Otra tentativa de venta planea sobre el Granada. Un grupo de empresarios de la provincia estudiaría la compra del club rojiblanco, a tenor de la información avanzada por TG7, una iniciativa que estaría liderada por Ignacio Salcedo, CEO de Greening Group, empresa dedicada a las energías renovables. Distintas fuentes del mundo del fútbol, consultadas por este periódico, corroboran este posible proceso. Desde la entidad nazarí, en cambio, sostienen que no se ha iniciado ninguna operación.

La versión oficial del club sostiene que la entidad no ha recibido oferta alguna para la compra del Granada, del mismo modo que tampoco se habría abierto una negociación al respecto. Al menos, no hasta el momento. La entidad matiza, sin embargo, que desconoce si existe o no la supuesta intención de presentar alguna oferta de aquí en adelante, lo que deja la situación abierta.

GranadaDigital ha podido comprobar que, hasta ahora, el club ha estado funcionando en la parcela deportiva, que ha sondeado a varios futbolistas y ha encaminado las negociaciones para la contratación de Guille Abascal como nuevo entrenador del primer equipo. La entidad pertenece desde 2016 a DDMC, corporación china que adquirió la mayor parte de sus acciones tras la última venta. Un grupo de aficionados posee el pequeño montante que resta, los denominados accionistas minoritarios.

El club convocó el pasado día 9 de mayo su junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará este lunes, 10 de junio. El encuentro tendrá lugar en el estadio Nuevo Los Cármenes a partir de las 10:00 horas. El orden del día, sin embargo, no vaticina cambios en la estructura rojiblanca en principio, sino la evaluación de las cuentas anuales y de la gestión del consejo de administración. A esta cita se refirió el director general del Granada este miércoles, sin darle demasiada importancia. Se trata de "aprobar los puntos del orden del día normales y habituales, de cuentas, de gestión y nada especial", sostuvo sobre la reunión, a la que está previsto que acuda la presidenta, Sophia Yang.

De iniciarse definitivamente y profundizar la operación, sería el segundo proceso de venta en el que se ve involucrado el Granada en apenas un año. En 2023, tras el ascenso rojiblanco a Primera División, un grupo norteamericano encabezado por el empresario argentino Andrés Fassi trató de hacerse con la propiedad del club, pero la negociación, que sí prosperó hasta casi cristalizar, fue tumbada por la Operación Líbero. La entidad permanece investigada como persona jurídica en este caso, pendiente aún de resolución. Habría que ver, si la venta avanzara, de qué manera influye esta causa en el desarrollo de los acontecimientos.