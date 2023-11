Paco López estalla por las decisiones arbitrales: "Nos están queriendo hundir"

El enfado con el que Paco López sale de Mestalla tras la derrota del Granada es monumental. Tanto, que ni siquiera ha aguardado hasta llegar a la sala de prensa para manifestar su disgusto. Ante las cámaras de DAZN, el técnico ha estallado por las decisiones arbitrales. "Las dinámicas en fútbol existen y a nosotros, verdaderamente, nos están queriendo hundir, o no nos están dejando entrar en una dinámica positiva. Hay situaciones que no nos están beneficiando. Que se lo hagan mirar algunos, a ver si nos pueden tratar de forma justa", ha expuesto el técnico rojiblanco, que seguidamente se ha enzarzado en una discusión con el periodista de la cadena que cubría la zona flash, después de que le preguntara si cree que puede ser destituido. "No me jodas, ¿qué voy a temer por mi puesto? ¿De verdad me puedes hacer esa pregunta? ¿En serio? La situación del equipo no es buena, pero, ¿de verdad?", ha objetado.

"No me preguntes si temo por mi puesto. ¿Podéis tener un poquito de consideración y de respeto a la situación de cada uno? No temo por mi puesto, tengo la confianza total de todo el mundo. No podemos estar así cada vez que perdamos. ¿Has visto competir al equipo? ¿Ha visto cómo están los chavales? No temo absolutamente nada, solo quiero que sean justos con nosotros. Nosotros seguiremos trabajando y peleando. No es por mí, pero en serio, joder. Creo que a nadie le gusta que le quiten el puesto de trabajo. Incidir en eso, aunque sea vuestro trabajo… Creo que tenéis que medir las situaciones y los momentos", ha expresado visiblemente cabreado el técnico granadinista, quien ha puesto el foco sobre los colegiados del duelo. "¿Con qué sensación se va uno cuando sabe que el partido ha estado igualadísimo salvo en las decisiones arbitrales? ¿Con qué cara se va uno?", se ha encogido.

El entrenador del Granada ha asegurado que el encuentro ha sido parejo, pero que se ha decantado por la actuación de García Verdura y de su asistente en la sala VOR, Del Cerro Grande. "Le hemos plantado cara al Valencia. Hemos tenido nuestras opciones, y ellos también, pero ha habido dos jugadas decisivas: un penalti por un teatro de Hugo Duro, que es la realidad y hay que decirlo como es, y una entrada con los dos pies de Gabriel Paulista que es roja directa pero no la sancionan. Hace dos semanas nos sancionan por mucho menos a Lucas Boyé. El señor del VAR, que creo que es reincidente con nosotros, se lo tiene que hacer mirar. No sé si le debemos algo a alguien o el Granada le debe algo. Tengo esa sensación", ha lamentado.

"Suele pasar en el fútbol, cuando un equipo está mal y está abajo, solemos decir que lo tenemos que mirar, evidentemente. Somos un equipo humilde, que está cometiendo muchos errores, pero de verdad…", ha insistido, antes de reparar en su rifirrafe con Hugo Duro, que le mandó a callar tras el penalti. "Son cosas de fútbol. Es un chico que creo que es buen futbolista, pero tiene que cuidar las formas. Es un chico joven, que compite bien, pero tiene que tener respeto por los entrenadores rivales, por un entrenador con mi trayectoria. Le deben hacer ver que debe cuidar las formas", ha aseverado.

Posteriormente, ya en su rueda de prensa, Paco López ha insistido en la incidencia arbitral, aunque ha evitado decir cómo se siente "porque te pueden sancionar". "Es increíble. No sé si el Granada le ha hecho algo al árbitro que está en el VAR. Es reincidente. Nos quitó un penalti en La Palmas. La jugada de Gabriel Paulista es impepinable. Entra con los dos pies abajo. Qué criterio tan diferente tenemos. El penalti es de risa. Hugo Duro está su derecho de hacer teatro, pero que un árbitro caiga así de esa manera… ¿De verdad puedes pitar penalti de esa forma? Si lo hay, es porque considera que hay agresión y es expulsión, pero no hay absolutamente nada", ha hecho hincapié.

"Llevamos unas cuantas. No es lo de hoy solamente. Llevamos muchísimas. La gente se acuerda de que somos uno de los equipos más goleados, sí, pero de esto, de lo del día de Las Palmas, de lo del día de la Real Sociedad o del día de Pamplona se olvida. He sido un auténtico defensor de los árbitros y del VAR, pero ya está bien", ha agregado. Lo que más saca de quicio a Paco López, según ha expuesto, es "la disparidad de criterios". "Evidentemente se equivocan, es normal, pueden hacerlo, pero hay determinadas actuaciones que, cuando son reincidentes, te cuesta entender. Pero hay que seguir, hay que convivir con esto. Algún día pasará al revés y tocará a nuestro favor, pero que sea cuanto antes", ha expuesto el técnico nazarí, quien ha revelado que el colegiado, al intermedio, le ha dicho que "lo ha visto claro". "Ante eso, poco más que decir. Lo habrá visto él solo", ha esgrimido.

Duelo "igualadísimo"

En lo referente al encuentro en sí, el entrenador del Granada ha vuelto a señalar que el duelo ha sido "igualadísimo". "Con 0-0, nos hemos podido poner por delante, ellos no han generado prácticamente nada. En la segunda parte, nos ha faltado algo más de juego, de que jugadores como Bryan, Melendo o Gumbau tuvieran más presencia. No ha pasado nada importante, el equipo ha hecho un trabajo excelente, ha interpretado fenomenal los mecanismos de Valencia. Nos ha faltado un poquito más de pegada, de que jugadores importantes nuestros aparecieran. Si no pasa lo que pasa, no sabemos lo que podría haber pasado", ha analizado. Seguidamente, cuestionado por Álvaro Carreras, ha subrayado que "tiene unas condiciones buenísimas, más de carrilero que de lateral", tras lo que ha añadido que "si mejora ciertos conceptos defensivos, podrá ser un buen lateral".

"Al vestuario le he dicho que levantara la cabeza, que el trabajo que está haciendo es increíble", ha desvelado Paco López, quien ha afirmado que el plantel confía. "Los capitanes han vuelto a decir que lo vamos a sacar, porque es lo que creen. Mira que es un momento complicado, pero por eso estoy tranquilo, porque sé los jugadores que tengo y que están dando su máximo", ha concluido.

Rubén Baraja

En la otra cara de la moneda, Rubén Baraja, entrenador ché, ha afirmado que los valencianistas deben "estar muy contentos por haber conseguido la victoria". "El partido ha sido muy cerrado, muy difícil. El Granada nos ha apretado bien. Se ha decidido por esa acción de penalti, pero para tenerla debes hacer un partido muy serio. Todos los partidos hace tres, cuatro o cinco ocasiones. Hoy no nos ha generado mucho", ha desgranado, para desembocar finalmente en la acción del penalti. "El árbitro ha tenido que ver algo porque su reacción ha sido rápida. No sé si el contacto ha sido suficiente. Entiendo mucho a Paco (López) porque influye en tus resultados, en tu día a día y en tu mejora como equipo. Es una interpretación del árbitro. Si tampoco el VAR le ha corregido, habrán considerado que es una acción de penalti", ha expuesto.