'De viaje por Los Planetas: una nueva dimensión', la historia del indie español contada desde el prisma de la banda granadina

Ondas del Espacio ha editado el libro 'De viaje por Los Planetas: una nueva dimensión', un recorrido por los orígenes de la mítica banda granadina que incluye material inédito, imágenes, fotografías, y testimonios fundamentales para comprender el origen de la banda musical más importante del indie en España.

Escrito por el crítico y experto Alfonso Méndez, este trabajo recorre desde los orígenes de la formación original de la banda con J, Florent, May y Paco, hasta su primera gran crisis como grupo, en 1996, abarcando por primera vez las grabaciones de sus dos álbumes iniciáticos Super 8 (1994) y Pop (1996). Se trata así de una edición ampliada, revisada y mejorada del libro que se publicó en 2014 (De viaje por Los Planetas) y que cuenta con 192 páginas que narran en profundidad los principios de la banda, con prólogo de Arturo García y portada de El Ciento.

Incluye también testimonios de primera mano de todas las personas involucradas, testigos, amigos y cómplices de la banda (como Julio Ruiz, Jesús Ordovás, Luis Calvo, Miguel Morán, Javier Liñán, Borja Prieto, Carlos Galán, Santi Carrillo, Guille Mostaza, Joaquín Pascual, Antonio Arias o David López), en lo que supuso la eclosión del indie patrio, uno de los acontecimientos culturales más relevantes de finales de siglo.

Esta edición será presentada en la Feria del Libro de Granada el próximo miércoles 24 de abril, sale a la calle el 30 de abril, cuando se cumplen 30 años de aquel comienzo, y 10 años de la primera edición del libro. También coincide con la gira conmemorativa en la que el grupo interpretará íntegramente Super 8 y con el estreno de la película de Isaki Lacuesta, inspirada en la banda.

Ondas del Espacio

Ondas del Espacio es una pequeña editorial cultural de Granada, destinada a unir música, literatura, cine, ilustración y fotografía. Especializada en música y cultura alternativa desde 2014 con proyectos como 'Under Covers: Historias en cubiertas', 'Besos de alambre de espino: La historia de The Jesus and Mary Chain', 'Cocinando con Palomitas: 100 recetas icónicas del cine y la televisión', '091: Corazones, aullidos y guitarras' y 'Niños Mutantes: 20 años, 20 canciones'.