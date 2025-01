Myrto Uzuni mantiene su postura. El futbolista albanés ha acudido este lunes a la Ciudad Deportiva del Granada acompañado por su representante, Franci Bode, pero no ha saltado al campo para trabajar junto a sus compañeros. La tesitura continúa en punto muerto, con el delantero al margen del grupo y sin un atisbo de solución por el momento.

El jugador ha aparecido por las instalaciones rojiblancas pasadas las 9:30 horas, tan solo una hora antes del inicio de la primera sesión tras el empate frente al Burgos. No ha ofrecido declaraciones, más allá de saludar a los medios presentes y levantar el pulgar con aparente tranquilidad. Junto a él ha accedido al recinto su representante, que más tarde se ha dejado ver en torno a la puerta del edificio atendiendo una llamada telefónica mientras la plantilla trabajaba sobre el césped.

El delantero no ha entrenado ni jugado con el conjunto rojiblanco desde el regreso del grupo tras las vacaciones navideñas, con su renovación enquistada ante la demanda de una mejora salarial y una oferta del Austin estadounidense. El conjunto de la MLS habría propuesto al atacante un sueldo que se movería en torno a los dos millones de euros, según indican fuentes consultadas por GranadaDigital, si bien la puja por su traspaso permanecería por debajo de los 12 'kilos' que estipula su cláusula de rescisión. La situación, en conversaciones desde meses antes del cambio de año, se ha tensado al extremo ya en 2025, cuando Uzuni comunicó a Fran Escribá que no seguiría trabajando con sus compañeros hasta que no se resolviera el asunto. El técnico ya le ha perdido en dos encuentros, en los que el Granada no ha visto puerta.

Amplia lista de bajas

La baja del albanés ha engrosado una amplia lista de ausencias en el ensayo. Pablo Insua, Martin Hongla, Rodelas y Oscar Naasei han entrenado en el gimnasio, convalecientes de sus respectivas lesiones, a quienes se ha unido Shon Weissman, aquejado de una "leve molestia", según ha informado el club. Miguel Ángel Brau y Siren Diao han trabajado con el readaptador del conjunto rojiblanco, mientras que Marc Martínez tampoco ha saltado al césped como parte de la gestión especial de cargas que Fran Escribá y su cuerpo técnico están aplicando. Theo Corbeanu también sigue fuera, en lo que se ultima su cesión al Toronto.