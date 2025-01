"La solución con Myrto Uzuni está clara: es volver al grupo"

Myrto Uzuni no ha jugado contra el Burgos, pero incluso desde un palco de Los Cármenes ha sido protagonista. También en la rueda de prensa de Fran Escribá, que no ha esquivado las preguntas por su situación tras el empate a cero de su equipo. "Espero que se arregle todo porque quiero tener a todos mis jugadores disponibles. La solución está clara: es volver al grupo. A partir de ahí, el jugador ha tomado una decisión y él tiene que saber por qué lo ha hecho", ha sentenciado. "Hemos marcado un camino. El que se separa del grupo lo único que tiene que hacer es volver al camino si quiere estar. No vamos a volver a por nadie", ha insistido el técnico rojiblanco, quien comprende que "es un tema que divide a la gente". "Tenemos que tener todos muy claro que lo que nos une es el escudo que llevamos. Todos queremos lo mismo, lo mejor para el Granada", ha apostillado a este respecto.

"Le echamos de menos, pero echo de menos a todos los que me faltan. Con el jugador que no está disponible, ya sea por sanción, lesión u otras causas, no puedo hacer nada. La puerta está abierta, porque queremos que participe y lo haga bien como lo ha hecho", ha hecho hincapié. "He visto al equipo muy centrado. Me parece que hay más runrún fuera por el tema que en el vestuario. El grupo se preocupa por trabajar bien y pensar ahora en el Levante", ha expuesto el preparador valenciano, quien ha reconocido que la cita contra el Burgos "no fue un buen partido en líneas generales". "Fuimos creciendo conforme el partido avanzaba. Es un equipo que defiende muy bien. En los últimos partidos ha encajado poco y se le genera poco", ha analizado el técnico, quien ha lamentado que sus pupilos han recibido "un montón de faltas". "Muchas de ellas debieron cortarse mucho antes", ha indicado.

A su modo de ver, el Granada necesita "recuperar la mejor versión" de los jugadores disponibles. "La baja de Rodelas nos está haciendo mucho daño, porque estaba en una forma muy buena. Es normal, tienes seis o siete bajas y se tiene que notar", ha argumentado, si bien no cree "que la lectura deba ser negativa porque el equipo hizo todo para ganar". "No estoy descontento con el equipo. Hicimos todo para ganar, con más o menos fortuna. No encajamos, que es bueno, pero queremos mucho más", ha expresado. "A cualquiera le molesta perder dos puntos, pero esta Liga es muy larga. Es muy raro que alguien se escape. No vamos a estar nunca lejos de las posiciones que queremos. No me preocupa la clasificación, porque sé que con 20 jornadas por delante, el equipo va a estar en la zona de arriba", ha aseverado.

En este sentido, el técnico rojiblanco ha recuperado a Lucas Boyé tras su lesión. "Le he visto bien. Su presencia en ataque genera cosas. Además de lo que genera para él, lo que genera para sus compañeros y la incertidumbre en el rival. Para venir de un parón tan largo como llevaba, estamos satisfechos con su trabajo en el tiempo que ha jugado. Es uno de esos jugadores que tenemos que recuperar para estar donde queremos estar. La mejor versión de Lucas es muy buena", ha elogiado, si bien más adelante ha matizado que Shon Weissman no ha tenido una mayor intervención en el encuentro "más por falta de balones buenos que por demérito suyo". "No le hemos dado mucho juego. Reinier es un mediapunta, se descuelga mucho. Es uno de los jugadores a los que, a nivel de trabajo, no les puedo reprochar nada", ha explicado.

También ha sumado a la dinámica competitiva al recreativista Samu Cortés, que ha disputado sus primeros minutos con la elástica rojiblanca. "Es una alegría que debute el chaval, pero tenía pocos minutos. Ha intentado participar, pero no ha dado tiempo a que haga nada. Demuestra el trabajo que se está haciendo abajo", ha resaltado. "Ha sido porque hay bajas, es evidente, pero si no estuvieran haciendo las cosas abajo, tampoco habría tenido oportunidad", ha apuntado.

Cuestionado por el gol en propia puerta anulado al Granada, Escribá ha exteriorizado su desconcierto. "El línea nos ha dicho interferencia. He visto la jugada y no lo entiendo", se ha encogido, tras señalar "el comportamiento del cuarto árbitro". "Si hoy le digo la mitad de lo que ha dicho, me meten cuatro partidos de sanción", ha zanjado.

"El Granada le echará en falta"

Ramis, entrenador del Burgos, ha valorado con una perspectiva positiva el empate. "Hemos tenido posibilidad de ganar el partido. Me ha gustado más nuestra primera parte con balón. En la segunda, nos han apretado, nos lo han quitado y nos hemos hundido un poquito más, pero defensivamente el partido ha sido muy completo. Venir aquí y no defender bien significa perder. No había otra solución", ha analizado. Preguntado también sobre la ausencia de Uzuni, ha destacado que el Granada "es favorito para el ascenso" y que "tiene un equipo muy potente y con mucha pegada". "Le echarán en falta. Lleva 14 jornadas. Si un equipo no echa en falta eso…", ha esgrimido.