Uzuni responde en Instagram: "La gente nunca debe dudar de mi amor por el Granada"

Tras desvelar el entrenador del Granada CF, Fran Escribá, que el delantero Myrto Uzuni ha pedido no entrenar con el grupo por la situación en la que se encuentra, con una renovación de contrato que está enquistada debido a las elevadas demandas salariales del albanés y también a una suculenta oferta por parte del Austin estadounidense, el futbolista ha respondido con un mensaje en una historia de su perfil de Instagram. Uzuni ha compartido un vídeo en el que celebra uno de sus goles con la camiseta del Granada CF con un texto en el que indica que como capitán del equipo, la gente que le conoce "nunca debe dudar del amor" que siente "por este equipo y por la ciudad". El albanés ha indicado que hay que "escuchar a la otra parte" y ha finalizado su mensaje con el texto: "Mi Granada siempre".

En el vídeo, Myrto Uzuni celebra un gol con el Granada CF y hace un gesto con sus manos formando un corazón, como muestra del amor que siente por el club y por la ciudad, como él mismo ha indicado en esa misma publicación.

Uzuni, el máximo goleador del Granada CF, se va a quedar fuera de la convocatoria del partido contra el Burgos, que se disputa este viernes en el estadio Nuevo Los Cármenes. Fran Escribá ha comentado que Uzuni ya no está lesionado, pero que no puede contar con él por la situación que hay. El valenciano ha indicado que Uzuni, en el primer entrenamiento de esta semana, le dijo que "no se veía en condiciones de entrenar" y ha señalado que "un jugador que no entrena no cuenta". El técnico valenciano ha remarcado que "nadie está por encima del grupo y del club".

El míster del Granada CF ha indicado también que a día de hoy, Uzuni sigue de cara a él "con esa posición de que no quiere entrenar con el equipo" y ha comentado que no puede "obligar a un futbolista a entrenar". El valenciano ha añadido que si no entrena, no cuenta para él. También ha dicho que el vestuario "lo encaja muy bien todo" y que "al igual que su entrenador, sabe que lo importante es el colectivo y que nadie es imprescindible".

"Para nosotros, a efectos del partido de mañana, es un jugador que está lesionado, aunque afortunadamente no lo está. No podemos contar con él, sino con los que tenemos para mañana", ha ahondado, para seguidamente asegurar que el equipo "mañana volverá a competir igual de fuerte".