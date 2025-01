Hay caso Uzuni en el Granada. Fran Escribá ha desvelado en rueda de prensa que el máximo goleador del conjunto rojiblanco ha pedido dejar de trabajar con el grupo ante una renovación de contrato enquistada por las elevadas demandas salariales del futbolista y una suculenta oferta del Austin estadounidense. Una postura exigente que el delantero albanés tomó poco después de que la entidad alcanzara con él un principio de acuerdo, en este momento roto. "En el primer entrenamiento, me dijo que no se veía en condiciones de entrenar y un jugador que no entrena no cuenta", ha expuesto el técnico nazarí, quien ha subrayado que "nadie está por encima del grupo y del club".

"A día de hoy sigue de cara a mí con esa posición de que no quiere entrenar con el equipo. No puedo obligar a un futbolista a entrenar. No entrena y, como no entrena, no cuenta para mí", ha expuesto el preparador granadinista, quien ha asegurado que "el vestuario lo encaja muy bien todo". "Al igual que su entrenador, sabe que lo importante es el colectivo y que nadie es imprescindible", ha incidido. "Para nosotros, a efectos del partido de mañana, es un jugador que está lesionado, aunque afortunadamente no lo está. No podemos contar con él, sino con los que tenemos para mañana", ha ahondado, para seguidamente asegurar que el equipo "mañana volverá a competir igual de fuerte".

"Fue el jugador quien dijo que no quería entrenar", ha zanjado Fran Escribá al respecto, sin intención de responder más preguntas sobre una situación similar a la que también se encuentra Theo Corbeanu, igualmente descartado para el encuentro de este viernes frente al Burgos. "La idea es que salga y se está hablando para que salga. No vamos a tomar el riesgo con un jugador que puede tener una lesión que puede perjudicarle a él y a nosotros", ha resuelto, no sin antes incidir en el "buen comportamiento del chico". "Queda desearle lo mejor. El día del Getafe, su situación ya era esta y compitió. Vamos a cuidarle porque pensamos que, en beneficio de todos, es mejor que no participe mañana", ha aclarado.

En este contexto, las miradas se posan en la ventana de traspasos. "El club siempre está mirando cosas. Lo dije hace tiempo. Tenemos reuniones todas las semanas y se han incrementado a medida que ha llegado el mercado de invierno. Lo que es verdad es que no vamos a traer jugadores por rellenar fichas. Vendrán jugadores que nos hagan mejores. Lo de Uzuni depende del jugador, no de nosotros. Si viene y me dice que está en condiciones de entrenar con el grupo, lo hará como uno más. Donde otros ven un problema yo no lo veo. Para mí, es más importante el grupo", se ha encogido.

El encuentro ante el Burgos

Al margen del terremoto causado por la posible marcha de Myrto Uzuni, el entrenador del Granada ha analizado el choque frente al Burgos, el primero de la segunda vuelta, en la que tampoco podrá contar con Carlos Neva, Pablo Insua, Rodelas y Miguel Ángel Brau, por cuestiones físicas, así como con Martin Hongla, sancionado. Una lista de bajas que acentúan el agujero en el lateral izquierdo. "Tenemos alguna opción. Ningún jugador es específico en la izquierda. Tenemos la posibilidad de jugar con Loïc Williams o con Gio Tsitaishvili, y de cambiar de banda a Ricard o a Rubén Sánchez. Son las opciones más lógicas y alguna de esas será", ha incidido, para más adelante aclarar que la dolencia del ex del Recreativo "no es una lesión importante". En el centro del campo, sin el mediocentro camerunés, espera que su Granada "no se resienta especialmente". "Hemos jugado sin él otras veces y el equipo ha rendido muy bien", ha resuelto, antes de avanzar que entrarán en convocatoria Juanma, Samu Cortés y, presumiblemente, Gael.

Del Burgos, Escribá ha destacado que "lleva varios años compitiendo muy bien". "Es un equipo muy difícil, muy armado, muy seguro. Se está hablando esta semana de alguna salida de algún jugador hacia Primera División. Vamos a tener que tener mucha paciencia. Va a ser un partido muy ajustado y complicado que se puede resolver por pequeños detalles", ha expresado. Y entre estos aspectos, centra su atención en la parcela defensiva. "Algo de lo que queremos mejorar en esta segunda vuelta es algo tan importante como no empatar tantos goles. De los seis partidos que no encajó, ganó cinco y empató uno", ha indicado.

En este proceso de fortificación cuenta con Manu Lama. "Estoy muy contento. Ha jugado poco porque tenemos a seis centrales. Ha habido momentos en los que el equipo ha funcionado muy bien defensivamente e intentas tocar lo mínimo posible. Cuando ha jugado, lo ha hecho muy bien. Es un chico con mucho criterio y cuento con él para esta segunda vuelta", ha elogiado al central, al igual que espera más aún de Pablo Sáenz. "Le pedíamos que diera un paso más. Ha salido de la cantera, lo que no quita que tenga que dar un paso hacia adelante aunque tenga competencia. Creo que tiene ese nivel, ha jugado en derecha e izquierda y lo ha hecho muy bien. Tenemos extremos que juegan muy bien, pero les exijo más llegada. Estoy convencido, por el tipo de futbolista y el golpeo que tiene, de que terminará haciendo goles", ha subrayado.

Con todo, ha esquivado señalar una nueva meta para este Granada. "El objetivo es ganar mañana. Mi cabeza es como cuando tienes lesionados. Es lo que más me preocupa. Tenemos a un jugador fuera por sanción, dos por su situación y cuatro o cinco lesionados. El caso de Siren Diao también nos fastidia. El objetivo lejano, que es el más importante, lo iremos pensando a medida que avance la Liga. Tenemos un primer paso en esta segunda vuelta", ha concluido.