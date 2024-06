La venta del Granada prospera con discreción. La iniciativa de empresarios locales para adquirir la mayoría accionarial del club rojiblanco, liderada por Ignacio Salcedo, avanza mientras la entidad no se pronuncia al respecto. La postura oficial sostiene que no existen conversaciones para abordar el posible traspaso, pero estas se producen con cautela y, según señalan fuentes próximas a la negociación, hay cierto optimismo entre el grupo interesado en hacerse con la entidad. En el seno nazarí, pese a que no se admite de puertas hacia afuera, se empieza a rumiar el probable cambio de propietario.

Los actuales representantes en la entidad de su mayoría accionarial, que pertenece al holding DDMC a través de la gestión de Daxian 2009, no quisieron abordar el asunto durante la junta general de accionistas celebrada este lunes. "La propiedad no ha querido pronunciarse. Ni lo ha desmentido ni ha confirmado nada", trasladó a este periódico Mariano de Damas, representante del accionariado minoritario del Granada. Un secretismo propio de este tipo de procesos, en los que una manifestación del interés de venta puede devaluar al club, pero que se desclasifica en el entorno e, incluso, en el tejido empresarial e institucional de la ciudad.

El club sí trató de transmitir tranquilidad a los accionistas minoritarios en cuanto a su funcionamiento durante este proceso. Sostuvo que, aunque en silencio, la entidad continúa trabajando con normalidad y planificando. GranadaDigital pudo verificar el sondeo de jugadores por parte de la dirección deportiva, así como las negociaciones para incorporar a un nuevo entrenador que sitúan a Guille Abascal en la pole por el puesto, a la espera de que la situación se resuelva para concretar su futuro. En paralelo, el Granada cerró con Saiko un acuerdo que convirtió al cantante granadino en el patrocinador principal del equipo la próxima campaña. Es lo único oficial hasta ahora, además de las salidas de los futbolistas que acaban contrato y de los cedidos con opciones de compra, Meseguer, André Ferreira y Petrovic.

Los movimientos producidos hasta el momento apuntan hacia una continuidad dentro de la estructura granadinista, si bien hay quien señala que pueden producirse cambios en algunos puestos. En el club se asume y se comenta con algo de incertidumbre en lo que pasan las jornadas. A estas alturas de 2022, tras un profundo proceso de reforma interna, el equipo ya contaba con un técnico y ultimaba la incorporación de su primer fichaje, Yan Bodiger. Ahora, en cambio, un compás de espera que en la hinchada rescata las sensaciones del pasado verano, cuando un grupo inversor norteamericano encabezado por Andrés Fassi intentó la compra del Granada. En esta ocasión, la venta se va cocinando a fuego lento.