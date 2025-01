Myrto Uzuni mantiene su pulso con el Granada, en una encrucijada todavía sin solución. El albanés acudió este viernes a Los Cármenes para presenciar el empate del conjunto rojiblanco frente al Burgos desde un palco con aparente normalidad, acompañado por su representante y un familiar. Allí pudo comprobar, además de las dificultades que tienen los nazaríes para ver puerta sin él en el campo, que el seísmo provocado por su encontronazo con el club ha dividido al granadinismo, enfrentado en varias ocasiones entre las muestras de cariño al delantero y los pitos en respuesta de un nutrido sector de la hinchada. Con unanimidad, eso sí, la afición se dirigió nuevamente al palco para pedir la dimisión de la directiva.

La tesitura enrareció el ambiente desde los prolegómenos del encuentro. Un frío recibimiento a los futbolistas dio paso, ya en el estadio, al runrún desde el comienzo, que en distintos momentos desembocó en la manifiesta división de opiniones. Desde la grada de animación, surgieron vítores a Uzuni, a quien los ultras del equipo mostraron su respaldo y pidieron que se quedara. La mayor parte del resto del estadio respondió con pitos, en desacuerdo con la actitud del albanés y su negación a trabajar con el conjunto rojiblanco. El jugador continuó sin ofrecer su versión de lo sucedido, mientras que su entorno, contactado por GranadaDigital, rechazó una vez más la posibilidad de explicarse.

El caso sigue abierto y no tiene visos de ser resuelto sin consecuencias. Fran Escribá, en rueda de prensa, abrió la puerta al regreso del delantero a la dinámica del grupo, si bien fue contundente una vez más al señalar su postura. Dejó la pelota en su tejado, aunque el retorno del albanés al trabajo supone varios dilemas y, tal vez, puede implicar alguna controversia dentro del vestuario. Por otro lado, la idílica relación de Uzuni con la hinchada se ha deteriorado, como manifestaron los silbidos mayoritarios con los que respondieron a los cánticos en su favor. El rendimiento sobre el verde, hasta ahora impecable del máximo goleador del equipo, suele aplacar los ánimos, pero se antojaría complejo esquivar un recibimiento hostil en una hipotética vuelta.

Encuesta a los aficionados

"Le hemos dado aquí la vida y se ha comportado como una rata", expresó antes del partido Antonio López, aficionado rojiblanco que, cuestionado por este periódico, que pulsó la opinión del granadinismo en los alrededores del estadio. Francisco Valdivia, también minutos antes del encuentro, subrayó que "la razón ahora mismo la tiene el Granada", si bien puntualizó que "las cosas no se están llevando bien" por parte del club. En la misma línea, Francisco Berbel invitó al albanés a "que se vaya, pero que paguen la cláusula de rescisión". "Es un pesetero. Dice que siente los colores, pero si un tío no quiere entrenar ni jugar con su equipo, es que no lo hace", extendió su argumento.

"Uzuni, siendo el mejor de la plantilla y de los que menos cobra, se merece un poco más de cariño. Si hay que pagarle más, se lo merece. Ha metido casi 50 goles desde que está aquí y es una de las figuras del Granada", expresó Álvaro Barbero, en respaldo al delantero. Antonio González, en este sentido, también reconoció que "se puede entender al jugador, que quiera mejorar su contrato, porque se lo tiene más que merecido", aunque aseguró no comprender "la actitud" que ha adoptado el futbolista. "Es una falta de respeto tanto al club como a la afición que tanto le quiere", apostilló. Miguel Sierra, en favor del delantero, considera que "tiene un poco de culpa la directiva". "Hay que escuchar las dos versiones. Hemos escuchado lo que dice Fran Escribá, pero no al jugador", matizó.