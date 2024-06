El Granada tiene a Curro Sánchez en el radar. El conjunto rojiblanco ha mostrado interés en incorporar para la próxima temporada al extremo del Burgos, que será agente libre a partir del 30 de junio, como ha podido conocer GranadaDigital. No es el único equipo que ha sondeado al onubense. El Cádiz puja fuerte por incorporarle y tanto el Tenerife como varios clubes extranjeros también han apuntado su nombre en la agenda de cara a la apertura del mercado.

Hasta el momento, las conversaciones del club nazarí no han profundizado más allá del tanteo, aunque sí habría trasladado un interés sólido. Fuentes consultadas por este periódico sugieren que la entidad estaría aguardando a cerrar la contratación de su entrenador para mover ficha. En este apartado, sin novedades por ahora, el mejor situado sigue siendo Guille Abascal.

Curro Sánchez, de 28 años, es un futbolista de corte creativo que se formó en las categorías inferiores del Sevilla y que ha sido internacional sub-17, sub-18 y sub-19 con España. Puede actuar en banda derecha y también como mediapunta. Debutó con el filial sevillista en 2013 y con el primer equipo en diciembre de 2015. Se asentó en el equipo que dirigió Diego Martínez y ascendió a Segunda División, categoría en la que visitó Los Cármenes en noviembre de 2017 y marcó de penalti. Dos temporadas después, en la campaña 2019/2020, se desvinculó de la entidad hispalense para recalar en el Numancia, con el que jugó 34 partidos y anotó 13 goles en la categoría de plata.

Al año siguiente, fichó por la Ponferradina, donde disputó 37 encuentros y sumó cinco dianas, aderezadas con un par de asistencias. Continuó engrosando su currículum en el Almería, equipo en el que militó durante la temporada 2021/2022, pero no tuvo el protagonismo de otras campañas. No se asentó en el once, aunque acumuló minutos en 37 duelos, que le dieron para marcar dos goles y entregar otros tres. En el verano posterior, llegó al Burgos, club en el que ha jugado las dos últimas campañas. En la primera, marcó nueve tantos y dio dos asistencias; en el ejercicio recién terminado, ha dejado 15 muescas y ha regalado cinco. Números que le han aupado hasta la sexta posición del ranking de goleadores de la Liga Hypermotion, con tantas dianas como Carlos Martín, del Mirandés. Además, le han convertido en un futbolista codiciado en la categoría.