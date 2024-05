Guille Abascal se ha convertido en un serio candidato al banquillo del Granada para la próxima temporada en lo que el resto de técnicos libres sondeados por la entidad deshojan la margarita. La opción del sevillano, que fue avanzada por el diario Ideal, satisfaría a Matteo Tognozzi para emprender un nuevo proyecto deportivo a largo plazo y cobra fuerza con el paso de las jornadas por la postura de otras alternativas. El preparador, de 35 años, se encuentra sin equipo tras haber dirigido durante dos campañas y media al Spartak de Moscú. Se formó en las categorías inferiores del Sevilla y pasó por varios clubes italianos hasta recalar en el Basilea, donde comenzó su trayectoria como primer entrenador profesional antes de marcharse a Rusia.

Las conversaciones con el preparador sevillano progresan al tiempo que se caen otras opciones que el club ha tanteado. Vicente Moreno, del gusto también de la dirección deportiva rojiblanca, ha fichado ya por Osasuna para reemplazar a Jagoba Arrasate, que estaría cerca de recalar en el Mallorca. Pacheta es otro de los nombres con los que el Granada habría contactado, uno de los preferidos en la agenda, pero el preparador habría rechazado la propuesta, al igual que otras de Segunda -el Almería también le pretendió-, a la espera de alguna oferta de Primera División. Estaría incluso dispuesto a aguardar a que en el transcurso de la temporada se quede algún banquillo libre. Rubi es el elegido en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, mientras que Sergio González y Francisco valoran opciones con prioridad por dirigir en la máxima categoría.

La intención del Granada es no demorar demasiado la incorporación de un entrenador. En el club rastrean desde hace semanas el mercado, a pesar de que la marcha de Sandoval no fue efectiva hasta este mismo domingo, con el objetivo de comenzar a construir cuanto antes un proyecto para devolver al equipo a Primera División. No hay previsión de cambios en la estructura interna de la entidad, más allá del propio fichaje de un entrenador, si bien existe cierta inquietud en algún directivo. Matteo Tognozzi escruta el mercado para confeccionar la plantilla, en la que actualmente quedan 17 futbolistas con contrato. Terminan su cesión Augusto Batalla -cerca del Rayo-, Piatkowski -comenzó la mudanza el sábado-, Maouassa, Vallejo y Pellistri -concentrado con Uruguay-, a quienes se unen Víctor Díaz, Antonio Puertas, Raúl Fernández, Adri López y, en principio, Torrente, cuyo vínculo finaliza con la campaña.

Entre los jugadores con contrato en vigor, hay varios que podrían salir igualmente. El acuerdo con Bruno Méndez incluyó una cláusula liberatoria que el descenso le permite ejecutar, opción que estudia. Callejón y Melendo, por otro lado, no tendrían clara su continuidad, que dependería del rol que tuvieran en el equipo para el nuevo entrenador. Futbolistas como Gumbau, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Myrto Uzuni o Lucas Boyé, en un tercer grupo, tienen cartel en Primera y probablemente reciban ofertas.