy importante. El deporte le aporta calidad de vida, le aumenta la esperanza de vida. Pero no solo eso, sino que además, esa función social que tiene el deporte hace que el grupo se convierta para mucha gente en su nueva familia. Es muy importante que la gente sea consciente de que cada euro que se invierte en deporte y estudios, el mínimo que digamos, reporta un ahorro en gastos sanitarios de 15. Es decir, por cada euro, nos ahorramos 15 en gastos sanitarios. Eso es cambiar pastillas por ejercicio físico, que nos aporta mucho más de lo que nosotros creemos.

P.: La segunda vertiente, sobre la que también daba una pincelada antes, asocia al deporte con la economía. ¿Hacia dónde avanza el Ayuntamiento en este sentido?

R.: A ver, como Ayuntamiento de Granada y como Concejalía de Deportes, nosotros tenemos que mirar lo mejor para los granadinos y tenemos que intentar ofrecer más y mejores servicios. Yo siempre pongo un ejemplo: el extinto Patronato Municipal de Deportes era una esfera que daba cobertura a un aura de diez, que era el deporte que había antes. Han pasado 35 años y la Concejalía sigue siendo lo mismo, pero damos cobertura a diez veces más deporte. ¿Por qué? Pues precisamente porque la gente cada vez practica más deporte, cada vez hay más deportes federados. Uno de cada tres granadinos practica algún tipo de deporte. Ha entrado de una manera importante en la vida de los granadinos. Para que esto pueda ser sostenible, es necesaria la colaboración público-privada. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen los principales ayuntamientos de este país. El otro día, que desde Granada hemos creado ese G8 de concejales de Deportes de Andalucía, hablé con los compañeros de otras capitales. Todos están de acuerdo y están funcionando en el mismo camino, porque, si no, sería imposible. En un Ayuntamiento que no tiene potencial para poder aumentar y modernizar los equipamientos, es fundamental que esa colaboración privada en ese aspecto nos ayude a ofrecer mejores y más servicios. Que no se preocupe la gente, que sabemos lo que lo que nuestra oposición siempre nos va a decir con la famosa palabra 'privatización'. No es una privatización, son concesiones administrativas que están vigiladas constantemente por el Ayuntamiento, por la Concejalía de Deportes, por lo cual nosotros siempre marcamos los pasos en cuanto a precios y servicios, y es fundamental esa cogestión, que, en definitiva, es la palabra.

Instalaciones municipales: Bola de Oro, Mulhacén, We y Veleta

P.: En este apartado se enmarca la controvertida implementación de un nuevo modelo de gestión del centro deportivo Bola de Oro. ¿En qué consiste?

R.: Es lo mismo que te acabo de decir, pero allí en Bola de Oro lo que intentamos es enriquecer. A ver, son unas instalaciones que tienen más de 35 años y que ya están obsoletas. Necesitamos darle un plus incorporando nuevas unidades, nuevos equipamientos deportivos que nos van a ayudar a dar más servicios. Aquello tiene también muchos muchos problemas desde el punto de vista de aparcamiento... Hay una serie de mejoras que hace falta hacer. El único camino para poder hacerlo es con este sistema. ¿Qué tenemos pensado allí? Ahora mismo hay que tener en cuenta que estamos en el génesis, estamos empezando y no podemos dar todavía una información detallada al respecto. Pero queremos enriquecer con una pista de pump track, un rocódromo y, sobre todo, fitness y crossfit, que hoy en día es lo que más se demanda. Y allí no tenemos espacios para poder hacerlo. Por ahí es por donde van los tiros, y evidentemente, por poder hacer una concesión como ya tenemos hechas otras, como pueden ser el O2 o el Inacua Antonio Prieto, que están funcionando a día de hoy de una manera perfecta.

P.: Pero, por lo que dice, sí parece privatización de una instalación hasta ahora pública.

R.: Una cosa es una privatización y otra cosa es una concesión administrativa. Las concesiones administrativas están vigiladas constantemente por el Ayuntamiento. El Ayuntamiento cogestiona, opina y, por ejemplo, fija los precios. En una privatización, la empresa privada podría hacer, como empresa que es, lo que le diera la gana. En este caso, es muy importante esa vigilancia constante de la Concejalía de Deportes para evitarlo. Una de las cosas que nosotros tenemos muy claras es que el deporte tiene que ser para todo el mundo y tenemos que llegar a los que tampoco pueden costearse un deporte. Para ello tiene que estar el Ayuntamiento. Es fundamental que nosotros estemos ahí cogestionando esas instalaciones.

P.: ¿Por qué se decide aplicar este modelo?

R.: Un poco por todo. Partió de una idea propia de la Concejalía de Deportes, pero también sabíamos que se está haciendo en otros sitios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Precisamente la constitución de este G8 que he comentado antes para poner encima de la mesa experiencias buenas y malas que tienen. Eso nos va a ayudar a, cuando tengamos que preparar esos futuros pliegos, intentar coger las cosas buenas de todo el mundo y, evidentemente ir avisados de que, si hay algún componente de estos procedimientos que puede ser perjudicial para el ciudadano, no aplicarlo. Es fundamental tener esa información, pero normalmente las decisiones las tomamos en base a informaciones que ya tenemos, experiencias de otros y la experiencia propia. Tenemos dos instalaciones, como son Inacua Antonio Prieto y el O2, como ejemplo claro de funcionamiento maravilloso. Vamos, que no están dando ni un solo problema y tienen un volumen de ocupación brutal. El nivel de satisfacción de los usuarios es altísimo y eso es muy importante.

P.: Hablando de satisfacción, más de 3.000 personas han firmado una campaña en contra de la implementación de este modelo de gestión y convocaron este jueves una concentración. ¿Qué le dice eso?

R.: A mí lo único que me dice es que es un movimiento un tanto populista, porque sé que lo ha movido la oposición. Yo ya he tenido la oportunidad de ir a la Junta Municipal del Distrito Genil y hablar con los presidentes de las asociaciones de vecinos para explicarles de primera mano este proyecto. Lo he explicado ya en muchos sitios, lo estoy explicando y las puertas de la Concejalía de Deportes están abiertas todos los días para la persona que quiera saber de primera mano cómo es y en qué consiste. Estaré encantado de contárselo personalmente. Hay que entender que yo llevo en el mundo del deporte desde que tenía 17 años, soy un usuario de las instalaciones deportivas y me preocupa muchísimo que podamos dar más y mejores servicios, y estoy totalmente convencido de que este es el único camino que nos va a llevar a eso.

P.: El lema de esa convocatoria es la propia pregunta. Permítame que insista, ¿será privado?

R.: No será privado, será una concesión administrativa.

P.: ¿La Concejalía contempla aplicar este modelo en otras instalaciones deportivas?

R.: Ahora mismo no. En ese cambio de modo de gestión hay muchos puntos abiertos que pasan por poner a disposición de los granadinos instalaciones como el We o el Pabellón Mulhacén. La única que va a llevar un tratamiento como el que estamos hablando será Bola de Oro, pero nada más. Las demás, todas, siguen en un funcionamiento normal, como están llevando hasta ahora, que además están funcionando de una manera correcta.

P.: Desplácese ahora precisamente a una de esas instalaciones. ¿Cuál es la situación del antiguo centro deportivo We?

R.: La situación es que en breves fechas os podré dar buenas noticias, pero evidentemente es una situación compleja en la que está metido, ya que está dentro de un concurso de acreedores. Desde el primer mes que estoy al frente de la Concejalía, ha sido una de mis prioridades y espero en muy poco tiempo poder anunciar ese desbloqueo de la instalación y ponerla a disposición de los granadinos.

P.: ¿Algo que se pueda avanzar a este respecto? ¿Quizás esas fechas?

R.: Quiero ser cauto, porque al depender de la resolución de una jueza, no es, digamos, aconsejable dar fechas, pero soy muy positivo, optimista. Espero que en poco tiempo.

P.: Lo que ya se ha desbloqueado es la reapertura del pabellón Mulhacén. ¿Qué planes tiene el Ayuntamiento para la instalación? Ya no habrá pista de hielo, ¿no?

R.: No. El Pabellón Mulhacén es una instalación fundamental para Granada. Primero, por sus características, y segundo, por su ubicación. Esta instalación se hizo para la Universiada e iba enfocada a un uso de deportes de hielo, pero está claro que, desde el punto de vista de gestión económica, es muy deficitaria, ya se ha demostrado con la concesionaria que ha estado allí. ¿Qué necesita Granada? Granada necesita una instalación mediana, porque tenemos muchas instalaciones con un aforo limitado y tenemos el Palacio de Deportes. Necesitamos algo que esté en medio de ambas y nos pueda dar un híbrido, una función tanto cultural como deportiva. Ahí va a ir destinado, estamos empezando ya, llevamos varias semanas trabajando en los pliegos. Hemos dado ya el primer paso con ese desbloqueo de la instalación. Ya está a disposición de los granadinos y esperamos también que en unos pocos meses podamos tener noticias positivas. Hay que tener en cuenta, ya que hemos hablado de We y de Mulhacén, que llevan años las dos en los que no se había movido ni un dedo. En una ciudad como Granada, que crece a este ritmo de práctica deportiva tan importante, es una herejía tener dos instalaciones tan importantes como tenemos y no haber movido ni un solo dedo. Para nosotros es una prioridad tener estos dos mastodontes deportivos a disposición de los granadinos en breve.

P.: ¿Se contempla algún plazo?

R.: Vengo del mundo de la empresa y estoy acostumbrado, pero cuando llega uno a los procesos administrativos tengo que aprender a cruzarme un poco de brazos y esperar. Yo espero que en breve, pero ese tiempo serán unos meses.

P.: ¿Qué hay del pabellón Veleta?

R.: El Pabellón Veleta es una instalación de mitad de los 80, pero sobre la que la Concejalía de Deportes tiene una concesión demanial con la Fundación CB Granada. Es una concesión que está funcionando bastante bien, ya que ellos están usando esa esa instalación para trabajar con su cantera. Ellos se encargan del mantenimiento. Creo que ese convenio era a 25 años y queda más de la mitad. Está funcionando bien y la idea es que siga así.

Palacio de los Deportes y Covirán Granada

P.: Han quedado para el final las dos instalaciones deportivas insignia de la capital. En una de ellas, el Palacio de los Deportes, se va a acometer la mayor reforma de su historia, como mencionaba.

R.: Sí. El Palacio de los Deportes es del año 1991. Esta es la actuación más grande que se le va a hacer. Se van a invertir más de 3,6 millones de euros. Es una actuación fundamentalmente de eficiencia energética, en la que un 60% es de fotovoltaica. Eso nos dice que vamos a tener una instalación moderna que vamos a poder abrir más veces. El aire acondicionado ya es que ni funciona y lleva sin hacerlo ya mucho tiempo, pero la calefacción cada vez que se enciende son 1.500 o 1.800 euros y, evidentemente, es una aberración. Vamos a poder solucionar todo esto. Va a llevar una marquesina en la parte que hay entre el Palacio de Deportes y el campo de Los Cármenes que, a su vez, va a servir de soporte para otra parte importante de fotovoltaica. También va a llevar intercambiadores de calor. Es decir, todo eficiencia energética para que los espectadores del Palacio puedan estar en las mejores condiciones y que los granadinos ahorren en consumo energético.

P.: ¿Cuándo comenzarán las obras?

R.: Justo después de Semana Santa. Es decir, estamos a 10 o 15 días de empezar la obra.

P.: ¿Influirá esta intervención en el funcionamiento habitual del Palacio?

R.: Lo que hemos hecho ya es suprimir todos todos los eventos culturales y deportivos del año porque, evidentemente, es imposible que coexistan. Hemos hecho un esfuerzo para que el Fundación CB Granada pueda disputar sus partidos de casa. Creo que son cinco encuentros los que quedan aún y hemos hecho una planificación de obra para que puedan coexistir tanto el baloncesto, con sus partidos, como los trabajos propios de la obra. Cuando termine la temporada, intensificaremos las actuaciones justo en la zona de entrenamiento, en la parte interior del Palacio, y la idea es que podamos tenerla terminada para final de año.

P.: No habrá, por tanto, interferencias con el trabajo del Covirán Granada, ¿no?

R.: Los entrenamientos sí los van a tener que hacer en el Estadio de la Juventud, que es donde están ellos entrenando, pero lo vienen haciendo ya y es normal. Es que esta actuación es muy necesaria y tenemos que hacerla ya. Repito, va a ser la obra más importante de la historia del Palacio de Deportes y todos tenemos que sacrificarnos algo para poderla llevar a cabo.

P.: ¿Cómo ve a los de Pablo Pin?

R.: Hombre, la verdad es que me ha gustado mucho el equipo que se ha hecho este año, me han gustado mucho los últimos fichajes. No he visto todavía al último, pero sí me gustaron el otro día, en el último partido aquí con Bilbao, las dos nuevas incorporaciones. Creo que no vamos a tener problemas en salvarnos, pero sí es verdad que también hemos tenido este año mala suerte en muchos partidos. Es una apreciación, pero creo que debemos de estar en un año de récord de anotación propia, de puntos a favor, y, sin embargo, no se ha traducido en la clasificación. Vamos a confiar en que tenemos que hacernos fuertes en casa e intentar sufrir menos que el año pasado, que estuvimos hasta los cuatro segundos un poco agobiados -ríe-. Yo confío en que este año nos salvemos con más margen.

P.: El fichaje de Will Barton ilusiona.

R.: Sí, sí, sí, ilusiona. Yo no lo he visto todavía, pero un jugador que tiene ese número de partidos en la NBA tiene que tener un peso importante. Y los anteriores, sobre todo Valtonen, que me sorprendió bastante. El equipo como tal me parece muy compensado, porque el día que Costa está inspirado, otro no está, pero es que cuando no está inspirado Costa, está Kramer. Y, si no, Cheatham. Este año me lo estoy pasando muy bien viendo al baloncesto, porque me encanta, pero repito que estamos más tranquilos porque hemos tenido mala suerte en muchos partidos.

Nuevo Los Cármenes, Ciudad Deportiva y Granada CF

P.: Le cambio la pelota. ¿Confía en la permanencia del Granada?

R.: Soy una persona muy positiva, me gusta ver siempre el vaso medio lleno en todas las cosas. También me encantan las matemáticas y la estadística. Mientras las matemáticas nos digan que sí, habrá que creer en ellas, pero también es verdad que la estadística nos dice que tenemos muy pocas posibilidades. Ya no solo por nosotros, sino porque los demás también juegan. Pero yo lo único que quiero transmitir es que todos somos granadinistas, todos somos rojiblancos. El haber más importante que tiene el Granada Club de Fútbol es su afición. Es soberana, nunca se equivoca, y creo que ahora mismo debemos estar más unidos que nunca todos: directiva, afición, Ayuntamiento, empresas... Todos, porque el Granada es de todos y tenemos que intentar ser uno, no dividirnos entre nosotros. Sería contraproducente y malo para el club. Independientemente de si nos quedamos o no, lo que sí hace falta es un cambio de imagen en el equipo, volver a ilusionar a la afición con juego. Yo he sido entrenador muchos años. Hay muchas razones para poder motivar a los jugadores y a la afición, y creo que el Granada debe trabajar ahora mismo en ello, más que pensar en las matemáticas, porque, si no, no va a ser bueno para nosotros.

P.: ¿Cómo es la relación entre el Ayuntamiento y el club?

R.: Muy bien, muy bien. Nosotros, tanto con el baloncesto como con el fútbol, tenemos una relación fluida. Tenemos que estar al lado de ellos porque somos parte del equipo. Ya que estamos hablando en términos deportivos, esos valores de trabajo en equipo aquí se ponen de manifiesto de una manera importante. Nosotros siempre estamos ahí para todo lo que necesiten, para ayudar en lo que en lo que buenamente podamos.

P.: ¿En qué punto se encuentran las conversaciones por el convenio de concesión a largo plazo de Los Cármenes?

R.: Ahora mismo, en ese aspecto tan solo sé, porque además es un tema inherente a mí y yo no lo trabajo personalmente, que desde el Ayuntamiento de Granada se está trabajando desde el primer día, sobre todo, encaminado a, cuando haya una nueva licitación, intentar que no se quede desierta. Queremos intentar que no haya más fracasos en ese aspecto. El Ayuntamiento trabaja unilateralmente en este asunto y espero que en pocos meses podamos tener noticias de avance en este tipo de cosas. Repito, es algo sobre lo que, como no llevo yo directamente pues tampoco puedo darte más más datos.

P.: Pero, aunque sea de manera indirecta, tal vez sí pueda explicar por qué no se alcanza un acuerdo. Todo parecía bastante sencillo cuando, sobre todo en campaña, se apoyaba al Granada tras esos intentos infructuosos. ¿Qué es lo que hace que no se avance?

R.: Es que no lo sé. Ahí ha habido detalles que probablemente desconozcamos unos y otros, pero lo cierto es que, en definitiva, el resultado fue un fiasco. Yo sé que se está trabajando desde el Ayuntamiento desde un punto de vista jurídico, sobre todo, para velar por los intereses de los granadinos, de la afición del Granada y también del club. Se está trabajando en muchos aspectos jurídicos para minimizar al máximo ese nuevo fiasco que puede ocurrir. Esperamos que no sea así y repito que debemos tener noticias en poco tiempo, al menos para dar un paso más.

P.: ¿Cuándo fue la última reunión con el club?

R.: Bueno, yo personalmente no me he reunido con el club. No lo sé, es algo que no te puedo decir porque yo no entro en esos en esos binomios.

P.: Sí sabe que el club trasladó una propuesta al Ayuntamiento. ¿Cuál fue?

R.: Sé que han trasladado, pero, como repito, están trabajando unilateralmente en el Granada. Ten en cuenta que el campo de los de Los Cármenes pertenece a Gegsa, que es un órgano, digamos, aparte de la Concejalía de Deportes.

P.: El estadio pide a gritos una reforma…

R.: Sí, evidentemente.

P.: ¿Puede existir cierta desconfianza por el rumbo del club y los movimientos en su estructura en los últimos meses?

R.: No, no hay desconfianza ninguna. Los movimientos que el Granada pueda o deje de tener son totalmente lícitos. Nosotros ahí no tenemos nada que opinar ni que decir. Velamos por los intereses de los granadinos de la afición del Granada, pero ahí no queremos entrar.

P.: Lo que sí marcha son las obras en la Ciudad Deportiva, que también implican al Ayuntamiento. ¿En qué plazos se trabaja?

R.: Las obras van a buen ritmo y entiendo yo que para el verano, junio o julio, se supone que deben estar. Pero ya sabemos lo que pasa con las obras, que muchas veces se marcan unos plazos de terminación pero, al final, son otros. Es importante, y ya lo he hablado yo con el Granada, que haya la mayor celeridad posible en terminar esas obras, porque nosotros, desde la Concejalía de Deportes necesitamos ver qué usuarios vamos a tener el año que viene en el resto de instalaciones para poder hacer una redistribución lo más equitativa posible. Si el Granada ya tiene esa segunda fase terminada, nos va a descongestionar bastante muchas instalaciones.

P.: De ello también se beneficiará la ciudadanía.

R.: Claro. De hecho, hay un convenio con el Granada en el cual hay un porcentaje de uso. El Granada tiene que facilitar a las asociaciones de vecinos de la zona Norte, los que están próximos allí, el uso de sus instalaciones deportivas. Es bueno para todos que estas obras puedan estar terminadas lo antes posible.