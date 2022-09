Granada desaparece del mapa de los eSports: "Arctic Gaming ha sido como tener un hijo"

El mapa de los eSports ha perdido su luz en Granada. Arctic Gaming, club fundado en el verano de 2016, ha puesto fin a su trayectoria. La organización lo comunicó de forma oficial hace unas semanas con un comunicado cuanto menos abrupto para sus seguidores, que no esperaban semejante mazazo. Luis García, CEO y fundador del conjunto granadino, desgrana el motivo que ha precipitado la decisión y valora el camino recorrido por Arctic, del que habla "como un hijo".

El detonante de este paso fue la ruptura de Arctic Gaming con G2, uno de los clubes más importantes del panorama europeo. La unión con este gigante aupó a la organización a competir en la máxima categoría nacional de League of Legends, uno de los juegos más populares del mundo. “La estrategia de 2023 pasaba por continuar con G2, pero no llegamos a ningún punto en común con ello”, explica Luis García, quien agrega que la estrategia de su antiguo socio pasa ahora por Norteamérica.

Luis detalla que él y el resto de socios se sentaron y tomaron la decisión de cesar la actividad de la empresa, una determinación que supone "un punto y final". “Teníamos una ronda de inversión abierta, pero fue bastante complicado conseguir alguien que tirará de los demás”, manifiesta el fundador de Arctic, que hace unos meses albergaba la ilusión de situar su propio centro de eSports en la capital. Existió interés por la ronda de financiación, pero la falta de un perfil que aportase una cantidad de unos 200.000-300.000 euros acabó con esta opción.

"Teníamos buenos proyectos"

La etapa más dura de la pandemia fue una losa para Arctic, que no pudo disfrutar de la cercanía de la comunidad granadina amante de los videojuegos. “Creo que en este último año hemos conseguido acercarnos más a la comunidad de Granada y estábamos recibiendo apoyo por parte de las instituciones", valora Luis, quien espera que "los buenos proyectos que teníamos en la mesa para el próximo año" sigan adelante y "no caigan en el olvido".

El CEO del extinto club reconoce que ahora "queda un hueco en el mapa de los eSports como tal”. Además, opina que "en el corto o medio plazo no creo que aparezca otro equipo que consiga lo mismo que hemos conseguido nosotros en representación de la ciudad”. Las ligas nacionales de juegos como Valorant o League of Legends iniciarán sus próximas competiciones con la melancolía de saber que los lobos de Granada no regresarán.

La despedida de Arctic Gaming fue un jarro de agua fría dentro de un mundo en el que siempre reina el buen ambiente. Otras organizaciones, propietarios y jugadores mostraron su pesar por despedir a un club que peleó contra grandes de España como Giants, con quien se disputaba un derbi andaluz único. "Ha sido una muestra de gratitud que hemos traducido en que hemos hecho bien nuestro trabajo y hemos contribuido a la profesionalización de la industria”, declara Luis García, que destaca el cariño recibido durante más de seis años.

Una pena que el club que me dio la oportunidad de ser quien soy a día de hoy se vaya, pero les estaré siempre agradecidos por el trato y por la gente con la que estuve compartiendo mi inicio, muchas gracias por todo @arCLuisGarcia @NoeliaLopezATG ❤️ https://t.co/ZcsazRgpyp — Supa (@Supa_LoL) September 9, 2022

"No me arrepiento de nada", asegura Luis. El joven granadino describe la senda recorrida como "una carrera sin pausa" en la que se ha conseguido "generar talento" con jugadores y técnicos "que compiten al máximo nivel”. La mejor muestra de esta apuesta es el equipo de G2 Arctic que alcanzó la final de la Superliga de League of Legends en septiembre de 2020. Un quinteto formado por cinco jugadores provenientes del circuito amateur consiguió sorprender en su primer split. Uno de sus integrantes, David Martínez 'Supa', puede presumir de haber defendido desde el primer choque hasta el último la camiseta del conjunto granadino. "Ha sido como tener un hijo y amarlo con todas tus ganas con sus virtudes y sus defectos", resume Luis cuando habla del proyecto, pues tiene claro que "han sido años fantásticos".

Arctic Gaming se marcha de la industria de los eSports en un momento dulce, pero Luis García valora que su ritmo de crecimiento es estabilizará en algún momento tras crecer exponencialmente en los últimos años. "No digo que retroceda, pero si continuará así sería el mercado fantástico", explica. Granada se despide de un proyecto que había despertado muchas ilusiones. El futuro dirá si una nueva ventana se abre para disfrutar en la provincia de las mejores competiciones de eSports.